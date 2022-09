EQS-News: R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro (deutsch)

R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERTEILUNG DIESES DOKUMENTES

RECHTSWIDRIG IST.

Luxemburg, 29. September 2022 - Die R-LOGITECH Finance S.A., eine

Tochtergesellschaft der R-LOGITECH S.A.M., eines der führenden

internationalen Hafeninfrastrukturbetreibers für die Rohstoffindustrie, hat

die Privatplatzierung ihrer neuen 10,25 % Anleihe 2022/2027 (ISIN:

DE000A3K73Z7; Valuta-Tag: 30. September 2022) abgeschlossen. Über eine

Kombination aus Umtausch und Privatplatzierung wurde ein Gesamtvolumen von

200 Mio. Euro bei qualifizierten Anlegern platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 mit einer Stückelung von 100.000

Euro wurden am 28. September 2022 in den Handel im Open Market der

Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die R-LOGITECH S.A.M. baut ihre Ertragsbasis weiter aus und wird im

Rekordquartal Q3/2022 voraussichtlich ein EBITDA von mehr als 40 Mio. Euro

erwirtschaften. Für das Gesamtjahr wird ein EBITDA von mehr als 165 Mio.

Euro erwartet. Die R-LOGITECH S.A.M. strebt kurz- bis mittelfristig eine

weitere Stärkung seiner Eigenkapitalbasis an und prüft derzeit Optionen für

eine mögliche Minderheitsbeteiligung.

Über die R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen

Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im

Rohstoffsektor. Die Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) wird im Open

Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

gehandelt.

R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren von

R-LOGITECH geben.

Die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind,

wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen

nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten

Staaten") an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in

Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder

geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act vor oder es handelt

sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des

U.S. Securities Act unterliegt. Die Emittentin wird keine

Schuldverschreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten anbieten, verkaufen

oder liefern, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit Rule 903

der Regulation S des U.S. Securities Act. Dementsprechend werden weder die

Emittentin noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder eine in ihrem Namen

handelnde Person in Bezug auf die Schuldverschreibungen gezielte

Verkaufsanstrengungen oder allgemeine Aufforderungen zum Erwerb von

Schuldverschreibungen durchführen.

Für weitere Informationen:

Seaport

capitalmarkets@seaportglobal.com

Samir Quadir

+1 (713) 658-6339

Kevin Stone

+1 (713) 658-6332

Jack Mascone

+1 (212) 616-7748

BankM

BankMCapitalMarkets@bankm.de

Brunswick

Patrick Handley, Tom Pigott

+44 (0) 20 7404 5959

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 (0) 89 8896906 25

linh.chung@better-orange.de

R-LOGITECH S.A.M.

Frédéric Platini

investorrelations@r-logitech.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: R-LOGITECH S.A.M.

7, rue du Gabian

98000 Monaco

Monaco

Telefon: +377 97 98 67 71

E-Mail: investorrelations@r-logitech.com

Internet: www.r-logitech.com

ISIN: DE000A19WVN8, DE000A3K73Z7

WKN: A19WVN , A3K73Z

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

