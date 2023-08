EQS-News: SIG Group AG: SIG ernennt Ann-Kristin Erkens zum Chief Financial Officer (deutsch)

SIG Group AG: SIG ernennt Ann-Kristin Erkens zum Chief Financial Officer

MEDIENMITTEILUNG

10. August 2023

SIG ernennt Ann-Kristin Erkens zum Chief Financial Officer

SIG hat Ann-Kristin Erkens per 1. November 2023 als Chief Financial Officer

("CFO") zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Ann-Kristin Erkens kommt

von Henkel, einem DAX-40-Unternehmen, wo sie zuletzt als Corporate Senior

Vice President Financial and Business Controlling für den

Unternehmensbereich Adhesives Technologies, den weltweit führenden

Hersteller von Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen, tätig

war. Der Unternehmensbereich erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR

11 Milliarden.

Ann-Kristin Erkens war 21 Jahre lang für Henkel tätig und verfügt über

grosse Erfahrung im Industriesektor. Zusätzlich zu ihrer Rolle als Financial

Director des Unternehmensbereichs Adhesives Technologies war sie von 2019

bis 2023 weltweit für das Operations and Supply Chain Management mit über

100 Fabriken sowie ab 2023 für die Region Europa verantwortlich. Davor war

sie als Finance Commercial Director für das Geschäftsfeld Verpackungen und

Konsumgüter und die Region Indien, Naher Osten und Afrika sowie als

Corporate Director of Group Strategy für die Henkel-Gruppe tätig.

Ann-Kristin Erkens hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der

Fachhochschule Wedel, Deutschland, sowie einen Master of Science in

Operations Management der University of Buckingham, England. Sie ist

deutsche Staatsbürgerin und wird am Hauptsitz von SIG in der Schweiz tätig

sein.

Samuel Sigrist, CEO, sagte: "Ich freue mich sehr, Ann-Kristin Erkens bei SIG

willkommen zu heissen. Sie verfügt über umfassende finanzielle, operative

und strategische Erfahrung und hat im Laufe ihrer Karriere einen

ausgeprägten Unternehmergeist und Führungsqualitäten bewiesen. Wir freuen

uns auf die Zusammenarbeit mit ihr, um unsere Position als weltweit

führender Anbieter von nachhaltigen, aseptischen Verpackungen für flüssige

Lebensmittel und Getränke weiter zu festigen."

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser

für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt.

Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen,

Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir

partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und

Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an

Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere

Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren

Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere

Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig

wandelnden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht zu

werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit

und wir verfolgen das Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu

schaffen, das net-positive ist.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist

an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer

weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv

auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2022

produzierte SIG 49 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR

3,1 Milliarden (pro forma; inkl. Umsatz aus den jüngsten Akquisitionen;

ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4

(geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und

ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Website.

Einblicke in Trends, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

beeinflussen, finden Sie im SIG-Blog.

