EQS-News: RATIONAL AG: 14 Prozent Umsatzwachstum nach 9 Monaten 2023 (deutsch)

RATIONAL AG: 14 Prozent Umsatzwachstum nach 9 Monaten 2023

RATIONAL AG: 14 Prozent Umsatzwachstum nach 9 Monaten 2023

07.11.2023 / 07:00 CET/CEST

* Nordamerika bleibt wichtigster Wachstumstreiber

* 201,9 Millionen Euro EBIT - EBIT-Marge bei 24,2 Prozent in den ersten

neun Monaten

* Drei neue Innovationen stärken Technologievorsprung

* Prognose 2023 bestätigt

Landsberg am Lech, 7. November 2023 "Bei Rational dreht sich alles um den

Kundennutzen. Es freut mich daher besonders, dass wir im Jahr unseres

50-jährigen Jubiläums drei neue Innovationen vorstellen konnten. Der

ständige Wille zur Weiterentwicklung ist ein wichtiger Grund für unsere

wirtschaftliche Stärke. Denn wenn der Kunde zufrieden ist, werden auch wir

als Unternehmen erfolgreich sein", berichtet Rational-CEO Dr. Peter

Stadelmann zu den heute veröffentlichten Zahlen der ersten 9 Monate 2023.

14 Prozent Umsatzwachstum nach 9 Monaten 2023

Mit 272,3 Millionen Euro (Vj. 274,2 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse

des dritten Quartals 2023 auf dem Niveau des Vorjahresquartals

beziehungsweise der ersten beiden Quartale des laufenden Geschäftsjahres.

Wie aus der Unternehmensmitteilung hervorgeht, hatte die weitere

Normalisierung des Auftragsbestands erneut einen positiven Einfluss. In

Summe lag der Auftragsbestand Ende September bei knapp 130 Millionen Euro.

In den ersten neun Monaten wuchsen die Umsatzerlöse des Unternehmens um 14

Prozent auf 833,1 Millionen Euro (Vj. 731,9 Millionen Euro). "Vor allem im

ersten Halbjahr 2023 fielen die Wachstumsraten im Vorjahresvergleich dank

positiver Sondereffekte aus dem Abbau des Auftragsbestands und den

Preiserhöhungen besonders hoch aus. Wie erwartet reduzierten sich diese

Effekte im Jahresverlauf", erklärt CFO Jörg Walter. Währungsneutral betrug

das Wachstum 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Aus regionaler Sicht stachen die Umsatzerlöse der Überseemärkte besonders

heraus. So steigerte Rational die Umsatzerlöse in Nordamerika in den ersten

neun Monaten 2023 aufgrund des guten Geschäfts mit kleinen und mittelgroßen

Kunden in USA um 30 Prozent. Die Regionen Lateinamerika und Asien wuchsen in

demselben Zeitraum mit 24 Prozent bzw. 22 Prozent. Während die Umsatzerlöse

in Deutschland auf dem hohen Vorjahresniveau lagen, stiegen sie in Europa

(ohne Deutschland) um 7 Prozent.

In der Produktgruppe iCombi lag der Umsatz in den ersten neun Monaten 2023

um 18 Prozent deutlich über Vorjahr bei 745,8 Millionen Euro (Vj. 634,0

Millionen Euro). Die Produktgruppe iVario erreichte Umsatzerlöse in Höhe von

87,3 Millionen (Vj. 97,9 Millionen Euro). Euro. Der Rückgang beim iVario

ließ sich laut Rational insbesondere auf die hohen Wachstumsraten des

Vorjahres zurückführen: in den ersten neun Monaten 2022 verzeichnete das

Unternehmen beim iVario ein Umsatzwachstum von 63 Prozent im

Vorjahresvergleich.

56,5 Prozent Rohertragsmarge nach drei Quartalen 2023

Die Umsatzkosten stiegen in den ersten neun Monaten unterproportional zu den

Umsatzerlösen um 8 Prozent auf 362,1 Millionen Euro (Vj. 334,6 Millionen

Euro). Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 56,5

Prozent (Vj. 54,3 Prozent). "Gründe hierfür sind einerseits die positiven

Effekte der letztjährigen Preiserhöhungen als auch positive Markt- und

Produktmixeffekte. Kostenseitig profitierten wir von sinkenden Frachtraten

und Materialkosten, insbesondere für Chemie und Edelstahl. Zudem hatte die

höhere Produktivität in der Fertigung positive Effekte auf die

Rohertragsmarge", kommentiert Jörg Walter. Im dritten Quartal lag die

Rohertragsmarge um 2,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert bei 57,4 Prozent

(Vj. 54,7 Prozent).

Da in den ersten neun Monaten 2023 neben den Kosten des Materialeinsatzes

auch die operativen Kosten unterproportional zum Umsatz wuchsen, schloss das

Unternehmen diese mit einer EBIT-Marge von 24,2 Prozent (Vj. 22,3 Prozent)

ab. Per September 2023 lag das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und

Steuern) somit bei 201,9 Millionen Euro und erhöhte sich um rund 24 Prozent

im Vorjahresvergleich (Vj. 163,4 Millionen Euro). Bereinigt um

Währungseinflüsse lag die EBIT-Marge der ersten 9 Monate 2023 bei über 25

Prozent.

Erstmals über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit

"Als finanziell starkes und langfristig orientiertes Unternehmen

investierten wir auch im dritten Quartal 2023 in unser Personal, die

sogenannten "Unternehmer im Unternehmen" (U.i.U.). Sie haben erneut vollen

Einsatz im Dienst für unsere Kunden bewiesen", schildert Peter Stadelmann.

Ende September 2023 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.524 U.i.U., davon

rund 1.450 in Deutschland.

Neue Produkte und Dienstleistungen bestätigen Innovationskraft

Im Rahmen von Partnerveranstaltungen und der internationalen

Gastronomiemesse Host in Mailand präsentierte Rational vor kurzem drei neue

Innovationen. Diese reichen von neuen Softwarelösungen über die Erweiterung

eines bestehenden Produkts bis hin zu einer komplett neuen Produktkategorie.

Genauere Informationen zu den Produkten und dem Verkaufsstart entnehmen Sie

der Veröffentlichung des Unternehmens vom 13. Oktober 2023.

Prognose bestätigt

Im gesamten Jahresverlauf 2023 profitierte Rational bisher von den positiven

Sondereffekten durch den Abbau des hohen Auftragsbestands. Der

Auftragsbestand wird nun zum Ende des dritten Quartals weitgehend auf einem

normalen Niveau erwartet. Gleichzeitig steigen die Auftragseingänge im

Quartalsverlauf. Für das vierte Quartal 2023 rechnet das Unternehmen mit

Umsatzerlösen leicht unter dem Niveau des dritten Quartals. Für das

Gesamtjahr 2023 bestätigen die Landsberger damit ihre Wachstumsprognose im

hohen einstelligen Prozentbereich.

"Kostenseitig planen wir weiterhin, bestimmte operative Ausgaben gezielt zu

erhöhen, vor allem im Vertrieb. Hinzu kommen die Investitionen in unsere

internationalen Standorte. Aufgrund von Verzögerungen liegen die Kosten

aktuell jedoch unter unseren ursprünglichen Erwartungen. Zudem entwickeln

sich die relevanten Fremdwährungen - vor allem der US-Dollar - aktuell

weniger belastend, als noch zum Halbjahr erwartet" ordnet der CFO die

aktuelle Lage ein. Insgesamt erwartet Rational die EBIT-Marge im Bereich des

Vorjahres. "Bei einer Fortsetzung der beschriebenen Effekte durch

Projektverzögerungen und die positiven Währungsrelationen könnte die

EBIT-Marge auch leicht über der des Vorjahres liegen", ergänzt Walter.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis:

Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die

thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete

Unternehmen beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter, davon rund 1.450 in

Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard

der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.

Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den

höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der

Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den

Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und

sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen

belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern

geleisteten Arbeit.

Angaben in Millionen Euro 9M 9M Veränderung in

2023 2022 Prozent

Umsatzerlöse 833,1 731,9 +14

Bruttoergebnis vom Umsatz 470,9 397,3 +19

Rohertragsmarge in Prozent 56,5 54,3 -

Ergebnis vor Finanzergebnis und 201,9 163,4 +24

Steuern (EBIT)

EBIT-Marge in Prozent 24,2 22,3 -

Ergebnis nach Steuern 158,4 124,7 +27

Gewinn je Aktie in Euro 13,93 10,97 +27

Angaben in Millionen Euro Q3 Q3 Veränderung in

2023 2022 Prozent

Umsatzerlöse 272,3 274,2 -1

Bruttoergebnis vom Umsatz 156,2 150,1 +4

Rohertragsmarge in Prozent 57,4 54,7 -

Ergebnis vor Finanzergebnis und 65,9 70,3 -6

Steuern (EBIT)

EBIT-Marge in Prozent 24,2 25,6 -

Ergebnis nach Steuern 52,3 53,8 -3

Gewinn je Aktie in Euro 4,60 4,73 -3

