EQS-News: Recharge Resources erhält Bohrgenehmigung für das zwei Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm auf Pocitos (deutsch)

Recharge Resources erhält Bohrgenehmigung für das zwei Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm auf Pocitos

Recharge Resources erhält Bohrgenehmigung für das zwei Bohrlöcher

umfassende Bohrprogramm auf Pocitos

02.01.2024 / 18:22 CET/CEST

Recharge Resources erhält Bohrgenehmigung für das zwei Bohrlöcher

umfassende Bohrprogramm auf Pocitos zur weiteren Definition

seiner NI 43-101-konformen vermuteten Ressourcenschätzung von

143.000 Tonnen Lithiummetall bzw. 760.000 Tonnen

Lithiumkarbonat-Äquivalent

Recharge Resources Ltd. (ISIN: CA7562303064 ; WKN: A3ESZ7) gibt

bekannt, dass das Ministerio de Produccion y Desarrollo

Sustentable del Gobierno de Salta (Ministerium für nachhaltige

Produktion und Entwicklung) (das "MPSD") den Bohrantrag des

Unternehmens für zwei weitere Bohrlöcher im Block "Pocitos 2" auf

dem Lithium-Sole-Projekt "Pocitos" ("das Projekt") nahe der

Gemeinde Pocitos in der Provinz Salta in Argentinien genehmigt

hat.

Ziel dieses Bohrprogramms wird die Erweiterung der kürzlich

gemeldeten NI 43-101-konformen vermuteten

Mineralressourcenschätzung ("MRE") durch Bereitstellung von

Bohrloch-, Porositäts- und Durchlässigkeitsdaten sein, die noch

nicht vorlagen, als das Projekt "Pocitos 2" zuvor erbohrt wurde.

Angesichts der Bohrlochabstände werden die Geologen des

Unternehmens auf eine nachgewiesene und wahrscheinliche

Mineralreserve abzielen sowie Förderdaten aus der Phase der

Vorentwicklung sammeln, um eine Pilotanlage für die

Ekosolve-Extraktionstechnik ("DLE") zu bauen, worauf eine

Produktionsanlage von 20.000 Tonnen pro Jahr ("TRY") folgen soll.

Die kürzlich gemeldete "MRE" für das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

wurde von "WSP Australia Pty Ltd." ("WSP") erstellt und mit

143.000 Tonnen In-situ-Lithiummetall sowie 13.000 Tonnen

Lithiummetallausbeute (unter Verwendung von

Porositätsschätzungen) geschätzt, was einem

Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE") von 760.000 Tonnen bzw. 69.000

Tonnen entspricht. Das Lithiumkarbonat-Äquivalent wird aus dem

Verhältnis von Lithiumkarbonat ("Li2CO3") zu Lithiummetall

berechnet (5.32:1). Bei der Berechnung geht man davon aus, dass

es zu keinen Verarbeitungsverlusten kommt. Beim jüngsten

Pilotanlagenversuch bei Ekosolve wurden 94,9% des Lithiummetalls

als Lithiumkarbonat extrahiert.

Siehe Pressemitteilung vom 20. Dezember 2023, die Sie hier

(https://shorturl.at/hinor) finden.

Die Geophysik und das von "WSP" erstellte Blockmodell zeigen eine

sandige Einheit, die sich über Pocitos 2 erstreckt und eine

höhere Porosität aufweist - siehe dazu Seite 14-4 NI 43-101 des

Berichts "NI 43-101 Technical Report- Pocitos I and II, Salta

Province, Argentina". "Unser Geologenteam freut sich darauf,

dieses Gebiet zu bebohren, um das Ausmaß der sandigen

Haliteinheiten und der darin enthaltenen Solen zu definieren."

"WSP" gab in dem Bericht an, dass bei einem Li2CO3-Preis von

16.573 USD/Tonne (vom 4. Dezember 2023) sich der Jahresumsatz auf

schätzungsweise 338 Mio. USD (bei einer Produktionsanlage von

20.000 Tonnen pro Jahr) belaufen würde. Die Betriebskosten wurden

von Ekosolve Ltd. auf 2300 $ geschätzt - 2750 $ pro Tonne oder 55

Mio. USD bei 2.700 $ pro Tonne im NI 43-101-konformen Bericht von

"WSP".

Abbildung 1: Bohrplatte und Bohranlage auf Pocitos 1 im November

2022. (Pocitos)

Über "WSP"

"WSP" ist ein führender, globaler Anbieter von

Beratungsdienstleistungen mit besonderer Erfahrung in Hydrologie

und Lithium-Sole-Ressourcenschätzungen. WSP bietet strategische

Beratungs-, Ingenieur- und Planungsleistungen für Kunden, die

nachhaltige Lösungen in den Bereichen Verkehr, Infrastruktur,

Umwelt, Bauwesen, Energie, Wasser und Bergbau suchen. Seine

67.000 engagierten Mitarbeiter werden durch das gemeinsame Ziel

vereint, durch eine Kultur der Innovation, Integrität und

Inklusion positive, dauerhafte Auswirkungen auf die

Gemeinschaften, denen sie ihre Dienstleistungen zur Verfügung

stellen, zu erzielen. 2022 konnte WSP einen Umsatz von 11,9

Milliarden CAD berichten. Die Aktien des Unternehmens sind an der

Toronto Stock Exchange (TSX: WSP) gelistet.

Abbildung 2: Blick auf die Bergbaustraße zum Explorationsbohrloch

PCT-22-01 ("Pocitos I")

Dies ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen der Arbeiten, die das

Unternehmen durchführt, um im Projekt Pocitos eine

20.000-Tonnen-Ekosolve-Anlage zur direkten Extraktion von Lithium

zu errichten und - wie bereits in einer Absichtserklärung zur

Abnahme festgelegt - die Kunden von "Richlink Capital Pty. Ltd."

("Richlink") jährlich mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat zu

beliefern.

Abbildung 3: zeigt den Standort des Projekts und den

Straßenzugang zum Projekt von Salta aus sowie die Nähe des

Projekts zum Projekt Rincon, das ursprünglich von Recharges COO

und qualifizierter Person Phillip Thomas exploriert und

erschlossen und später für 825 Mio. $ an Rio Tinto verkauft

wurde.

David Greenway, President und CEO, sagte:

"Ich freue mich über unsere kürzlich gemeldete vermutete

Mineralressourcenschätzung von 760.000 Tonnen LCE, die von

Geologen, Hydrogeologen und Projektingenieuren von WSP erstellt

wurde. Besonders freue ich mich, dass wir nun über die

Bohrgenehmigungen verfügen, um dieses Projekt weiter zu

erschließen, um sowohl eine Neuklassifizierung der Ressource als

nachgewiesen und wahrscheinlich vornehmen als auch vorbereitende

Schritte für eine Pilotanlage durchführen zu können, und

schließlich das Ziel des Unternehmens, 20.000 Tonnen im Jahr auf

dem Lithium-Sole-Projekt Pocitos zu produzieren, umzusetzen."

Über das Lithium-Sole-Projekt "Pocitos"

Das Projekt "Pocitos" befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde

Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Unterkünfte gibt. Das

Projekt erstreckt sich über rund 1.332 Hektar und ist über eine

Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen USD

in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen;

diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen,

geophysikalische TEM- und MT-Messungen und drei Bohrungen, die

hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für

unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für

kommende Exploration identifiziert. Während der Bohrkampagnen im

Projekt im Dezember 2022 wurden anhand des Packertests (Anm.:

Durchlässigkeitsmessung) in Bohrloch 3 mit anschließender

Laboranalyse der Proben durch Alex Stewart Lithiumwerte von 169

ppm ermittelt. In Diamantbohrlöchern im HQ-Format mit einer

Bohrtiefe von 409 Metern wurde eine Probenahme mittels

Doppelpacker durchgeführt. Es wurde beobachtet, dass der

Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen

außergewöhnliche Soleflussraten auf.

"EkosolveTM" produzierte Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad

von 99,89 %, wobei die Lithiumextraktion aus den Solen bei über

94 % lag, d. h. aus 169 ppm Lithium wären 159 ppm gewonnen

worden.

Das Unternehmen hat eine NI 43-101-konforme vermutete

Mineralreserve ("MRE") für das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

veröffentlicht, die auf 143.000 Tonnen In-situ-Lithiummetall und

13.000 Tonnen Lithiummetallausbeute (unter Verwendung von

Porositätsschätzungen) geschätzt wurde, was einem

Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE") von 760.000 Tonnen bzw. 69.000

Tonnen entspricht. Das "LCE" wird anhand des Verhältnisses von

Lithiumcarbonat (Li2CO3) zu Li-Metall (5,32:1) berechnet. Die

Berechnungen gehen von keinen Prozessverlusten aus. Siehe

Pressemitteilung vom 20. Dezember 2023.

Der vollständige Bericht gemäß NI 43-101 vom 18. Dezember 2023

mit dem Titel "Technical Report For The Pocitos 1 and II, Salta

Province, Argentina" kann auf SEDAR+ unter dem Emittentenprofil

des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Abbildung 4. Karte der Lithium-Claims auf Pocitos

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV),

ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI

43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für

Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin

enthaltenen Offenlegungen genehmigt. Herr Thomas ist am 21.

November 2023 in der Funktion des COO in das Unternehmen

eingetreten und ist ein Aktionär.

Über Recharge Resources

Recharge Resources Ltd. (ISIN: CA7562303064 ; WKN: A3ESZ7) ist

ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die

Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen

Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche,

erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des

Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und

Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

°