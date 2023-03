EQS-News: Pyrum und Continental schließen Vertrag über die Lieferung von Industrieruß (rCB) (deutsch)

Pyrum und Continental schließen Vertrag über die Lieferung von Industrieruß (rCB)

* Im Rahmen der 2022 geschlossenen Entwicklungsvereinbarung einigen sich

Pyrum und Continental auf die Lieferung von rückgewonnenem Industrieruß

* Steigerung der Liefermenge parallel zum laufenden Ausbau der

Produktionskapazitäten geplant

* Damit bestehen neben dem Pyrolyseöl nun für alle Kernprodukte Pyrums

langfristige Lieferverträge

Dillingen / Saar, 30. März 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das

"Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer

weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen

nachhaltig recycelt, hat mit dem Premiumreifenhersteller Continental einen

Vertrag über die Lieferung von rückgewonnenem Industrieruß (recovered carbon

black, "rCB") geschlossen.

Mit dem Vertragsschluss bestehen, neben dem Vertrag über die Lieferung des

Pyrolyseöls an die BASF SE, nun langfristige serielle Lieferverträge für

sämtliche Kernprodukte Pyrums.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Der langfristige Liefervertrag

ist ein riesiger Schritt für unser Unternehmen. Damit haben wir nun für alle

Kernprodukte serielle Lieferverträge abgeschlossen. Wie auch bei unserem

Pyrolyseöl, ist die Nachfrage nach unserem rCB sehr viel größer, als wir

aktuell bedienen können. Daher werden wir unsere Produktionskapazitäten in

den nächsten Jahren ausbauen und gehen davon aus, mit der Inbetriebnahme der

Produktionslinien II und III an unserem Standort in Dillingen bereits in

diesem Jahr unsere Kapazitäten zu verdreifachen. Potenzielle Partner und

Interessenten haben nun die Gewissheit, dass beide Endprodukte - Öl und rCB

- einen Markt haben, der die Produkte abnimmt. Das ist der letzte Baustein,

um mit dem Ausrollen der Anlagen in Großserie zu beginnen."

Der Vertrag mit Continental folgt aus der bereits seit einem Jahr

bestehenden gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung, deren Ziel es unter

anderem ist, das Recycling von Altreifen durch Pyrolyse weiter zu optimieren

und auszubauen. Seitdem hat Pyrum in diversen Audits nachgewiesen,

grundlegende Standards der Automobilindustrie zu erfüllen und z. B. vor

kurzem die ISO-14001-Zertifizierung für das Umweltmanagementsystem erhalten.

Darüber hinaus ist Continental seit dem Börsengang von Pyrum im Jahr 2021

bereits mit einer strategischen Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen

beteiligt. Langfristig streben Pyrum und Continental ein

Kreislaufwirtschaftskonzept für das Recycling von Altreifen an, um den

Einsatz fossiler Rohstoffe sowie CO2-Emissionen in der Produktion und beim

Recycling von Reifen zu reduzieren.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im

attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess

funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut

deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren

von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und

produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie

Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB).

Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges

Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018

als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte

Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA

erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in

Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für

das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide

Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem

hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein

Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge

wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt.

So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie

Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des

Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

°