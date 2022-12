EQS-News: SIG Group AG: CFO Frank Herzog verlässt das Unternehmen (deutsch)

SIG Group AG: CFO Frank Herzog verlässt das Unternehmen

^

SIG Group AG / Schlagwort(e): Personalie

SIG Group AG: CFO Frank Herzog verlässt das Unternehmen

20.12.2022 / 07:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG

20. Dezember 2022

SIG Group AG ("SIG")

CFO Frank Herzog verlässt das Unternehmen

SIG gibt heute das Ausscheiden von Frank Herzog bekannt, der aus

persönlichen Gründen als Chief Financial Officer und Mitglied der

Konzernleitung zurückgetreten ist. Das Unternehmen dankt Frank Herzog für

seinen wertvollen Beitrag für SIG und wünscht ihm für die Zukunft alles

Gute.

Bis zur Ernennung eines neuen CFO werden Jessica Spence, Head of Group

Accounting and Financial Reporting, und Dmitry Lebedev, Head of Financial

Planning and Analysis, die Finanzfunktion ad interim gemeinsam leiten.

Kontakt für Investoren:

Ingrid McMahon +41 52 543 1224

Director Investor Relations

SIG Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

ingrid.mcmahon@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine

nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen

Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen

arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel

auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen

Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft

ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte

Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um

den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir

verfolgen unseren "Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für

Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die

Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 8400 Mitarbeitenden

ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden

in mehr als 100 Ländern einzugehen.

2021 produzierte SIG 48 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von

EUR 2,7 Milliarden (inkl. Umsatz von Scholle IPN und Evergreen Asia;

ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4

(geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.

Weitere Informationen unter www.sig.biz.

Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und

Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals:

https://www.sig.biz/signals/de

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=07f8c24b18b8a3847fb3fb0ccfa3d866

Dateibeschreibung: SIG_CFO_20221220

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SIG Group AG

Laufengasse 18

8212 Neuhausen am Rheinfall

Schweiz

Telefon: +41 52 674 61 11

Fax: +41 52 674 65 56

E-Mail: info@sig.biz

Internet: www.sig.biz

ISIN: CH0435377954

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1516939

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1516939 20.12.2022 CET/CEST

°