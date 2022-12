EQS-News: SNP veräußert restliche Anteile an polnischer Beratungseinheit (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SNP":

SNP veräußert restliche Anteile an polnischer Beratungseinheit

^

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Verkauf

SNP veräußert restliche Anteile an polnischer Beratungseinheit

22.12.2022 / 16:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

SNP veräußert restliche Anteile an polnischer Beratungseinheit

* Die All for One Group SE erwirbt die restlichen 49 % der Anteile am

SAP-Dienstleistungsgeschäft in Polen

* SNP richtet Fokus auf das Kerngeschäft - die softwarebasierte

Datenmigration sowie das Datenmanagement im SAP-Umfeld

* Wirtschaftliche Wirksamkeit des Anteilsverkaufs zum 22. Dezember 2022

Heidelberg, 22. Dezember 2022 - Die SNP SE, ein weltweit führender Anbieter

von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte

Datenmigrationen, fokussiert sich weiter auf ihr Kerngeschäft und veräußert

die restlichen 49 % der Anteile an der polnischen Tochtergesellschaft SNP

Poland Sp. z o.o. Käufer des SAP-Dienstleistungsgeschäfts in Polen ist die

All for One Group SE. Die Consulting- und IT-Gruppe aus Filderstadt hatte

bereits im Oktober 2021 die Mehrheit (51 %) an SNP Poland erworben. Die

Transaktion wird sich bereits im laufenden Geschäftsjahr positiv auf die

Liquidität von SNP auswirken. Zum Verkaufspreis machen beide Unternehmen

keine Angaben.

"Mit dem vollständigen Verkauf der polnischen Beratungseinheit bereinigen

wir zum einen unserer Beteiligungsportfolio und zum anderen können wir uns

noch intensiver unserem Kerngeschäft, der softwarebasierten Datenmigration

sowie dem Datenmanagement im SAP-Umfeld, zuwenden", sagt Michael Eberhardt,

CEO von SNP. "Mit All for One verbindet uns seit mehr als zwei Jahren eine

sehr enge und erfolgreiche Partnerschaft, die wir auch zukünftig weiter

intensivieren und ausbauen möchten."

Ziel der Partnerschaft ist es, den über 3.000 Kunden der All for One Group

einen hoch automatisierten und flexiblen Wechsel zu SAP S/4HANA zu

ermöglichen. Die Consulting- und IT-Gruppe nutzt hierfür sowohl die SNP Data

Excellence Platform CrystalBridge® als auch den BLUEFIELD(TM)-Ansatz.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle

Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine

digitale Zukunft zu gestalten.

Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD(TM)-Ansatz

hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme

schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und

datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren.

Weltweit vertrauen rund 1.800 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP,

unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt

weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das

Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen

Umsatz von rund 167 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

---------------------------------------------------------------------------

22.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Speyerer Str. 4

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172

Fax: +49 6221 6425 20

E-Mail: investor.relations@snpgroup.com

Internet: www.snpgroup.com

ISIN: DE0007203705

WKN: 720370

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1520097

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1520097 22.12.2022 CET/CEST

°