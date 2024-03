EQS-News: SIXT wächst 2023 um 18% auf Rekordumsatz und erreicht zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte (deutsch)

SIXT wächst 2023 um 18% auf Rekordumsatz und erreicht zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte

SIXT wächst 2023 um 18% auf Rekordumsatz und erreicht zweitbestes Ergebnis

der Unternehmensgeschichte

* Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 erreicht mit 3,62 Mrd. Euro zum

zweiten Mal in Folge ein Allzeithoch (+18%) und liegt damit 45% über dem

Vor-Corona-Jahr 2019*

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 1,33 Mrd.

Euro um 16% im Plus gegenüber dem Vorjahr und ebenfalls auf historischem

Höchststand

* Ergebnis vor Steuern (EBT) markiert mit 464,3 Mio. Euro zweitbestes

Ergebnis der Unternehmensgeschichte und übertrifft Vor-Corona-Rekordjahr

2019 um mehr als 50%*

* Attraktiver Dividendenvorschlag: 3,90 Euro je Stammaktie und 3,92 Euro

je Vorzugsaktie

* Fokus der strategischen Investitionen liegt in 2024 auf dem weiteren

Ausbau der Premium-Strategie und der Digitalisierung

* Für 2024 deutlich steigender Konzernumsatz erwartet mit EBT zwischen 400

und 500 Mio. Euro

Pullach, 1. März 2024 - SIXT hat seinen Wachstumskurs 2023 fortgesetzt und

im zweiten Jahr in Folge einen Rekordumsatz erzielt. Der internationale

Mobilitätsdienstleister erreichte nach vorläufigen Berechnungen einen

Konzernumsatz von 3,62 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 18,1% gegenüber dem

Vorjahr entspricht und 44,7% im Vergleich zu 2019. Alle drei regionalen

Segmente von SIXT haben einen starken Wachstumsbeitrag geliefert mit dem

höchsten Zuwachs und dem Ausbau der Marktführerschaft in Deutschland (Umsatz

+23,6%), gefolgt von Nordamerika mit erstmals mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz

(+18,5%) und den europäischen Auslandsmärkten (+14,3%). Im Zuge des hohen

Kundenvertrauens und der sehr positiven Umsatzentwicklung konnte SIXT seine

Flotte auf eine Rekordgröße von durchschnittlich 169.100 Vermietfahrzeugen

ggü. 138.400 Fahrzeugen im Vorjahr (jeweils ohne Franchise) ausbauen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte mit

1,33 Mrd. Euro ebenfalls einen historischen Bestwert (2022: 1,14 Mrd. Euro).

Dies unterstreicht die sehr solide Verfassung des operativen Geschäfts von

SIXT. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) in 2023 mit 464,3 Mio. Euro markiert

das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte, übertrifft das

Vor-Corona-Rekordergebnis von 2019 um mehr als 50%* und liegt innerhalb des

zu Beginn des Jahres 2023 kommunizierten Korridors. Mit einer EBT-Rendite

von 12,8% hat SIXT außerdem seine angestrebte Mindestrendite von 10% klar

übertroffen.

Vor dem Hintergrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung in 2023 plant

der Vorstand - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - der

kommenden Hauptversammlung der Gesellschaft für das abgelaufene

Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 3,90 Euro je Stammaktie und 3,92

Euro je Vorzugsaktie vorzuschlagen.

Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: "Dank des Vertrauens unserer Kunden und

der Leistung unserer Mitarbeitenden konnten wir einen erneuten Rekordumsatz

und beim Ergebnis das zweitbeste Jahr unserer Unternehmensgeschichte

erzielen. Wir haben in 2023 sowohl mit Blick auf die Geschäftszahlen als

auch bei der Strategieumsetzung unsere ambitionierten Ziele erreicht. Unser

Ergebnis ist umso bemerkenswerter in Anbetracht der sich im Jahresverlauf

deutlich verschlechternden Marktbedingungen beim Thema E-Mobilität, einem

steigenden Zinsniveau sowie fortgesetzter hoher Investitionen. Ich bedanke

mich bei all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich dafür, was

sie vergangenes Jahr geleistet haben."

Zu den verschlechterten Marktbedingungen zählt insbesondere das sich im

Jahresverlauf 2023 außergewöhnlich stark eingetrübte Umfeld für den Verkauf

gebrauchter elektrischer Fahrzeuge. So waren beispielsweise in Deutschland

Preise für solche Fahrzeuge im Laufe des vergangenen Jahres um mehr als 20%

gefallen. Sinkende Restwerte für elektrische Fahrzeuge führten bei SIXT zu

erhöhten Abschreibungen und Verlusten aus Fahrzeugverkäufen und somit zu

einer Ergebnisbelastung in der Größenordnung von rund 40 Mio. Euro für 2023.

Zugleich hat die Nachfrage nach Elektromobilität insgesamt, davon zeugen

nicht zuletzt die jüngsten Zulassungszahlen, vielerorts noch nicht die von

der Politik gewünschte Dynamik entfaltet. Dies hat auch SIXT gespürt, und

zwar trotz Investitionen in signifikanter Millionenhöhe in

aufmerksamkeitsstarke Elektro-Marketingkampagnen und Investitionen in die

Ladesäulen-Infrastruktur. Die geringere Nachfrage im Vergleich zu

Verbrennern resultierte nach Einschätzung von SIXT in entgangenen Umsätzen

in substanzieller Höhe. SIXT geht davon aus, dass das letzte Geschäftsjahr

ohne diese beiden Effekte beim Thema E-Mobilität mit einem EBT oberhalb des

Rekordjahres 2022 abgeschlossen worden wäre.

SIXT hat auf die veränderten Marktbedingungen im Jahresverlauf und insb. in

Q4 2023 und Q1 2024 schnell reagiert: Erhöhte Abschreibungen wurden

vorgenommen und die Ausflottung elektrischer Risk-Fahrzeuge wurde deutlich

vorgezogen - also von Fahrzeugen, für die keine Buyback- oder

Leasing-Vereinbarungen bestehen und für die SIXT das Restwertrisiko somit

selbst trägt. Ende Februar 2024 war der Anteil solcher Fahrzeuge an der

elektrischen SIXT-Flotte nur noch rund halb so groß wie noch zum 31. März

2023. Im Wettbewerbsvergleich und bezogen auf seine Gesamtflotte verfügt

SIXT ohnehin über einen geringeren Anteil von Risk-Fahrzeugen.

Auch künftig werden elektrische Fahrzeuge Teil der SIXT-Flotte sein. Die

konkrete Ausgestaltung der weiteren Entwicklung erfordert jedoch ein hohes

Maß an Flexibilität. Der alles entscheidende Faktor ist, was Kunden in

welchem Ausmaß nachfragen. Darüber hinaus spielt die Kostensituation eine

Rolle, ebenso wie die (sich verändernden) langfristigen Strategien der

Automobilhersteller, zu denen SIXT als Autovermieter letztlich ein

nachlaufender Akteur ist.

Konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie

SIXT hat die Umsetzung seiner Unternehmensstrategie EXPECT BETTER im Jahr

2023 konsequent weiter vorangetrieben und im Zuge dessen kraftvoll in

Wachstum und Qualität investiert. Trotz einer im Vergleich zum Vorjahr um

22% ausgebauten Gesamtflottengröße, konnte der (wertmäßige) Anteil der

Einflottungen der Marken BMW (inkl. Mini), Mercedes-Benz und Audi gegenüber

2022 bei 57% gehalten und ggü. dem Vor-Corona-Jahr 2019 um 7 Prozentpunkte

gesteigert werden.

Aber auch jenseits seiner Flotte hat SIXT das Mietwagenerlebnis für seine

Kunden entlang der gesamten Customer Journey noch attraktiver gestaltet. So

hat das Unternehmen im Jahresverlauf 2023 erheblich in die Infrastruktur

seiner Stationen und Gestaltung seiner Parkflächen investiert (letzteres z.

B. an den Flughäfen von Madrid, Palma de Mallorca, Zürich und Nizza) und

sein Skip-the-Line-Produkt Mobile Check-in, mit dem Kunden Warteschlangen

bei der Fahrzeugabholung vermeiden können, global bereits an fast 100

Vermietstationen verfügbar gemacht. Im weltweit größten und wichtigsten

Autovermietmarkt USA konnte SIXT zudem im abgelaufenen Geschäftsjahr und in

den ersten Monaten des laufenden Jahres 4 neue Airport- und 13 neue

Downtown-Stationen eröffnen, etwa zuletzt am International Airport von Salt

Lake City sowie in Innenstadtlagen von Washington D.C. und Portland

(Oregon). Auch im Heimatmarkt Deutschland und in den europäischen

Auslandsmärkten hat SIXT seine Expansion fortgeführt und zahlreiche neue

Standorte in Betrieb genommen (z. B. London Heathrow, Perugia Airport, Paris

Porte d'Italie, Fernbahnhof Madrid Atocha, München Ostbahnhof sowie in

Frankfurt im The Westin Grand Hotel).

Zu den Schwerpunkten in 2023 zählte außerdem die Entscheidung, weiter in

exzellenten Kundenservice zu investieren. Insgesamt waren zum 31.12.2023

fast 9.000 Kolleginnen und Kollegen Teil von SIXT (+13,5% im Vergleich zum

Vorjahresende) - und damit mehr als je zuvor.

Hinsichtlich seiner Marke hat SIXT auch in 2023 entscheidende Schritte

unternommen, um Bekanntheit und Profil weiter zu stärken und zu schärfen.

Wichtigste Initiativen waren die Modernisierung des Markenauftritts im

Frühjahr 2023 sowie die stilprägende "Rent THE Car"-Markenkampagne in den

USA, bei der unter anderem der New Yorker Times Square für mehrere Wochen in

leuchtendem Orange erstrahlte. Im Bereich des US-Spitzensports ist SIXT

zudem langjährige Partnerschaften mit den NBA-Teams Los Angeles Lakers und

den Chicago Bulls eingegangen.

Auch die Nachhaltigkeit ist und bleibt ein integraler Bestandteil der

Unternehmensstrategie von SIXT. Das Geschäftsmodel von SIXT ist von jeher

und per se auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, weil sämtliche

Mobilitätsangebote letztlich dem Shared-Mobility-Gedanken folgen. Zugleich

reduziert SIXT beispielsweise den CO2-Ausstoß an seinen Stationen und

Standorten so weit wie möglich und kompensiert seit dem vergangenen Jahr -

wie angekündigt - die dort geschätzt noch anfallenden Emissionen. Jüngst hat

SIXT außerdem sein neues Angebot SIXT charge (nach Pilotierung in den

Niederlanden) auch in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und

Luxemburg gestartet. SIXT ist damit der erste große Autovermieter, der eine

Ladelösung in die eigene App integriert. Das Unternehmen ermöglicht auf

diese Weise mit nur einer Anmeldung und mit Hilfe seines Partners Elli

Zugang zu knapp 400.000 Ladepunkten in Europa und leistet einen wichtigen

Beitrag, den Einstieg in die Elektromobilität niedrigschwelliger zu

gestalten.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen des Jahres 2023

* Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 3,62 Mrd. Euro

(2022: 3,07 Mrd. Euro), wozu alle drei Segmente beitrugen: 40,4% des

Konzernumsatzes entfielen auf die europäischen Auslandsmärkte, 29,9% auf

Deutschland und 29,7% auf Nordamerika.

* Im Segment Deutschland erzielte SIXT einen Jahresumsatz von 1,08 Mrd.

Euro (+ 23,6%), was nicht zuletzt angesichts der eingetrübten

makroökonomischen Bedingungen im Heimatmarkt besonders hervorzuheben

ist.

* Im Segment Europa (ohne Deutschland) stieg der Umsatz gegenüber 2022 um

14,3% auf 1,46 Mrd. Euro.

* In Nordamerika stieg der Segmentumsatz von SIXT 2023 im Vergleich zum

Vorjahr um 18,5% auf 1,08 Mrd. Euro.

* Das Ergebnis vor Abschreibungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

betrug in 2023 1,33 Mrd. Euro nach 1,14 Mrd. Euro in 2022 (+16,0%).

* Das Corporate EBITDA, welches das operative Konzernergebnis inklusive

Zinsergebnis und Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge darstellt,

erreichte 649,7 Mio. Euro, ein Rückgang um 7,1% gegenüber dem

Vorjahreswert (699,4 Mio. Euro).

* SIXT schloss mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 464,3 Mio.

Euro ab, was einem Rückgang von 15,6% entspricht (2022: 550,2 Mio.

Euro).

* Zum 31. Dezember 2023 betrug das Konzern-Eigenkapital 2,0 Mrd. Euro

(+1,2%). Dies entspricht einem Anteil von 31,0% an der Bilanzsumme

(Vorjahr 35,7%). Die Eigenkapitalquote bewegt sich damit weiterhin

deutlich über den Werten der wichtigsten Wettbewerber und dem selbst

gesteckten Mindestzielwert von 20%. Dies gilt auch unter

Berücksichtigung der vorgeschlagenen Dividendenzahlungen.

Konstantin Sixt, Co-CEO der Sixt SE: "Um unseren Wachstumskurs erfolgreich

fortzusetzen, gilt es, auch künftig zahlreiche neue Kundinnen und Kunden zu

gewinnen und zugleich die Loyalität unserer bestehenden Kundenbasis weiter

zu stärken. Wesentlich dafür wird es sein, Abholung und Rückgabe der

Mietfahrzeuge dank Digitalisierung noch schneller und bequemer zu machen und

dabei zugleich die hohe Verfügbarkeit und Qualität des persönlichen Service

vor Ort weiter zu steigern."

Strategische Schwerpunkte im laufenden Jahr

Kunden profitieren bereits seit Dezember 2023 von einem noch

benutzerfreundlicheren digitalen Buchungsprozess via SIXT Website und App,

die jeweils grundlegend modernisiert wurden. Parallel dazu wird 2024 die

Fahrzeugabholung und der gesamte Prozess des Mietstarts für Kunden durch den

weitergehenden Rollout des Mobile Check-ins an immer mehr SIXT Stationen

deutlich schneller werden. Beim Mobile Check-in können Kunden ihre

Führerscheindaten z. B. über die SIXT App ganz einfach selbst im Vorwege

vervollständigen und prüfen lassen und ihr konkretes Wunschfahrzeug dann

kurz vor Mietbeginn selbstständig auswählen. Im Anschluss erhalten sie einen

QR-Code, mit dem der Fahrzeugschlüssel direkt abgeholt werden kann - ohne

Wartezeit am Schalter und immer häufiger direkt auf der Parkfläche. Dadurch

ermöglicht SIXT seinen Kunden eine deutliche Zeitersparnis und schafft

zugleich für SIXT Mitarbeitende vor Ort den Vorteil, sich noch intensiver um

die individuelle Beratung jener Kunden kümmern zu können, die dies wünschen.

Für effizientere Prozesse bei der Fahrzeugübergabe sorgt auch die

fortgesetzte Installation sogenannter Car Gates an ausgewählten Standorten,

die den äußeren Fahrzeugzustand beim Befahren bzw. beim Verlassen der

Parkfläche digital erfassen und damit für ein hohes Maß an Transparenz für

beide Seiten sorgen. SIXT wird den Rückgabeprozess und die

Rechnungserstellung außerdem durch die zunehmend häufigere automatisierte

Erfassung des Rückgabezeitpunktes sowie des Tank- und Kilometerstands weiter

beschleunigen. Entscheidend hierfür ist u. a. auch die zu Jahresbeginn mit

Stellantis getroffene Vereinbarung, die in den nächsten drei Jahren einen

Bezug von bis zu 250.000 Fahrzeugen vorsieht - viele davon voll-vernetzt.

Zugleich stellt diese Vereinbarung - neben Einkaufsvereinbarungen mit einer

Vielzahl anderer attraktiver OEM-Partner - die Weichen für künftiges

Wachstum in sämtlichen Fahrzeugklassen und für sämtliche

Mobilitätsbedürfnisse.

Langfristige, diversifizierte Finanzierungstrategie

Bei der Finanzierung seines Wachstums setzt SIXT weiterhin auf eine hohe

Eigenkapitalquote sowie eine langfristige, diversifizierte und in einem

hohen Maße resiliente Fremdfinanzierung. Im Rahmen der konsequenten

Weiterentwicklung dieser Finanzierungsstrategie hat SIXT im Januar 2024

erstmals in der Unternehmensgeschichte das Rating einer der großen

Ratingagenturen veröffentlicht. Das langfristige Emittenten-Rating von S&P

(BBB mit stabilem Ausblick) spiegelt dabei u. a. das profitable

Umsatzwachstum, die Premium-Positionierung sowie die Strategie des

Flottenerwerbs auf der Grundlage einer soliden Bilanz sowie eines moderaten

Verschuldungsgrades wider. Die im Januar begebene

500-Millionen-Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren

profitierte bereits maßgeblich von der positiven Einschätzung und konnte mit

einem Kupon von 3,75% (im Vergleich zu 5,125% bei der nicht gerateten

Transaktion im Juni 2023) begeben werden.

Prof. Dr. Kai Andrejewski, CFO der Sixt SE: "Dank seines resilienten und

diversifizierten Geschäftsmodells sowie seiner klaren Premium-Positionierung

ist SIXT trotz eines herausfordernden makroökonomischen und politischen

Marktumfeldes auch 2023 gewachsen und hat dabei mit 12,8% eine EBT-Rendite

erzielt, die klar über dem Vor-Corona-Level liegt. Mit unserer exzellenten

Kapitalausstattung, der hohen Finanzierungskraft und einer flexiblen

Kostenstruktur sind wir bestens aufgestellt, um weiteres Wachstum zu

finanzieren und kurzfristig auf dynamische Marktbedingungen zu reagieren.

Wir werden auch künftig zielgerichtet in Qualität investieren und

gleichzeitig mit einem Höchstmaß an Disziplin agieren, um unsere Effizienz

über alle Bereiche hinweg, etwa bei der Flottenplanung, weiter zu steigern."

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und Prognose

Die Sixt SE geht für das erste Quartal 2024 von einer deutlichen Steigerung

des Konzernumsatzes aus (Q1 2023: 695,1 Mio. EUR) und rechnet mit einem

Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in der Größenordnung von minus 15 Mio. bis

minus 28 Mio. Euro (Q1 2023: 33,3 Mio. Euro). Wesentliche Gründe für die

deutliche Abnahme des Konzernergebnisses in dem üblicherweise

ergebnisschwachen ersten Quartal sind zum einen ein erhöhter Zinsaufwand und

gestiegene Abschreibungen aufgrund gesunkener Restwerte sowie vorgezogener

Verkäufe elektrischer Risk-Fahrzeuge (also von Fahrzeugen, für die SIXT das

Restwertrisiko trägt). Dies wird sich voraussichtlich in jeweils

zweistelliger Millionenhöhe ergebnismindernd auswirken. Zum anderen hatten

sich im Vorjahresquartal noch positive Effekte in ebenfalls zweistelliger

Millionenhöhe aus dem Verkauf von Verbrennerfahrzeugen ergeben. Nachdem die

Gebrauchtwagenpreise für elektrische Fahrzeuge im Laufe des letzten Jahres

unter Druck geraten waren und diese Entwicklung andauert, wird SIXT die

Strategie des vorzeitigen Verkaufs elektrischer Risk-Fahrzeuge im

Jahresverlauf 2024 fortsetzen und deren Bestand entsprechend weiter abbauen.

Zugleich adressiert SIXT damit das deutlich geringere Kundeninteresse für

elektrische im Vergleich zu herkömmlichen Antriebsarten.

Nichtsdestotrotz erwartet der Vorstand der Sixt SE für das laufende

Geschäftsjahr einen erneut deutlich steigenden Konzernumsatz, der damit das

dritte Jahr in Folge ein neues Rekordlevel erreichen dürfte. Wesentliche

Treiber sind die hohe erwartete Nachfrage und die weiter fortgesetzte

internationale Expansion. Beim Konzernergebnis vor Steuern (EBT) für das

Gesamtjahr 2024 wird mit einem Wert zwischen 400 und 520 Mio. Euro

gerechnet.

Die genannten Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 sind vorläufig und

ungeprüft. Die Sixt SE wird den testierten Konzernabschluss 2023 und den

Jahresabschluss der Sixt SE wie angekündigt am 27. März 2024 auf ihrer

Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich "Publikationen"

veröffentlichen. Bereits am 4. März 2024, 10 Uhr CET findet (wie

angekündigt) ein Presse-Call statt, in dem die Co-CEOs und der CFO der Sixt

SE die Zahlen nähergehend erläutern und für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Interessierte Medienvertreter können sich über eine Mail an

pressrelations@sixt.com anmelden.

*Das EBT des Jahres 2018 in Höhe von 534,6 Mio. Euro wird in dieser

Betrachtung ausgeklammert. Es enthielt einen Sondereffekt aus dem Verkauf

des Anteils an DriveNow und betrug bereinigt 336,7 Mio. Euro. Außerdem sind

die in dieser Pressemitteilung verwendeten Vergleichsangaben für das Jahr

2019 angepasst und beziehen sich jeweils auf fortgeführte Geschäftsbereiche.

So wurde der Geschäftsbereich Leasing im Juli 2020 veräußert.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der

Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges,

integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und

Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte

können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von

namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in mehr als 100 Ländern

weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung,

eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen

Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives

Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2023 erreichte der Sixt-Konzern nach

vorläufigen Berechnungen einen Konzerngewinn vor Steuern von 464,3 Mio. Euro

und erneut eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,62 Mrd. Euro.

Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN

Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt Sixt SE:

Johannes Gunst

Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

