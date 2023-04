EQS-News: RCM Beteiligungs AG: Insgesamt ruhiges Jahresauftaktquartal von 9. EU-Sanktionspaket gegen Russland beeinflusst (deutsch)

RCM Beteiligungs AG: Insgesamt ruhiges Jahresauftaktquartal von 9. EU-Sanktionspaket gegen Russland beeinflusst

Sindelfingen, den 26. April 2023

Corporate News

Insgesamt ruhiges Jahresauftaktquartal von 9. EU-Sanktionspaket gegen

Russland beeinflusst

Von dem inzwischen neunten EU-Sanktionspaket gegen Russland ist nun mehr als

ein Jahr nach dem Ausbruch des Russland/Ukrainekrieges auch die letzte im

Konzernwertpapierportfolio der RCM Beteiligungs AG noch bilanzierte Position

eines in Russland ansässigen und dort geschäftlich tätigen Emittenten

betroffen worden. Die neu erlassenen Sanktionen haben die RCM Beteiligungs

AG dazu veranlasst, nun auf eine in keiner Weise leistungsgestörte Anleihe

einer in Russland geschäftlich erfolgreichen Bank eine Risikovorsorge in

Höhe von 0,7 Mio. zu bilden. Die betroffene Anleihe bleibt im Gegensatz z.B.

zu russischen Staatsanleihen an den hiesigen Börsenplätzen handelbar. Da die

von dem Emittenten fristgerecht und im vollen Umfang geleisteten

Zinszahlungen nun jedoch nicht mehr an deren in der EU oder in der USA

ansässigen Eigentümer weitergeleitet werden dürfen, erfolgt die

Börsenkursfeststellung in Deutschland derzeit nur mit hohen Abschlägen,

sodass die RCM Beteiligungs AG vorsorglich eine Wertberichtigung in der

genannten Höhe gebildet hat. Weitere Wertpapiere russischer Emittenten

werden im Konzernwertpapierportfolio nicht mehr bilanziert.

Da die RCM Beteiligungs AG in den ersten drei Monaten des laufenden

Geschäftsjahres auch in einem aktuell schwierigen Umfeld im Immobilienmarkt

mit - 0,1 Mio. Euro ein konzernweit annähernd ausgeglichenes operatives

Betriebsergebnis erzielt hat, wird das Konzernergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit (HGB, nicht testiert) für das erste Quartal des

Geschäftsjahres nun mit - 0,7 Mio. Euro, Vorjahresperiode +0,2 Mio. Euro)

ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der im ersten Quartal gebildeten

Risikovorsorge. Da im Konzern im laufenden Geschäftsjahr Immobilienprojekte

oder Beteiligungen bisher nicht veräußert wurden, wurden dementsprechend

bislang keine Beteiligungserträge gehoben bzw. keine vorhandenen stillen

Reserven realisiert.

Die Konzernumsatzerlöse stellen sich nach drei Monaten auf 0,5 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 7,4 Mio. Euro). In den Vergleichszahlen des Vorjahres

waren Umsatzerlöse aus Immobilientransaktionen im Volumen von 6,7 Mio. Euro

enthalten. In den Umsatzerlösen werden Mieterträge aus der Vermietung

eigener Bestände in Höhe von 0,3 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,4 Mio. Euro)

ausgewiesen.

Alle wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen betrieblichen

Aufwendungen (ohne Finanzgeschäft) sowie die Personalkosten haben sich

konzernweit nahezu auf dem Niveau der Vorjahresperiode und damit wie geplant

entwickelt. Auch nach den in den vergangenen Monaten eingetretenen

erheblichen Zinssteigerungen weist die RCM mit + 0,1 Mio. Euro einen weiter

erhöhten positiven Konzernzinssaldo aus. Diese erfreuliche Entwicklung

basiert u.a. auf einer unverändert überdurchschnittlich hohen

Konzerneigenkapitalausstattung. So wird die Eigenkapitalquote an der

Konzernbilanz zum 31.03.2023 mit weiterhin im Branchenvergleich

überdurchschnittlich hohen 53,0 % (31.12.2022: 54,2 %) ausgewiesen.

Die Einzelgesellschaft, in der die eingangs beschriebene Risikovorsorge

gebildet wurde, weist ihr Periodenergebnis nach drei Monaten mit - 0,5 Mio.

Euro (Vorjahresperiode - 1,1 Mio. Euro) aus. Dabei konnte die

Einzelgesellschaft ihr operatives Betriebsergebnis in dem von Zinserhöhungen

und zahlreichen Immobilienprojektabsagen geprägten schwierigem Umfeld des

Immobilienmarktes erfreulicherweise sogar auf + 0,1 Mio. Euro verbessern. In

der Vorjahresperiode hatte die RCM Beteiligungs AG mit ihrer

Einzelgesellschaft auf der Ebene des operative Betriebsergebnisses noch

einen geringen Verlust ausgewiesen.

Die RCM Beteiligungs AG sieht sich mit ihrer traditionell konservativen

Bilanzpolitik, die konzernweit eine nach den strengen

Rechnungslegungsvorschriften des HGB angewendete Bilanzierung vorsieht und

die Bewertungsänderungen ihres zu Einstandspreisen bilanzierten

Immobilienportfolios in dem derzeitigen von Zinssteigerungen und

Immobilienpreisreduzierungen geprägten Marktumfeldes nicht notwendig macht,

vollauf bestätigt.

Für den Jahresverlauf erwartet die RCM ein weiterhin schwieriges

Marktumfeld, dieses bietet aus Sicht der Gesellschaft jedoch interessante

neue Investitionschancen. Mit ihrer umfangreichen Eigenkapital- und

Liquiditätsausstattung sieht sich die RCM Beteiligungs AG daher auch in dem

aktuellen Marktumfeld aussichtsreich positioniert. Die Entwicklung des

Gesamtjahresergebnisses wird dabei vor allem in Abhängigkeit davon stehen,

inwieweit die RCM mit ihrem Konzern stille Reserven im Rahmen von Projekt-

und/oder Beteiligungsverkäufen heben wird.

RCM Beteiligungs AG

Der Vorstand

Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den 27. April

2023 vorgesehene Mitteilung zum Quartalsabschluss der Gesellschaft

vorgezogen.

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein

Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den

Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum

Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital

AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional

fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf

die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden

Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM

AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im

Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen

Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY). Informationen über die RCM

Beteiligungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen

Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter

https://www.rcm-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@rcm-ag.de

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der

RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S.

persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart,

Steuer-ID: DE215058656, Finanzamt Böblingen

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Steinbrenner

°