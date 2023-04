EQS-News: SARTORIUS AG: Nachfragenormalisierung prägt erstes Quartal von Sartorius, Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

SARTORIUS AG: Nachfragenormalisierung prägt erstes Quartal von Sartorius, Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt

EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SARTORIUS AG: Nachfragenormalisierung prägt erstes Quartal von Sartorius,

Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt

20.04.2023 / 07:00 CET/CEST

Göttingen, 20. April 2023

Nachfragenormalisierung prägt erstes Quartal von Sartorius, Ausblick für das

Geschäftsjahr bestätigt

* Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 zeigen erwarteten temporären

Umsatzrückgang; wechselkursbereinigt -13,2 Prozent, moderater Rückgang

ohne Coronageschäft; operative EBITDA-Marge bei 30,1 Prozent

* Ausblick für Gesamtjahr bestätigt; Unsicherheiten aufgrund der globalen

politischen und wirtschaftlichen Situation weiter hoch

Nachdem das coronabezogene Geschäft und ein Lagerbestandsaufbau bei Kunden

in den Vorjahren starke zusätzliche Wachstumsimpulse bewirkten, hat sich die

Nachfragenormalisierung beim Life-Science-Konzern Sartorius im ersten

Quartal 2023 erwartungsgemäß fortgesetzt. Entsprechend verzeichnete das

Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres rückläufige Umsätze und

Erträge. Für das Gesamtjahr rechnet die Unternehmensleitung unverändert mit

einem moderaten Umsatzwachstum sowie einer Ergebnismarge in etwa auf dem

hohen Niveau des Vorjahres.

"Starke Nachfrageschwankungen stellen immer eine besondere Herausforderung

dar, vor diesem Hintergrund sind wir mit dem Start in das Jahr 2023

zufrieden. Das inzwischen marginale Coronageschäft sowie der noch andauernde

Lagerbestandsabbau von Kunden bilden sich wie erwartet deutlich in der

Umsatzentwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und in einem geringeren

Maß in der Laborsparte ab. Im Rahmen unseres fokussierten Kostenmanagements

haben wir die kurzfristigen Kapazitäten der aktuellen Nachfrage angepasst,

und wir gehen weiter davon aus, dass die Normalisierungseffekte im zweiten

Halbjahr keine wesentliche Rolle mehr spielen werden. Dementsprechend

bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023. Allerdings

beobachten wir sehr genau die möglichen Auswirkungen der aktuellen

weltweiten Spannungen auf unsere Branche. Die grundlegenden Wachstumstreiber

in unseren Märkten sind unverändert positiv, was sich seit vielen Jahren an

unseren unabhängig von Sondereffekten robust zweistelligen Wachstumsraten

zeigt. Die Nachfrage nach Biopharmaka wächst kontinuierlich, und

gleichzeitig steigt die Bedeutung neuer, innovativer Therapien. Deshalb

bauen wir unser Portfolio durch die Akquisition innovativer

Technologieführer konsequent weiter aus, wie zuletzt mit der angekündigten

Übernahme von Polyplus, und setzen auch unser Investitionsprogramm fort",

sagte Sartorius-Vorstandschef Joachim Kreuzburg.

Geschäftsentwicklung des Konzerns1

Die seit dem dritten Quartal 2022 laufende Nachfragenormalisierung hat sich

erwartungsgemäß im ersten Quartal 2023 in allen Regionen fortgesetzt,

während die coronabezogenen Umsätze fast vollständig zurückgegangen sind.

Der Umsatz des Sartorius Konzerns erreichte in den ersten drei Monaten 903

Millionen Euro, was gegenüber dem außergewöhnlich hohen Niveau des

Vorjahreszeitraums einem währungsbereinigten Rückgang von 13,2 Prozent

entspricht (nominal: -11,9 Prozent). Darin enthalten ist ein

Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen2 von rund 1 Prozentpunkt. Ohne

Berücksichtigung des Coronageschäfts lag der Rückgang im mittleren

einstelligen Prozentbereich.

Der Auftragseingang erreichte im ersten Quartal nach einem außergewöhnlich

starken Vorjahreszeitraum 765 Millionen Euro (wechselkursbereinigt: - 32,0

Prozent, nominal: - 31,2 Prozent). Hintergrund war vor allem der Abbau von

Lagerbeständen, die Kunden während der Pandemie aufgebaut hatten.

Das operative EBITDA ging in Folge der Umsatzentwicklung und einer höheren

Kostenbasis in den ersten drei Monaten des Jahres um 22,1 Prozent auf 272

Millionen Euro zurück. Die daraus resultierende Marge lag bei 30,1 Prozent

nach 34,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Preiseffekte auf der Einkaufs- und

der Kundenseite glichen sich weitgehend aus.

Der maßgebliche Konzernnettogewinn erreichte 116 Millionen Euro nach 167

Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Stammaktie lag

bei 1,69 Euro (Vorjahreszeitraum: 2,44 Euro), der bereinigte Gewinn je

Vorzugsaktie bei 1,70 Euro (Vorjahreszeitraum: 2,45 Euro). Die Zahl der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag zum 31. März 2023 weltweit bei 15.547

nach 15.942 Ende 2022.

Zentrale Bilanz- und Finanzkennziffern

Der Sartorius Konzern ist bilanziell und finanziell weiter sehr solide

aufgestellt. Zum 31. März 2023 betrug die Eigenkapitalquote 36,7 Prozent

(31. Dezember 2022: 38,1 Prozent), und der dynamische Verschuldungsgrad lag

bei 1,8 (31. Dezember 2022: 1,7). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit

belief sich auf -137 Millionen Euro nach -99 Millionen Euro im ersten

Quartal 2022. Die Investitionsquote bezogen auf den Umsatz lag bei 15,0

Prozent gegenüber 9,4 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Geschäftsentwicklung der Sparte Bioprocess Solutions

Die Nachfragenormalisierung betraf im ersten Quartal 2023 insbesondere die

Sparte Bioprocess Solutions, die eine breite Palette innovativer

Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika sowie Impfstoffen

anbietet. In den ersten drei Monaten des Jahres erzielte die Sparte einen

Umsatz von 695 Millionen Euro. Im Vergleich zum außergewöhnlich hohen Niveau

des Vorjahreszeitraums entspricht dies einem wechselkursbereinigten Rückgang

von 16,1 Prozent (nominal: - 14,7 Prozent). Darin enthalten ist ein

Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen von rund 1 Prozentpunkt. Unter

Ausklammerung des Coronageschäfts bewegte sich der Rückgang im oberen

einstelligen Prozentbereich.

Nach einem starken Vorjahreszeitraum erreichte der Auftragseingang im ersten

Quartal 576 Millionen Euro (wechselkursbereinigt: -36,1 Prozent; nominal:

-35,3 Prozent). Hintergrund war vor allem der Abbau von Lagerbeständen, die

Kunden während der Pandemie aufgebaut hatten.

Das operative EBITDA der Sparte ging angesichts der Umsatzentwicklung und

einer gestiegenen Kostenbasis in den ersten drei Monaten des Jahres um 26,0

Prozent auf 217 Millionen Euro zurück, woraus eine Marge von 31,2 Prozent

resultierte (Vorjahreszeitraum: 36,0 Prozent).

Geschäftsentwicklung der Sparte Lab Products & Services

Der Umsatz der auf die Life-Science-Forschung und Pharmalabore

spezialisierten Sparte Lab Products & Services erreichte im ersten Quartal

mit 208 Millionen Euro fast das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums

(wechselkursbereinigt: -2,0 Prozent, nominal: - 0,9 Prozent). Ohne

Berücksichtigung des nur noch marginalen coronabezogenen Geschäfts wäre der

Umsatz leicht gestiegen.

Der Auftragseingang lag bei 189 Millionen Euro (wechselkursbereinigt: - 15,8

Prozent; nominal: - 15,1 Prozent) und reflektiert das aktuell relativ

unsichere Umfeld insbesondere für jüngere Biotech-Unternehmen.

Das operative EBITDA der Sparte kam in den ersten drei Monaten des Jahres

auf 55 Millionen Euro (- 1,7 Prozent). Die entsprechende Marge erreichte mit

26,3 Prozent nahezu das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums (26,5 Prozent).

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023

Die Unternehmensleitung bestätigt den Ausblick für das laufende

Geschäftsjahr 2023. Demnach soll der Umsatzzuwachs im unteren einstelligen

Prozentbereich liegen. Ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts würde sich

der Anstieg im oberen einstelligen Prozentbereich bewegen. Rund 1

Prozentpunkt Wachstumsbeitrag soll aus Akquisitionen kommen, wobei die noch

nicht abgeschlossene Übernahme von Polyplus nicht eingerechnet ist. Die

operative EBITDA-Marge wird in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (33,8

Prozent) erwartet.

Für die Sparte Bioprocess Solutions geht das Unternehmen von einem

Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich aus. Ohne

Berücksichtigung des Coronageschäfts würde sich der Anstieg im oberen

einstelligen Prozentbereich bewegen. Rund 1 Prozentpunkt Wachstumsbeitrag

soll aus Akquisitionen kommen, wobei die noch nicht abgeschlossene Übernahme

von Polyplus nicht eingerechnet ist. Die operative EBITDA-Marge der Sparte

wird in etwa auf Höhe des Vorjahres (35,7 Prozent) erwartet.

Die Umsatzerwartung für den Bereich Lab Products & Services sieht für 2023

ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich vor, wobei ohne

Berücksichtigung des Coronageschäfts ein Wachstum im oberen einstelligen

Prozentbereich erwartet wird. Die operative EBITDA-Marge wird für die

Laborsparte ebenfalls in etwa auf dem Vorjahresniveau (26,2 Prozent)

erwartet.

Das Unternehmen setzt sein umfangreiches Mittelfristprogramm zur

Kapazitätserweiterung fort. Die Investitionsquote bezogen auf den Umsatz

dürfte im Jahr 2023 bei etwa 12,5 Prozent und der dynamische

Verschuldungsgrad bei etwa 1,5 liegen. Mögliche Akquisitionen, inklusive der

angekündigten Übernahme von Polyplus, sind dabei nicht berücksichtigt.

Alle prognostizierten Zahlen sind, wie in den vergangenen Jahren auch, auf

Basis konstanter Währungsrelationen angegeben. Zudem weist die

Unternehmensleitung darauf hin, dass sich in den vergangenen Jahren die

Dynamiken und Volatilitäten in der Life-Science- und Biopharma-Branche

erheblich erhöht haben. Ferner stehen die Prognosen unter der Annahme einer

sich nicht verschlechternden geopolitischen und weltwirtschaftlichen Lage,

insbesondere hinsichtlich von Lieferketten und Handelshemmnissen.

Dementsprechend weisen die Prognosen aktuell höhere Unsicherheiten auf als

dies üblicherweise der Fall ist.

1 Sartorius veröffentlicht alternative Leistungskennzahlen, die nach den

internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. Diese

werden mit dem Ziel ermittelt, eine bessere Vergleichbarkeit der

Geschäftsleistung im Zeitablauf bzw. im Branchenvergleich zu ermöglichen.

* Auftragseingang: alle Kundenaufträge, die in der jeweiligen

Berichtsperiode rechtsgültig abgeschlossen und gebucht wurden

* Operatives EBITDA: das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen,

Steuern, Abschreibungen und Amortisation

* Maßgebliches Periodenergebnis: Periodenergebnis nach Anteilen Dritter,

bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem

normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

* Dynamischer Verschuldungsgrad: Quotient aus Nettoverschuldung und

operativem EBITDA der vergangenen zwölf Monate inklusive des

pro-forma-Beitrags von Akquisitionen für diese Periode

2 Akquisitionen der Novasep-Chromatografie-Sparte sowie von Albumedix

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des

Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen

abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen

angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Telefonkonferenz

Der Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg und Finanzvorstand Rainer Lehmann

erläutern Analysten und Investoren die Ergebnisse am 20. April 2023 um 15:30

Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz. Die Registrierung erfolgt unter

https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=yQc2mAvc

Weitere Informationen

Zur Pressemitteilung und den dazugehörigen Medieninhalten:

https://www.sartorius.com/en/company-de/newsroom-de#id-1176892

https://www.sartorius.com/en/company-de/newsroom-de

Nächste Termine

21. Juli 2023: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2023

19. Oktober 2023: Veröffentlichung der Neunmonats-Zahlen Januar bis

September 2023

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der

biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products &

Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und

Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in

Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen.

Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf

Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen

und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen.

Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger

Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches

organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch

Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte

das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren

rund 16.000 Mitarbeiter für Kunden rund um den Globus tätig. Folgen Sie

Sartorius auf Twitter und LinkedIn.

Kontakt

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

20.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SARTORIUS AG

Otto-Brenner-Straße 20

37079 Göttingen

Deutschland

Telefon: +49.(0)551-308.0

Fax: +49.(0)551-308.3289

E-Mail: info@sartorius.com

Internet: www.sartorius.com

ISIN: DE0007165607, DE0007165631

WKN: 716560 , 716563

Indizes: DAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

