EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Polnische Kartellbehörde gibt grünes Licht für die Übernahme des schwedischen Bremssystemspezialisten HALDEX AB durch SAF-HOLLAND SE (deutsch)

SAF-HOLLAND SE: Polnische Kartellbehörde gibt grünes Licht für die Übernahme des schwedischen Bremssystemspezialisten HALDEX AB durch SAF-HOLLAND SE

^

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

SAF-HOLLAND SE: Polnische Kartellbehörde gibt grünes Licht für die Übernahme

des schwedischen Bremssystemspezialisten HALDEX AB durch SAF-HOLLAND SE

23.02.2023 / 08:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Polnische Kartellbehörde gibt grünes Licht für die Übernahme des

schwedischen Bremssystemspezialisten HALDEX AB durch SAF-HOLLAND SE

Bessenbach (D), 23. Februar 2023 +++ Die polnischen Kartellbehörden haben

der Übernahme des schwedischen Bremssystem- und EBS-Spezialisten HALDEX AB

durch den Achs- und Federungssystemhersteller SAF-HOLLAND SE mit Sitz in

Bessenbach (D) zugestimmt. Zuvor hatten bereits die deutschen und

US-amerikanischen Kartellbehörden ihr Einverständnis erklärt. Es liegen

somit alle fusionskontrollrechtlich erforderlichen Freigaben vor.

Bereits am 8. Juni 2022 hatte die SAF-HOLLAND SE ein empfohlenes Barangebot

an die Aktionäre von HALDEX AB bekannt gegeben, um sämtliche ihrer Aktien zu

einem Angebotspreis von SEK 66 je Aktie in bar zu erwerben.

Mit der Zustimmung erfolgt das Closing der Transaktion und die Einbeziehung

in den Konsolidierungskreis und in das Financial Reporting des SAF-HOLLAND

Konzerns mit Wirkung zum 22. Februar 2023. Für das Geschäftsjahr 2022

berichten beide Unternehmen daher noch in separaten Jahresabschlüssen.

SAF-HOLLAND CFO Frank Lorenz-Dietz ergänzt: "Wir planen, bereits auf der

Analystenkonferenz am 30. März eine gemeinsame Prognose für das

Geschäftsjahr 2023 für die Gruppe unter Einbeziehung von HALDEX abzugeben."

Der Vorstandsvorsitzende der SAF-HOLLAND SE, Alexander Geis erklärt: "Wir

nehmen erfreut zur Kenntnis, dass schließlich auch die polnische

Wettbewerbsbehörde ihre Zustimmung erteilt hat. SAF-HOLLAND und HALDEX sind

technologisch eine perfekte Ergänzung: Achs- und Federungssystem, Telematik

und EBS-Steuerung wachsen jetzt zu einer intelligenten Einheit zusammen. So

können wir zukünftig den Wandel der Transportbranche durch die Entwicklung

innovativer Lösungen für die Konnektivität, Elektrifizierung und Autonomes

Fahren vorantreiben. Wir verfügen jetzt über beste Voraussetzungen für die

wichtigsten Wachstumsfelder der Zukunft, unter anderem für die

vorausschauende Instandhaltung, die sogenannte Predictive Maintenance."

Kontakt:

Stephan Haas

Head of Investor Relations / Corporate and ESG Communications

Tel: +49 6095 301 803

ir@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von

fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für

Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw,

Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative

Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von

Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung

von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und

Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi,

TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die

Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im

Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die

Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein

umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund

3.700 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft

der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime

Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX.

Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

Kontakt:

Stephan Haas

Leiter Investor Relations, Corporate und ESG Communications

SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-803

ir@safholland.de

---------------------------------------------------------------------------

23.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Deutschland

Telefon: +49 6095 301-617

E-Mail: ir@safholland.de

Internet: www.safholland.com

ISIN: DE000SAFH001

WKN: SAFH00

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1566461

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1566461 23.02.2023 CET/CEST

°