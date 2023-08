EQS-News: Redcare Pharmacy im zweiten Quartal 2023: Anhaltend schnelles Umsatzwachstum von 46%, gleichzeitig steigt die bereinigte EBITDA-Marge gegenüber Vorjahr um 5,3pp auf 3,2%. Prognose für das Gesamtjahr a (deutsch)

Redcare Pharmacy im zweiten Quartal 2023: Anhaltend schnelles Umsatzwachstum von 46%, gleichzeitig steigt die bereinigte EBITDA-Marge gegenüber Vorjahr um 5,3pp auf 3,2%. Prognose für das Gesamtjahr a

01.08.2023

* Konzernumsatz steigt um 46% auf EUR 420 Mio. im zweiten Quartal und um

34% auf EUR 792 Mio. im ersten Halbjahr.

* Umsatzanstieg ohne MediService AG (Konsolidierung seit Mitte Mai) um 25%

im zweiten Quartal und 24% im ersten Halbjahr.

* Non-Rx-Wachstum von 27% im zweiten Quartal auf EUR 323 Mio.; 25% im

ersten Halbjahr. Übertrifft Prognose für das Gesamtjahr.

* Bereinigte EBITDA-Marge von 3,2% im zweiten Quartal, 5,3 Prozentpunkte

besser als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2,8%, 4,6pp über dem Vorjahr.

Ebenfalls oberhalb der Prognose für das Gesamtjahr.

* DACH-Segment (Anteil von 80% am Gesamtumsatz) erzielte eine positive

bereinigte EBITDA-Marge von 5,3% im zweiten Quartal und 5,2% im ersten

Halbjahr.

* Erhöhung der Anzahl aktiver Kund:innen in allen sieben Ländern; 10,1

Mio. zum Quartalsende, ein Plus von 1,5 Millionen gegenüber dem

Vorjahreswert.

* Prognose für das Gesamtjahr angehoben: Non-Rx-Umsatzwachstum 20-30%

(vorher 10-20%); bereinigte EBITDA-Marge 1,5-3% (vorher 0,5-2,5%);

Konzernumsatz EUR 1,7-1,8 Mrd.

Sevenum, die Niederlande, 1. August 2023. Redcare Pharmacy N.V. konnte ihre

Strategie auch im zweiten Quartal weiterhin erfolgreich umsetzen und

verzeichnete nicht nur ein signifikantes Umsatzplus über alle Länder hinweg,

sondern gleichzeitig auch ein bedeutend höheres bereinigtes EBITDA. Der

Umsatz wuchs im zweiten Quartal um 46,2% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 420

Millionen (Q2 2022: EUR 287 Millionen). Ohne Berücksichtigung der Schweizer

MediService AG lag das Umsatzwachstum bei 25,4% (EUR 360 Millionen). Das

Non-Rx-Geschäft verzeichnete im zweiten Quartal ein Wachstum von 27% auf EUR

323 Millionen (Q2 2022: EUR 255 Millionen). Die Gruppe erzielte im

Berichtsquartal eine bereinigte EBITDA-Marge von 3,2%, das sind 5,3

Prozentpunkte (pp) mehr als im Vorjahresquartal. Das entspricht in absoluten

Zahlen einer Steigerung um EUR 19,4 Millionen von EUR -6,1 Millionen auf EUR

13,3 Millionen. Im Segment DACH stieg der Umsatz um 51,7%. Dabei verbesserte

sich die bereinigte EBITDA-Marge um 4,8 pp auf 5,3%. Das Segment

International erwirtschaftete ein Umsatzwachstum von 28,2% (gegenüber 18,5%

im Vorquartal) und verzeichnete eine deutliche Verbesserung der bereinigten

EBITDA-Marge um 5,6 pp gegenüber dem Vorjahr auf -5,2%. Die

Kundenzufriedenheit ist mit einem Net Promoter Score (NPS) von rund 70 (71

in H1), einem kontinuierlichen Ausbau der aktiven Kundenbasis auf

mittlerweile über 10 Millionen und einem Anteil von 84%

Bestandskundenbestellungen konstant hoch.

Jasper Eenhorst, CFO von Redcare Pharmacy, zu den Ergebnissen: "Wir freuen

uns über ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal und die anhaltend positive

Dynamik. Unsere Wachstumsstory entwickelt sich in allen Ländern

kontinuierlich weiter und unsere Kund:innen zeigen sich mit unserem Angebot

hoch zufrieden. Dank Effektivität, Effizienz, hoher Kundenbindung und

Skaleneffekten konnten wir die operative Marge im Einklang mit unserer

Strategie in allen Bereichen deutlich steigern. Aus diesem Grund heben wir

unsere Prognose für das Gesamtjahr an."

Per Ende Juni hatte Redcare Pharmacy 10,1 Millionen aktive Kund:innen, ein

Zuwachs von 0,8 Millionen seit Jahresbeginn und 1,5 Millionen seit Juni

2022. Die Zufriedenheit und Loyalität der Kund:innen spiegelt sich in der

konstant hohen Quote der Bestellungen durch Bestandskund:innen wider, die

bei rund 80% liegt. Der Net Promoter Score liegt sowohl für das laufende

Jahr als auch für das zweite Quartal bei 71.

Entwicklungen der finanziellen Kennzahlen für Q2 und H1.

Das Segment DACH - Deutschland, Österreich und die Schweiz - verzeichnete im

bisherigen Jahresverlauf einen Umsatzanstieg von 36,9% auf EUR 623,6

Millionen (H1 2022: EUR 455,4 Millionen). Das Segment umfasst dabei erstmals

auch Umsätze der MediService AG (Rx-Umsatz von EUR 60 Millionen). Die

Partnerschaft mit der Galenica AG in der Schweiz wurde Mitte Mai

kartellrechtlich genehmigt und seit diesem Zeitpunkt in die Konsolidierung

einbezogen. Ohne Berücksichtigung von MediService wuchs der Umsatz im

DACH-Segment im ersten Halbjahr um 23,8%. Im Segment International (Belgien,

die Niederlande, Frankreich und Italien) stieg der Umsatz im ersten Halbjahr

um 23,2% auf EUR 168,4 Millionen (H1 2022: EUR 136,6 Millionen).

Der Gesamtumsatz für DACH und International wuchs im ersten Halbjahr um

33,8% auf EUR 792 Millionen (H1 2022: EUR 592 Millionen) bzw. um 23,7% auf

EUR 732 Millionen exklusive MediService. Der Bruttogewinn stieg im ersten

Halbjahr 2023 um EUR 49 Millionen auf EUR 210 Millionen, die Bruttomarge

betrug 26,5% (H1 2022: 27,2%). Bereinigt um MediService lag die

Bruttogewinnmarge bei 28,1%, eine Verbesserung um 0,9 pp gegenüber dem

Vorjahr, die auf Preisgestaltung, Einkauf und Änderungen im Produktmix

zurückzuführen ist. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 46,2% auf EUR 420

Millionen (Q2 2022: EUR 287 Millionen), ohne MediService um 25,4%. Dies

führt zu einer Bruttomarge von 25,4% im zweiten Quartal (ohne MediService

28,5%) gegenüber 27,8% im Vorjahresquartal.

Die bereinigten Vertriebsaufwendungen (S&D) beliefen sich im ersten Halbjahr

auf 20,8% des Umsatzes, was einer Steigerung um EUR 13 Millionen auf EUR 165

Millionen entspricht (H1 2022: EUR 152 Millionen). Ohne Berücksichtigung von

MediService lag die Quote im ersten Halbjahr bei 22,2%. Die Verbesserung

gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 25,7% ist auf Effizienzsteigerungen

in den Bereichen Marketing und Operations sowie auf einen höheren

durchschnittlichen Warenkorbwert zurückzuführen. Im zweiten Quartal lagen

die bereinigten Aufwendungen für S&D bei 19,3% des Umsatzes bzw. EUR 81,1

Millionen (Q2 2022: 26,3% des Umsatzes bzw. EUR 75,5 Millionen). Unter

Ausschluss von MediService betrugen die bereinigten S&D-Aufwendungen im

zweiten Quartal 22% des Umsatzes, eine Verbesserung von 4,3 pp gegenüber dem

Vorjahr.

Die bereinigten Verwaltungskosten verbesserten sich im Verhältnis zum Umsatz

im Berichtszeitraum auf 2,9% (H1 2022: 3,3%). Absolut stiegen sie auf EUR

22,9 Millionen (Vorjahr: EUR 19,3 Millionen). Ohne MediService belief sich

die Quote auf 3,0%. Im zweiten Quartal lagen die bereinigten

Verwaltungsaufwendungen bei 2,9% vom Umsatz (Q2 2022: 3,6%) bzw. bei 3,2%

ohne MediService.

Signifikante EBITDA-Verbesserung.

Redcare Pharmacy steigerte das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2023 im

Vergleich zum Vorjahr deutlich um EUR 32,4 Millionen von EUR -10,4 Millionen

im Vorjahreszeitraum auf EUR 22 Millionen (bzw. EUR 20,6 Millionen ohne

MediService). Die Marge stieg um 4,6 pp auf 2,8% (ohne MediService ebenfalls

2,8%). Im zweiten Quartal verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge

gegenüber dem Vorjahr sogar um 5,3 pp auf 3,2% (3,3% ohne MediService).

Das bereinigte EBITDA des DACH-Segments stieg im Jahresvergleich von EUR 3,5

Millionen im ersten Halbjahr 2022 auf EUR 32,6 Millionen - eine

Margenverbesserung um 4,4 pp auf 5,2%. Im zweiten Quartal 2023 erreichte die

bereinigte EBITDA-Marge einen Wert von 5,3%, das sind 4,8 pp mehr als im

Vorjahr. Das DACH-Segment hat über die Jahre hinweg konstant positive

bereinigte EBITDA-Margen ausgewiesen. Das zweite Quartal dieses Jahres war

jedoch das vierte in Folge mit einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Im

Segment International verbesserte sich das bereinigte EBITDA von EUR -14

Millionen im ersten Halbjahr 2022 auf EUR -10,6 Millionen in H1 2023. Die

bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 3,9 pp auf -6,3%. Im zweiten

Quartal lag sie bei -5,2% und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (-10,8%)

mehr als halbiert.

Das Betriebsergebnis (EBIT) des Konzerns verbesserte sich gegenüber dem

Vorjahr von EUR -41 Millionen auf EUR -9,8 Millionen im ersten Halbjahr 2023

(ohne MediService: EUR -11 Millionen). Die Abschreibungen waren mit EUR 25

Millionen über dem Niveau des ersten Halbjahres 2022 (EUR 17,9 Millionen)

und spiegeln das höhere Investitionsniveau der letzten Jahre wider. Die

Nettofinanzierungskosten und der Steueraufwand sanken von EUR 6,8 Millionen

auf EUR 4,5 Millionen. Der Nettoverlust sank von EUR -47,8 Millionen im

ersten Halbjahr 2022 auf EUR -14,3 Millionen. Im zweiten Quartal belief sich

der Nettoverlust auf EUR -4,1 Millionen (Q2 2022: -24,8 Millionen). Dabei

lieferte MediService einen positiven Beitrag von EUR 1,1 Millionen.

Im Verlauf des Berichtszeitraums erhöhte sich der Bestand an Zahlungsmitteln

und Zahlungsmitteläquivalenten um EUR 63,4 Millionen und belief sich zum

Bilanzstichtag auf EUR 130,2 Millionen. Darüber hinaus sind Wertpapieren und

Festgeldern in Höhe von EUR 113,6 Millionen in der Bilanz als kurzfristige

sonstige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Unter Berücksichtigung

dieser Vermögenswerte betrug die Liquiditätsposition zum Ende des ersten

Halbjahrs 2023 insgesamt EUR 244 Millionen. Die Entwicklung ist unter

anderem auf vorteilhafte saisonale Veränderungen des Working Capitals

zurückzuführen.

Weitere Entwicklungen.

Die strategische Partnerschaft mit der Galenica AG bezüglich der MediService

AG wurde im zweiten Quartal erfolgreich abgeschlossen. Damit ist der Weg

frei für den Ausbau des Produkt- und Dienstleistungsangebots im Schweizer

Markt. Der erwartete Umsatzbeitrag von MediService wird ab dem Datum der

Transaktion bis zum Jahresende (7,5 Monate) voraussichtlich rund EUR 300

Millionen betragen, wie in der Pressemitteilung vom 6. Juli 2023 bekannt

gegeben wurde.

Redcare Pharmacy (zuvor Shop Apotheke Europe) hat am 13. Juni offiziell

ihren Namen geändert und ist nun auch an den deutschen Börsen unter dem

neuen Ticker-Symbol RDC gelistet, der Abkürzung für Redcare. Zeitgleich

wurde die neue Unternehmenswebsite und das neue Branding

(www.redcare-pharmacy.com) präsentiert. Am 19. Juni stieg Redcare Pharmacy

zudem vom SDAX in den MDAX auf.

In der Hauptversammlung vom 26. April dieses Jahres wurde Olaf Heinrich zum

neuen CEO von Redcare Pharmacy ernannt. Sein erster Tag bei Redcare Pharmacy

ist am heutigen 1. August 2023.

Prognose für das Gesamtjahr 2023.

Infolge der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 erhöht das

Management von Redcare Pharmacy die Prognose für das Gesamtjahr. Die

revidierte Prognose lautet wie folgt:

* Non-Rx Wachstum von 20 bis 30%.

* Gesamtumsatz in Höhe von EUR 1,7 bis 1,8 Milliarden.

* Bereinigte EBITDA-Marge 1,5 bis 3%.

* Freier Cashflow -EUR 20 bis 20 Millionen.

Die mittel- bis langfristige Guidance mit einer bereinigten EBITDA-Marge von

mindestens 8% bleibt unverändert.

Auf einen Blick.

KONZERN in EUR Mio. 2022 2023

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2i Q2ii

Nettoumsatz 287 285 328 372 360 420

Wachstum (in Prozent) 14,7 19,6 13,8 22,1 25,4 46,2

Non-Rx Umsatz 255 252 294 337 323 323

Wachstum (in Prozent) 17,6 22,0 15,2 22,8 27,0 27,0

Rx Umsatz 33 33 34 35 37 97

Wachstum (in Prozent) -3,8 3,9 3,0 15,5 12,8 195,6

EBITDA -12,- -5,9 -0,6 4,6 9,2 10,6

6

EBITDA (ber.) -6,1 1,3 1,1 8,8 11,9 13,3

Ber. EBITDA-Marge -2,1 0,4 0,3 2,4 3,3 3,2

iOhne MediService AG; iiInklusive

MediService AG

DACH in EUR Mio. 2022 2023

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2i Q2ii

Nettoumsatz 220 224 261 289 274 334

Wachstum (in Prozent) 11,2 18,1 14,1 23,1 24,6 51,7

EBITDA -2,8 1,8 7,1 12,4 14,6 15,9

EBITDA (ber.) 1,1 6,2 8,1 14,9 16,3 17,7

Ber. EBITDA-Marge 0,5 2,8 3,1 5,2 5,9 5,3

iOhne MediService AG; iiInklusive

MediService AG

International 2022 2023

in EUR Mio.

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Nettoumsatz 67 61 67 83 86

Wachstum (in Prozent) 28,0 25,5 12,8 18,5 28,2

EBITDA -9,8 -7,8 -7,7 -7,8 -5,4

EBITDA (ber.) -7,2 -4,9 -7,0 -6,2 -4,5

Ber. EBITDA-Marge -10,8 -8,1 -10,4 -7,5 -5,2

Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt

als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und

aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich,

Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der

niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten

in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10

Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000

Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten,

Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer

umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten,

bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für

Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine

Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von

Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von

Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von

Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu

Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard)

gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im

Auswahlindex MDAX.

