EQS-News: SIG unterzeichnet wichtige neue Partnerschaft mit WWF Schweiz zur Unterstützung nachhaltiger Wälder (deutsch)

13.10.2022 / 07:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

13. Oktober 2022

SIG Group AG ("SIG", das "Unternehmen" oder die "Gruppe")

SIG unterzeichnet wichtige neue Partnerschaft mit WWF Schweiz zur

Unterstützung nachhaltiger Wälder

SIG hat sich mit dem WWF zusammengeschlossen, um weltweit zum Aufbau

widerstandsfähiger Waldökosysteme beizutragen, indem die nachhaltige

Waldbewirtschaftung, der Schutz und die Wiederherstellung von

Waldlandschaften gestärkt und ausgebaut werden.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt ist SIG führend in der Branche, wenn es darum

geht, Fortschritte bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch die

Zertifizierung des Forest Stewardship Council® (FSC®) zu erzielen", so

Samuel Sigrist, CEO von SIG. "Die spannende neue Partnerschaft mit WWF

Schweiz wird uns helfen, weitere positive Auswirkungen zu erzielen, indem

wir mehr Wälder schützen und wiederherstellen und andere inspirieren, wie

sie zu nachhaltigen Waldökosystemen beitragen können."

Führend in der Branche

Als erster Hersteller von Kartonpackungen kauft SIG seit 2021 Rohkarton nur

noch als FSC-zertifiziert ein, bei dem hohe Standards für eine nachhaltige

Waldbewirtschaftung gesetzt werden, die die Artenvielfalt und die lokalen

Gemeinschaften unterstützen.

Als nächsten Schritt auf dem Way Beyond Good für die Menschen und den

Planeten wird SIG nun im Rahmen der fünfjährigen Partnerschaft mit WWF

Schweiz direkt in Projekte vor Ort investieren, um Tausende von Hektar Wald

zu schützen und wiederherzustellen, und mit Lieferanten, Kunden und anderen

Akteuren zusammenarbeiten, um das Engagement der Branche für eine

nachhaltige Forstwirtschaft zu stärken.

Mit dieser Partnerschaft schliesst sich SIG dem WWF-Programm Forests Forward

an, das Unternehmen, lokale Gemeinschaften und andere wichtige Akteure im

Einsatz für die Wälder zusammenbringt, um die Art und Weise zu verändern,

wie Wälder zum Wohle der Natur, der Menschen und des Klimas bewertet,

bewirtschaftet, geschützt und wiederhergestellt werden.

"Das starke Engagement von SIG für das Wohlergehen der Wälder passt gut zu

unserer Vision Forests Forward", so Thomas Vellacott, CEO WWF Schweiz.

"Unsere neue Partnerschaft wird es uns ermöglichen, gemeinsam gezielte

Unterstützung für gefährdete Wälder in Biodiversitäts-Hotspots und an

Abholzungsfronten zu leisten. Diese Projekte werden dazu beitragen, dass die

Wälder gedeihen, zusammen mit der Tierwelt und den Menschen, die von ihnen

abhängen."

Erstes Leuchtturmprojekt

Projekte, die im Rahmen des WWF-Programms Forests Forward umgesetzt werden,

konzentrieren sich auf Landschaften, in denen der grösste Handlungsbedarf

für den Schutz, die nachhaltige Bewirtschaftung und die Wiederherstellung

vorrangiger Waldlandschaften besteht.

Das erste gemeinsame Projekt von SIG und WWF wird dazu beitragen, eine

Landschaft in Mexiko zu sichern, die ein wichtiger Lebensraum für Jaguare

ist. Das Projekt umfasst eine verbesserte Waldbewirtschaftung von 100.000

Hektar Wald und darüber hinaus die Wiederherstellung von weiteren 750 Hektar

Wald. Es umfasst die zentralpazifische Jaguar-Landschaft in der westlichen

Küstenregion Mexikos. Aufgrund ihres grossen Lebensraumbedarfs wird die

Erhaltung der Jaguare dazu beitragen, grosse Gebiete in der

zentralpazifischen Landschaft zu sichern, die vom Verlust bedroht sind.

Diese Gebiete sind von entscheidender Bedeutung für das, was ein

funktionierendes Ökosystem für die Menschen vor Ort leistet, einschliesslich

der Aufrechterhaltung einer ertragreichen Nahrungsmittelversorgung und

erträglicher Wetterbedingungen.

Projekte wie dieses unterstützen die Forest+-Selbstverpflichtung von SIG,

die Schaffung, Wiederherstellung oder verbesserte Bewirtschaftung von

650.000 zusätzlichen Hektar nachhaltiger Wälder zu fördern - eine Fläche,

die derjenigen entspricht, die für die Herstellung unserer Kartonpackungen

benötigt wird.

Mehr über The Way Beyond Good:

Weitere Informationen über die Forest+-Selbstverpflichtung und den Way

Beyond Good von SIG unter:

https://www.sig.biz/de/nachhaltigkeit/way-beyond-good und SIG Annual Report

2021.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=544c188902755c42b707ac130a5875e3

Bildtitel: Samuel Sigrist (rechts), CEO von SIG, und Thomas Vellacott, CEO

des WWF Schweiz, unterzeichneten eine wichtige neue Partnerschaft, die dem

Schutz, der nachhaltigen Bewirtschaftung und der Wiederherstellung der

Wälder weltweit dient.

Kontakt für Investoren:

Ingrid McMahon +41 52 543 1224

Director Investor Relations

ingrid.mcmahon@sig.biz

Kontakt für Medien:

Heike Thevis +49 (0)2462 79 2608

Press Officer

heike.thevis@sig.biz

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine

nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen

Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen

arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel

auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen

Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft

ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte

Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um

den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir

verfolgen unseren "Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für

Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die

Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 8000 Mitarbeitenden

ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden

in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2021 produzierte SIG 45 Milliarden

Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 2,5 Milliarden (inkl. Umsatz von

Scholle IPN; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung

von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von

EcoVadis. Weitere Informationen unter www.sig.biz.

