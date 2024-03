EQS-News: Rentschler Biopharma an fast 25 % der 2023 von der FDA neu zugelassenen Biopharmazeutika beteiligt (deutsch)

Rentschler Biopharma an fast 25 % der 2023 von der FDA neu zugelassenen Biopharmazeutika beteiligt

Rentschler Biopharma an fast 25 % der 2023 von der FDA neu zugelassenen

Biopharmazeutika beteiligt

06.03.2024

Rentschler Biopharma an fast 25 % der 2023 von der FDA neu zugelassenen

Biopharmazeutika beteiligt

* 50 Jahre Erfahrung in der Biotechnologie kulminieren in

außergewöhnlicher Leistung bei der Therapieentwicklung von frühen

Entwicklungsstadien bis zur Marktreife

Laupheim, Milford (MA), USA, und Stevenage, UK, 6. März 2024 - 55 neue

Medikamente wurden im Jahr 2023 durch das Center for Drug Evaluation and

Research (CDER) der U.S.-Zulassungsbehörde Food and Drug Administration

(FDA) neu zugelassen, darunter 17 biopharmazeutische Arzneimittel.

Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und

Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika einschließlich

Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products,

ATMPs) war an vier dieser Biopharmazeutika - also an fast 25 % - beteiligt.

Federico Pollano, Senior Vice President Business Development bei Rentschler

Biopharma, kommentierte: "Eine vielversprechende neue Therapie erfolgreich

zu entwickeln - von den ersten klinischen Studien bis zur Marktreife - ist

ein anspruchsvolles Unterfangen, das viele Jahre sorgfältigster

Entwicklungsarbeit erfordert. Wir bieten unseren Kunden erstklassige

Lösungen entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette an,

von der Bioprozessentwicklung über die Herstellung ihrer Produkte bis hin zu

regulatorischen Fragestellungen. Die neuesten Zulassungen durch die FDA sind

ein hervorragender Beweis für unsere Fähigkeit, unsere Kunden und Partner

erfolgreich durch diesen anspruchsvollen Prozess zu begleiten. Gleichzeitig

spiegeln sie die Breite unseres Angebots und unserer Flexibilität wider, mit

denen wir den jeweils sehr unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden

gerecht werden."

Derzeit stellt Rentschler Biopharma insgesamt acht marktzugelassene

Biopharmazeutika für ihre Kunden her, darunter komplexe Formate wie

bispezifische Antikörper und rekombinante Enzyme. Bei den vier neu

zugelassenen Produkten unterstützte das Unternehmen internationale Kunden

mit Beratungsleistungen, in regulatorischen Fragestellungen, bei der

Prozessentwicklung, mit Technologietransfer und Produktion. Rentschler

Biopharmas Beteiligung an der erfolgreichen Entwicklung dieser Therapeutika

bis zur Marktreife zeigt die strategische Rolle des Unternehmens bei der

Entwicklung innovativer Therapien für Patienten, die an Krebs,

Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten leiden. An diesen Projekten

waren internationale Kunden beteiligt, was die globale Reichweite und die

starken Leistungen des Unternehmens an seinen Produktionsstandorten

unterstreicht.

Benedikt von Braunmühl, CEO von Rentschler Biopharma, sagte: "Gemeinsam mit

unseren Kunden stiften wir bei Rentschler Biopharma nachhaltig Nutzen für

Menschen weltweit mit schweren und seltenen Krankheiten. Medikamente mit

Marktzulassung helfen Patienten, ihren Betreuern und Ärztinnen und Ärzten

sehr, indem sie ihnen neue Behandlungsoptionen ermöglichen. Ich bin sehr

dankbar und stolz darauf, dass unser Unternehmen immer wieder wichtige

Beiträge zur Entwicklung und Herstellung innovativer Biopharmazeutika

leistet und die Ideen unserer Kunden zur Reife bringt. Mein herzlicher Dank

gilt unseren standortübergreifenden Teams für ihre wesentlichen Beiträge zu

diesem bedeutenden Meilenstein und für ihr Engagement, das sich in jedem

Aspekt unserer Arbeit widerspiegelt."

+++

Rentschler Biopharma bei der DCAT in New York:

Benedikt von Braunmühl, CEO, und Federico Pollano, SVP BD, sind vom 18. -

21. März 2024 bei der DCAT Week in New York, USA. Sie erörtern gerne, wie

Rentschler Biopharma Kunden vom Konzept bis zur Marktreife unterstützt.

+++

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte

fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von

Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien

sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und

regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente

Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von

Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine

bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien

gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und

Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges

Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.400 Mitarbeiter am Hauptsitz des

Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in

Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf

Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie

bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf

LinkedIn.

Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Senior Director Corporate Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu

Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte

communications@rentschler-biopharma.com.

