EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Vorstand der ProCredit General Partner AG wird zum ersten Juni um Frau Eriola Bibolli erweitert (deutsch)

Frankfurt am Main, 31. Mai 2023 - Wie vom Aufsichtsrat der ProCredit General

Partner AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding

AG & Co. KGaA, beschlossen, wird Frau Eriola Bibolli mit Wirkung zum 01.

Juni 2023 für drei Jahre als Vorstandsmitglied der ProCredit General Partner

AG bestellt. In diesem Zuge soll Frau Bibolli ab dem 01. Juli 2023 als Chief

Risk Officer (CRO) das gesamte Risikomanagement der Gruppe innerhalb des

Vorstands verantworten.

Eriola Bibolli (Jahrgang 1974) ist bereits seit 2001 für die ProCredit

Gruppe tätig und bekleidete dort während ihrer bisherigen Laufbahn

verschiedene Führungspositionen, zuletzt als General Managerin der ProCredit

Bank Kosovo. Frau Bibolli verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen

Finance, Risk Monitoring, Compliance, IT und HR.

Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProCredit General

Partner AG, kommentiert: "Mit über 20 Jahren Erfahrung innerhalb der

ProCredit Gruppe hat Frau Bibolli einen wesentlichen Beitrag zu der

Weiterentwicklung und dem Erfolg unserer Tochtergesellschaften, vornehmlich

im Kosovo, geleistet. Wir sind davon überzeugt, dass Frau Bibolli sowohl

zusätzliche Fachkompetenzen, als auch neue Perspektiven durch die bisherige

Führungserfahrung unserer Tochtergesellschaften in Südosteuropa mitbringen

wird.

Im Namen des Aufsichtsrats freue ich mich daher sehr, sie im Vorstand der

ProCredit General Partner AG begrüßen zu dürfen."

"Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich

darüber, dass ich die weitere Entwicklung von ProCredit als

impact-orientierte Bankengruppe für kleine und mittlere Unternehmen und

Privatkunden in Südost- und Osteuropa mitgestalten darf. Die nachhaltige und

entwicklungsorientierte Ausrichtung der ProCredit Gruppe ist einzigartig und

insbesondere das letzte Jahr hat eindrücklich gezeigt, dass wir durch diese

Positionierung auch tiefgreifenden geopolitischen und wirtschaftlichen

Herausforderungen begegnen können", ergänzt Eriola Bibolli.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Kernaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen

Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (Investment-Vehikel

für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties

BV und seit Kurzem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

(European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als

Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

°