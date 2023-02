EQS-News: SIXT im Jahr 2022 stark wie nie zuvor: Rekordumsatz von mehr als 3 Mrd. Euro, EBT auf Rekordwert von 550 Mio. Euro (deutsch)

SIXT im Jahr 2022 stark wie nie zuvor: Rekordumsatz von mehr als 3 Mrd. Euro, EBT auf Rekordwert von 550 Mio. Euro

SIXT im Jahr 2022 stark wie nie zuvor: Rekordumsatz von mehr als 3 Mrd.

Euro, EBT auf Rekordwert von 550 Mio. Euro

SIXT im Jahr 2022 stark wie nie zuvor: Rekordumsatz von mehr als 3 Mrd.

Euro, EBT auf Rekordwert von 550 Mio. Euro

* Konzernumsatz nimmt im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Drittel (+34,3

%) auf 3,07 Mrd. Euro zu und übertrifft Vor-Corona Jahr 2019* um 22,6%

* Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erreicht mit 550,2 Mio. Euro (+24,4%)

historischen Höchstwert und übertrifft mit 17,9% die grundsätzlich

angestrebte Rendite von 10% deutlich

* Attraktiver Dividendenvorschlag: 4,11 Euro je Stammaktie, 4,13 Euro je

Vorzugsaktie sowie Sonderdividende i.H.v. 2,00 Euro je Stamm- und

Vorzugsaktie

* SIXT geht für 2023 von erneut sehr positivem Geschäftsjahr aus:

Erheblicher Anstieg des Konzernumsatzes erwartet sowie ein EBT im

Bereich von 430 bis 550 Mio. Euro

* Substanzielle weitere Investitionen in Wachstum und Qualität geplant

* Größte Schuldscheintransaktion in der Unternehmensgeschichte im Volumen

von 450 Mio. Euro sichert langfristig Investitionsspielraum für die

Wachstumsagenda

Pullach, 28. Februar 2023 - SIXT hat sich im Geschäftsjahr 2022 so stark wie

nie zuvor präsentiert. Der internationale Mobilitätsdienstleister erreichte

nach vorläufigen Berechnungen ein Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem

Vorjahr um 34,3% auf 3,07 Mrd. Euro, wozu alle drei Segmente - Europa,

Nordamerika und Deutschland - beitrugen. SIXT profitierte dabei von dem

anhaltend positiven Marktumfeld hinsichtlich der Nachfrage nach Anmietungen

sowie in Bezug auf Preise. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) nahm trotz

erheblicher Investitionen in Wachstum und Qualität ebenfalls deutlich zu und

erreichte den historischen Höchstwert von 550,2 Mio. Euro, ein Anstieg um

24,4% zum Vorjahr und von 78,5% gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019*. Trotz

eingeschränkter Lieferfähigkeit der Fahrzeughersteller aufgrund der

Chipkrise und der Störungen der Lieferketten konnte SIXT im Vergleich zu

2021 seine weltweite Vermietflotte in den Corporate-Ländern im Jahresschnitt

um mehr als 10% vergrößern. Aktuell lässt sich beobachten, dass sich die

generelle Lieferfähigkeit der OEMs verbessert. SIXT plant für das laufende

Jahr erneut mit einer substanziellen Vergrößerung seiner Flotte.

Die Sixt SE steht seit jeher für eine ergebnisorientierte und

aktionärsfreundliche Ausschüttungspraxis. Der Vorstand plant vorbehaltlich

der Zustimmung des Aufsichtsrats, der kommenden Hauptversammlung der

Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von

4,11 Euro je Stammaktie und 4,13 Euro je Vorzugsaktie sowie eine

Sonderdividende von 2,00 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie vorzuschlagen. Dies

hat der Vorstand in seiner heutigen Sitzung auf Basis des vorläufigen, sehr

positiven Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2022, der bisherigen

Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr, sowie der erwarteten

Geschäftsentwicklung für das gesamte laufende Geschäftsjahr beschlossen.

Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: "2022 war für SIXT das zweite Rekordjahr

in Folge. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt mein herzlicher

Dank für das, was sie vergangenes Jahr geleistet haben. Die Ergebnisse

zeigen, dass unser Konzern von seiner strategischen Aufstellung,

Ertragskraft und Widerstandsfähigkeit her ein spürbar höheres Niveau

erreicht hat als vor der Corona-Pandemie. Wir haben im vergangenen Jahr in

erheblichem Umfang investiert, etwa in unsere Flotte, Personal, Technologie

und Marketing. Damit haben wir die Basis gelegt für künftiges Wachstum und

die weitere Schärfung unserer Premiumpositionierung. Trotz dieser

Investitionen und dank unserer fortgesetzten Internationalisierung,

operativer Verbesserungen sowie eines zunehmend positiveren Marktumfeldes,

konnten wir eine EBT-Marge von 17,9% erzielen und damit unsere grundsätzlich

angestrebte Rendite von 10% deutlich übertreffen."

Highlights des Geschäftsjahres 2022

Internationalisierung: SIXT hat auch in 2022 seine Internationalisierung

weiter vorangetrieben. Der Auslandsanteil am Konzernumsatz nahm im

Vorjahresvergleich von 67,2% auf 71,4% zu. In den USA konnte der Konzern

seinen Umsatz seit 2019 annähernd verdoppeln. Durch den im vergangenen Juli

erfolgten Start in Kanada als neuem SIXT-Corporate Land erschließt SIXT

darüber hinaus einen weiteren Milliardenmarkt, der zudem Synergien mit dem

US-Geschäft bereithält.

Marketing: Seine konzernweiten Ausgaben für Marketing hat SIXT 2022

gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Highlight ist dabei die im

vergangenen Dezember gestartete Kampagne in den USA, mit der SIXT die dort

geläufige Kategorienbezeichnung "Rent a car" herausfordert und sich in den

USA als erste "Rent THE Car"-Marke positioniert. Die breit angelegte

Kampagne umfasst neben der Kommunikation über digitale Kanäle und TV-Werbung

auch Out-of-Home-Flächen wie z.B. am Times Square in New York City. Als

Folge konnte SIXT seine Markenbekanntheit in den USA in kurzer Zeit deutlich

steigern.

Personal: SIXT hat 2022 massiv in den weiteren Personalaufbau investiert.

Die Zahl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte das Unternehmen

trotz der Personalknappheit im Reise- und Gastgewerbe im Jahresdurchschnitt

konzernweit um mehr als 1.100 auf rund 7.500 Personen steigern. Gleichzeitig

hat SIXT das Gehaltsniveau insgesamt deutlich angehoben und eine

Sonderprämie von 1.700 Euro pro Person ausgezahlt.

Technologie: SIXT hat seine Investitionen in Technologie-Entwicklungen im

Vergleich zum Vorjahr um weitere 26% gesteigert und u.a. einen neuen

Tech-Hub in Lissabon eröffnet. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der

Stellen (FTEs) im Tech-Bereich zudem um rund 10%.

Premium-Vermietflotte: SIXT hat seinen durchschnittlichen Bestand an

Vermietfahrzeugen in seinen Corporate-Ländern vergangenes Jahr trotz der

angespannten Beschaffungslage um mehr als 10% auf 138.400 Autos ausgebaut.

Dies gelang vor allem dank der langjährigen guten Geschäftsbeziehungen zu

allen namhaften Automobilherstellern. Der wertmäßige Flottenanteil der

Premium-Marken BMW (inkl. Mini), Audi und Mercedes-Benz lag 2022 bei 57% und

damit auf konstantem Level gegenüber dem Vorjahr sowie 7 Prozentpunkte über

dem Vor-Corona-Jahr 2019. Den Elektroanteil (inkl. Plug-in-Hybrid und

Mild-Hybrid) an der Vermietflotte in Europa, wo SIXT bis 2030 einen E-Anteil

von 70 bis 90% anstrebt, konnte das Unternehmen im Rahmen des 2022

verabschiedeten Nachhaltigkeitsprogramms im Vorjahresvergleich von rund 10%

auf mehr als 14% steigern.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen des Jahres 2022

* Der Konzernumsatz stieg von 2,28 Mrd. Euro um 34,3% auf 3,07 Mrd. Euro

und lag damit im oberen Bereich der Zielspanne von 2,8 bis 3,1 Mrd.

Euro. Das stärkste Wachstum erzielte SIXT im Segment Nordamerika, wobei

die USA für SIXT mittlerweile der weltweit größte Einzelmarkt sind; in

Nordamerika legten die Erlöse um 55,4% auf 908,2 Mio. Euro zu. Das

Segment Europa (ohne Deutschland) erreichte ein Wachstum von 35,1% auf

1,28 Mrd. Euro. Auch das Segment Inland trug mit einem Plus von 17,6%

auf 869,8 Mio. Euro substanziell zum Konzernwachstum bei.

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erreichte den Rekordwert von 550,2

Mio. Euro, eine Steigerung um 24,4% zum Vorjahr (442,2 Mio. Euro). Damit

lag das EBT am oberen Ende der Spanne von 500 bis 550 Mio. Euro.

* Das Corporate EBITDA, welches das operative Konzernergebnis inklusive

Zinsergebnis und Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge darstellt,

erreichte 699,4 Mio. Euro, ein Zuwachs um 21,4% gegenüber dem

Vorjahreswert (575,9 Mio. Euro).

* Der Konzern schloss mit einem Jahresergebnis nach Steuern von 385,7 Mio.

Euro ab, ein Zuwachs von 23,2% (2021: 313,2 Mio. Euro).

* Zum 31. Dezember 2022 betrug das Konzern-Eigenkapital 2,0 Mrd. Euro

(+13,4%), entsprechend einem Anteil von 35,8% an der Bilanzsumme.

Gegenüber dem Vorjahr lag die Konzern-Eigenkapitalquote damit um 2,8

Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert (38,6%). Sie bewegt sich damit

weiterhin deutlich über den Werten wesentlicher Wettbewerber und dem

Mindestzielwert von 20%. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der

vorgeschlagenen Dividendenzahlungen.

Konstantin Sixt, Co-CEO der Sixt SE: "Im Zentrum unserer Wachstumsstrategie

für die kommenden Jahre steht der Anspruch 'Being Better', auf den wir uns

noch deutlicher fokussieren wollen. Dieser Anspruch gilt für die

Begeisterung unserer Kunden mit einem Premium-Erlebnis in allen Belangen,

für die angestrebte Besetzung der weltweit attraktivsten Segmente, für den

Ausbau unserer technologischen Innovationsführerschaft, für optimale

Kosteneffizienz sowie die weitere Stärkung unserer ikonischen, markanten

Marke."

Zur Finanzierung künftigen Wachstums dient auch eine jüngst vollzogene,

erfolgreiche Platzierung von Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von

insgesamt 450 Mio. Euro. Bei der von der BayernLB, der DZ BANK AG und der

UniCredit Bank AG arrangierten Transaktion handelt es sich um die größte

Schuldscheintransaktion der Unternehmensgeschichte. Die Darlehen haben eine

Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren und wurden von der Sixt SE bei

institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Die Emission

erreichte mit einem Orderbuch von über 750 Mio. Euro eine außerordentlich

hohe Nachfrage und wurde am unteren Ende der avisierten Zielspanne bepreist.

Prof. Dr. Kai Andrejewski, CFO der Sixt SE: "Mit unserer exzellenten

Kapitalausstattung, der hohen Finanzierungskraft und unserem bewährten

Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil variabler Kosten sind wir bestens

gerüstet, um weiteres Wachstum zu finanzieren. Zuversichtlich stimmt uns,

dass sich das Marktumfeld für Reisen wesentlich freundlicher darstellt, als

dies noch vor einigen Monaten angesichts der eingetrübten geopolitischen

Stimmung erwartet wurde."

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und Prognose

SIXT setzt sein Wachstums- und Qualitätsprogramm auch im Jahr 2023 fort.

Dabei stehen vor allem vier Fokusthemen im Vordergrund:

* Weitere Steigerung der Service-Exzellenz, insb. durch Investitionen in

bestehende Stationen sowie die weitergehende Digitalisierung und

Automatisierung der Services. Das für derartige Maßnahmen vorgesehene

Investitionsbudget (das u.a. auch Kosten für den Bau neuer Stationen

beinhaltet) beträgt in 2023 mehr als 100 Mio. Euro.

* Weitere Verbesserung der operativen Exzellenz zur Kostensenkung und

Steigerung der Auslastung, um den Kunden mehr Fahrzeuge schneller

anbieten zu können.

* Weitere kontinuierliche Vergrößerung der (Premium-)Vermietflotte sowie

Ausbau des weltweiten SIXT-Netzes, insbesondere durch zusätzliche

Flughafen- und Downtown-Stationen in den USA sowie im Bereich Van&Truck.

* Weitergehende, konsequente Transformation der Vermietflotte hin zu

elektrischen Antrieben und Förderung der Begeisterung für diese

Technologie auf Kundenseite (u.a. durch den fortschreitenden Aufbau

einer SIXT-eigenen Ladeinfrastruktur).

Generell hat die Zuversicht für die Entwicklung der weltweiten

Reisetätigkeit deutlich zugenommen. So geht zum Beispiel die IATA, der

weltweite Dachverband der Fluggesellschaften, davon aus, dass 2023 das

Passagieraufkommen auf Inlandsflügen bereits 95% und auf internationalen

Verbindungen 80% des Vor-Corona-Niveaus von 2019 erreichen wird, wobei das

Re-Opening von China noch nicht berücksichtigt ist. Der Datenanalyst

Statista prognostiziert für 2023 eine Zunahme des weltweiten Marktvolumens

für Reisen und Tourismus um 20%.

Für das erste Quartal 2023 zeichnet sich bei SIXT eine Steigerung des

Konzernumsatzes von 10 bis 25% im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q1 2022:

580,8 Mio. Euro) ab. Der Vorstand der Sixt SE schätzt angesichts der sich

derzeit abzeichnenden Entwicklungen für das erste Quartal 2023 ein

Konzernergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 20 Mio. und 40 Mio. Euro (Q1

2022: 93,5 Mio. Euro). Q1 2022 und Q1 2023 waren bzw. sind jeweils von

Sondereffekten geprägt. Diese Sondereffekte sind im Wesentlichen darauf

zurückzuführen, dass sich Personalbestand und Flottengröße Anfang 2022

pandemiebedingt noch auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau befanden, was

sich positiv auf die Kostensituation im ersten Quartal 2022 ausgewirkt hat.

Zugleich wird der Marketing-Aufwand im ersten Quartal 2023 infolge der

derzeit laufenden großen US-Kampagne im Vergleich zu früheren Jahren hoch

sein.

Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: "Für das Gesamtjahr 2023 gehen wir von

einem erheblichen Anstieg des Konzernumsatzes aus. Das Konzern-EBT erwarten

wir 2023 in einer Größenordnung von 430 bis 550 Mio. Euro. Damit bewegt sich

das obere Ende dieser Spanne auf Kurs des Rekordjahres 2022 und deren

unteres Ende klar über dem Vor-Corona-Niveau. Zuversichtlich stimmen uns vor

allem die kontinuierliche Verbesserung bei der operativen Umsetzung sowie

eine fortgesetzte internationale und produktseitige Expansion. Des Weiteren

basiert unsere Prognose auf einer Nachfrage, die sich, so wie dies auch

schon 2022 und in den ersten Wochen 2023 zu beobachten war, wieder dem

Niveau vor der Pandemie nähert, dies jedoch zu höheren Preisen."

Die gesamte Spannbreite der Prognose für das Gesamtjahr liegt damit sehr

deutlich über der grundsätzlich angestrebten Rendite von 10 Prozent. Der

Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass sich die gesamtwirtschaftlichen

und branchenspezifischen Rahmenbedingungen gegenüber den aktuellen Annahmen

nicht wesentlich verschlechtern.

Die genannten Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 sind vorläufig und

ungeprüft. Die Sixt SE wird den testierten Konzernabschluss 2022 und den

Jahresabschluss der Sixt SE wie angekündigt am 30. März 2023 auf ihrer

Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich "Publikationen"

veröffentlichen.

*Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Vergleichsangaben für das Jahr

2019 sind angepasst und beziehen sich jeweils auf fortgeführte

Geschäftsbereiche. So wurde der Geschäftsbereich Leasing im Juli 2020

veräußert.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der

Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges,

integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und

Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte

können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von

namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in mehr als 100 Ländern

weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung,

eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen

Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives

Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2022 erreichte der Sixt-Konzern nach

vorläufigen Zahlen einen Rekord-Konzerngewinn vor Steuern von 550 Mio. Euro

und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,07 Mrd. Euro. Die

Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN

Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Der SIXT-Konzern auf einen Blick

(Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Konzern Veränderung

in Mio. Euro 2022 2021 in %

Vermietungserlöse 2.847,5 2.097,4 +35,8

Sonstige Erlöse aus dem Vermietgeschäft 208,6 172,4 +20,9

Sonstige Umsatzerlöse 10,2 12,6 -19,5

Konzernumsatz 3.066,2 2.282,4 +34,3

Ergebnisentwicklung Konzern Verände-

rung

in Mio. Euro 2022 2021 in %

Aufwendungen für Fuhrpark 630,0 506,5 +24,4

Personalaufwand 567,7 405,3 +40,1

Abschreibungen 554,6 370,0 +49,9

Saldo sonstige betriebliche -725,- -521,- +39,0

Erträge/Aufwendungen 1 4

Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern 588,8 479,2 +22,9

(EBIT)

Finanzergebnis -38,6 -37,0 +4,4

Ergebnis vor Steuern (EBT) 550,2 442,2 +24,4

Ertragsteuern 164,4 129,0 +27,5

Konzernergebnis 385,7 313,2 +23,2

Ergebnis je Aktie (in Euro) 8,22 6,67

Weitere Kennzahlen des Konzerns 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

in %

Bilanzsumme (in Mio. Euro) 5.527,4 4.521,2 +22,3

Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 3.833,4 2.856,6 +34,2

Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.979,4 1.746,2 +13,4

Eigenkapitalquote (in %) 35,8 38,6 -2,8 Punkte

2022 2021 Veränderung

in %

Investitionen (in Mrd. Euro)1 4,92 5,12 -4,0

Durchschnittliche Anzahl der 138.400 125.300 +10,5

Vermietfahrzeuge (Konzern)

1 Wert der in die Vermietflotte eingesteuerten Fahrzeuge

