EQS-News: ProcCluster® von Portfoliogesellschaft inflamed pharma erhält US-Patent (deutsch)

ProcCluster® von Portfoliogesellschaft inflamed pharma erhält US-Patent

01.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute bekannt, dass ihre

Portfoliogesellschaft inflamed pharma vom United States Patent and Trademark

Office (USPTO) ein Patent für die Herstellung des Wirkstoffs ProcCluster®

sowie für die Verwendung in pharmazeutischen Darreichungsformen und deren

Produktion erhalten hat.

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentierte: «Dieses Patent

stärkt die Position des geistigen Eigentums von inflamed pharma auf dem

Pharmamarkt wesentlich. Wir freuen uns, unseren Wirkstoff ProcCluster®

zukünftig auch Patientinnen und Patienten in den USA zur Verfügung stellen

zu können.»

Das erteilte US-Patent 11,440,872 deckt zum einen die Produktion des

Wirkstoffs von ProcCluster® als solche ab, zum anderen die Herstellung

verschiedener Applikationsformen, beispielsweise Kapseln und Tabletten für

die orale Einnahme, halbfeste Zubereitungen wie Crèmes, Gele und Salben für

die dermale Anwendung oder flüssige Varianten zur Verwendung als

Inhalations- sowie Infusions- oder Injektionslösung. Die dahinter stehende

Technologie der Procain-Verclusterung - bei dem der Wirkstoff in eine

schützende Hülle eingearbeitet wird - lässt sich auf weitere geeignete und

interessante Wirkstoffkandidaten, mit derzeit ungünstigen

Formulierungseigenschaften ausweiten. Damit stellt dieses Prinzip eine sehr

gute Option zur Modifizierung der Wirkstoffeigenschaften dar und eröffnet

weitere Anwendungsfelder für die jeweiligen Wirkstoffe.

Der Wirkstoff ProcCluster® basiert auf der Wirksubstanz Procain und wird von

inflamed pharma GMP-konform hergestellt. Procain wird in verschiedenen

Indikationen wie etwa in der Neuraltherapie zur Behandlung von chronischen

Schmerzen eingesetzt. inflamed pharma strebt die Zulassung für die orale

Applikation von ProcCluster® mit einer Indikation im entzündlichen

Schmerzbereich an; als erster Markt ist Deutschland/Europa vorgesehen.

Finanzkalender

CPHI Frankfurt 1.-3. November 2022

Medica Düsseldorf 14. November 2022

Geschäftsbericht 2022 20. April 2023

Generalversammlung 2023 22. Juni 2023

Halbjahresbericht 2023 21. September 2023

Kontakt

Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin,

handschin@irf-reputation.ch

Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz,

dennis.lennartz@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG

Talacker 358001 ZürichTelefon: 0041 44 385 84 60E-Mail:

info@xlifesciences.chInternet: www.xlifesciences.chISIN: CH0461929603WKN:

A2PK6ZBörsen: SIX Swiss Exchange

Über Xlife Sciences AG:

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste

Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.

Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contains

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update

or revise any forward-looking statements.

Sprache: Deutsch

