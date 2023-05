EQS-News: Robustes Umsatzwachstum trotz herausforderndem Marktumfeld / Halbjahresergebnisse auf Planniveau / Vorstand beschließt Restrukturierung der serviceorientierten Bereiche im Segment CORE (deutsch)

Robustes Umsatzwachstum trotz herausforderndem Marktumfeld / Halbjahresergebnisse auf Planniveau / Vorstand beschließt Restrukturierung der serviceorientierten Bereiche im Segment CORE

Ungeprüfte Ergebnisse:

* Umsatz: 243,4 Mio. EUR (plus 6% zum Vorjahr); bereinigt um einmalige

Lizenzerlöse plus 10%; Anteil wiederkehrender Erlöse steigt auf 54%

* Starkes Wachstum im 2. Quartal im Cloud-Business (plus 17%)

* EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) minus 25% auf 13,3 Mio. EUR (Marge:

5,4%), EBIT plus 3% auf 13,4 Mio. EUR (Marge: 5,5%):

Ausblick:

* Makroökonomisches Umfeld und angestrebte Profitabilitätssteigerung

erfordern weitere Verschlankung der Kostenstruktur

* Ausbau der global liefernden Serviceorganisation soll in dem Zuge

beschleunigt werden

* Einmalige Ergebnisbelastung im oberen einstelligen Millionenbereich im

Geschäftsjahr 2022/23

* Prognose des EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) wird auf 17,5 Mio. EUR bis

21,5 Mio. EUR (bisher: 27,5 Mio. EUR bis 30,5 Mio. EUR) gesenkt

* Mittelfristausblick: EBIT-Ziel-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) von 7%

bis 8% wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2024/25 erreicht

Filderstadt, 15. Mai 2023 - Die All for One Group SE, führende Consulting-

und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre ungeprüften Ergebnisse für den

Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023.

In einem anspruchsvollen, von Unsicherheit, Inflation und Krankheitswellen

geprägten Marktumfeld, steigerte die All for One Group SE ihren Umsatz um 6%

auf 243,4 Mio. EUR. Bereinigt um den Effekt einmaliger Lizenzerlöse stieg

dieser um 10%. Auch wenn das 1. Quartal 2022/23 etwas schwächer begonnen

hat, erreichte das 2. Quartal 2022/23 ein zweistelliges Umsatzwachstum von

11%. Cloud Services und Support verzeichnete sogar ein Plus von 17% zum

Vorjahr. Im Segment CORE (ERP und Kollaborationslösungen) lag die Auslastung

unter Plan, bedingt durch einen hohen Krankenstand und Verschiebungen in

serviceorientierten Bereichen. Das Segment LOB (Fachbereichslösungen)

entwickelt sich positiv.

Ungeprüfte

6-Monats-Kennzahlen

von Oktober 2022 bis

März 2023

in Mio. EUR 10/2022 - 10/2021 - +- 01/2023 01/2022 +-

03/2023 03/2022 /- - - /-

- 03/2023 03/2022 -

Umsatz 243,4 230,4 6- 123,0 111,2 1-

% 1-

%

Cloud Services und 61,6 55,1 1- 31,8 27,2 1-

Support 2- 7-

% %

Software Lizenzen und 72,1 79,1 -- 34,1 35,3 --

Support 9- 4-

% %

Consulting und 100,4 91,1 1- 51,9 45,8 1-

Services 0- 3-

% %

CONVERSION/4 9,3 5,1 8- 5,2 2,9 7-

4- 9-

% %

EBITDA 27,8 27,3 2- 13,0 12,6 3-

% %

EBIT vor M&A-Effekten 13,3 17,7 -- 7,0 7,9 --

(non-IFRS) 2- 1-

5- 1-

% %

EBIT-Marge vor 5,4 7,7 5,7 7,1

M&A-Effekten

(non-IFRS) in %

EBIT 13,4 13,0 3- 5,6 5,5 4-

% %

EBIT-Marge in % 5,5 5,7 4,6 4,9

Periodenergebnis 9,6 8,6 1- 3,6 3,4 6-

1- %

%

Ergebnis je Aktie in 1,91 1,72 1- 0,71 0,68 4-

EUR 1- %

%

in Mio. EUR 31.03.2023 30.09.2022 +-

/-

-

Flüssige Mittel 53,9 77,5 --

3-

0-

%

Eigenkapitalquote in 30 29

%

Die wiederkehrenden Erlöse machen mit 130,3 Mio. EUR (plus 10%), 54% (Okt

2021 - Mrz 2022: 51%) vom Gesamtumsatz aus. Während Cloud Services und

Support sich positiv entwickelten (plus 12% auf 61,6 Mio. EUR), stieg der

Software Support nur geringfügig auf 59,3 Mio. EUR. Das zukunftsträchtige

Cloud-Business entwickelt sich kontinuierlich weiter. Dadurch sind die

Lizenzerlöse im 6-Monatszeitraum 2022/23 erwartungsgemäß um 38% auf 12,8

Mio. EUR gegenüber dem ungewöhnlich starken korrespondierenden

Vorjahreszeitraum (Pandemie-Nachholeffekt aus 2020) zurückgegangen. Die

nahezu Verdopplung der Umsätze mit dem maßgeschneiderten

technologiebasierten Transformationsangebot »CONVERSION/4« auf 9,3 Mio. EUR

spiegelt die weiter steigende Nachfrage nach Migrationsprojekten auf SAP

S/4HANA wider.

Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) ging auf 13,3 Mio. EUR (minus 25%)

zurück, das EBIT stieg um 3% auf 13,4 Mio. EUR an. Darin enthalten ist ein

einmaliger Ertrag von 3,2 Mio. EUR aus dem vorzeitigen Erwerb der

ausstehenden 49% der Anteile an der polnischen Tochtergesellschaft. Das

Periodenergebnis ist um 11% auf 9,6 Mio. EUR gestiegen und das Ergebnis je

Aktie auf 1,91 EUR (plus 11%).

Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2023 beträgt 30% (30. Sep 2022: 29%). Die

Anzahl der Mitarbeiter liegt mit 2.820 zum 31. März 2023 deutlich über dem

Vorjahresniveau (31. Mrz 2022: 2.557).

Vorstand beschließt Restrukturierung der serviceorientierten Bereiche im

Segment CORE und beschleunigten Ausbau der global liefernden

Serviceorganisation

Nachdem die Veränderungen im Segment LOB im vergangenen Geschäftsjahr

erfolgreich abgeschlossen wurden, setzt der Vorstand zum Abschluss der

Strategieoffensive 2022 eine Restrukturierung in den serviceorientierten

Bereichen des Segments CORE um. Kosten sollen erheblich reduziert und die

Profitabilität so ab dem Geschäftsjahr 2023/24 deutlich erhöht werden. Der

Ausbau der global liefernden Serviceorganisation wird im Zuge dessen

erheblich beschleunigt werden. Damit schafft die All for One Group die

Voraussetzungen, ihre zunehmend internationalen Kunden aus dem gehobenen

Mittelstand vollumfassend und kostenoptimiert zu betreuen.

Co-CEO Lars Landwehrkamp über die geplanten Schritte: »Wie viele andere

Tech-Unternehmen müssen auch wir unter den aktuellen Gegebenheiten unsere

Kostenstruktur weiter verschlanken. Zudem haben wir eine deutliche

Steigerung unserer Profitabilität im Blick. Den größten Hebel sehen wir in

dem beschleunigten Ausbau unserer globalen Serviceorganisation. Dazu sind

strukturelle Anpassungen in serviceorientierten Bereichen im Segment CORE

erforderlich. Eine zunehmend globalere Ausrichtung hat auch den Effekt,

globale Hyperscaler-Angebote verstärkt integrieren zu können.«

»Die erforderlichen Adaptionen sind Teil unserer konsequenten Konzentration

auf das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft sowie der zunehmenden Fokussierung

auf den gehobenen Mittelstand. Darauf abgestimmt verfolgen wir ebenso

konsequent unsere Nearshore-Strategie und werden im Zuge dessen unsere

Regional Delivery Center in Polen, Ägypten und der Türkei hin zu einer

globalen Serviceorganisation ausbauen.«, so Co-CEO Michael Zitz.

Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23

Durch das Restrukturierungsprogramm im Segment CORE, in dessen Rahmen

voraussichtlich eine höhere zweistellige Anzahl an Vollzeitstellen in den

serviceorientierten Bereichen abgebaut werden sollen, werden einmalige

Aufwendungen im oberen einstelligen Millionenbereich erwartet. Der Vorstand

passt aufgrund der einmaligen Aufwendungen die Prognose für das EBIT vor

M&A-Effekten (non-IFRS) für das Geschäftsjahr 2022/23 entsprechend an.

Die bisherige Prognose sah ein EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) in Höhe von

27,5 Mio. EUR bis 30,5 Mio. EUR (2021/22: 27,3 Mio. EUR) vor. Die neue

Prognose wird zwischen 17,5 Mio. EUR und 21,5 Mio. EUR erwartet. Die

Erwartung der Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022/23 in einer Spanne

zwischen 470 Mio. EUR und 500 Mio. EUR (2021/22: 452,7 Mio. EUR) wird

dagegen bestätigt.

Der Mittelfristausblick, mit robustem organischem Wachstum im mittleren

einstelligen Prozentbereich, wird bestätigt. Die ursprünglich für das

Geschäftsjahr 2025/26 kommunizierte EBIT-Ziel-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in Höhe von 7% bis 8% wird voraussichtlich bereits im

Geschäftsjahr 2024/25 erreicht. Erneute konjunkturelle Rückschläge aufgrund

von geopolitischen Veränderungen können jedoch weiterhin keinesfalls

ausgeschlossen werden und stellen derzeit das größte Risiko bei der

Erreichung der Prognosen dar.

Ihren vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2022/23 veröffentlicht die All

for One Group SE planmäßig am 15. Mai 2023.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in

einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und

Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und

Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter

einem Dach und orchestriert mit rund 2.800 Experten und der Umsetzungspower

führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller

Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer &

Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT,

Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem

intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe

begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland,

Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in

Höhe von 453 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Head of Investor Relations & Treasury,

Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

°