EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding strebt Umwandlung in Aktiengesellschaft an (deutsch)

14.10.2022

ProCredit Holding strebt Umwandlung in Aktiengesellschaft an

Frankfurt am Main, 14. Oktober 2022 - Die ProCredit General Partner AG hat

heute im Einvernehmen mit ihren Aktionär*innen, den Kernaktionär*innen der

ProCredit Holding, beschlossen, eine Umwandlung der Rechtsform der ProCredit

Holding von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine

Aktiengesellschaft (AG) vorzubereiten. Die Umwandlung der Rechtsform

benötigt die Zustimmung der Kommanditaktionär*innen, die im Rahmen einer

Hauptversammlung der ProCredit Holding in den nächsten zwei Jahren eingeholt

werden soll. Der Geschäftsschwerpunkt der Gruppe, insbesondere ihr

Bekenntnis zur Impact-Orientierung und zu der verantwortungsvollen

Erbringung von Bankdienstleistungen mit Fokus auf Südost- und Osteuropa,

bleibt stark und unberührt.

In der Vereinbarung zwischen der ProCredit General Partner AG und den

strategischen Investoren der Gruppe einigt man sich auf einen Weg, der eine

Umwandlung der Rechtsform ermöglicht, um die Vorteile einer

Aktiengesellschaft als international anerkanntere und marktfreundlichere

Unternehmensstruktur zu sichern und gleichzeitig den einzigartigen

Entwicklungsauftrag der Gruppe zu bewahren. Eine umfassende Analyse dieser

Option soll folgen und ein entsprechender Vorschlag soll zum

frühestmöglichen Zeitpunkt innerhalb der nächsten zwei Jahre einer

Hauptversammlung der ProCredit Holding unterbreitet werden. Dies ist ein

wichtiger Meilenstein für die ProCredit Gruppe, um ihre weitere Entwicklung

als börsennotiertes Unternehmen voranzutreiben.

Der Vorstand der ProCredit General Partner AG hebt hervor: "Dieser

strategische Vorschlag spiegelt die Reife der ProCredit Gruppe als

börsennotiertes Unternehmen und das Vertrauen in ihre weitere Entwicklung

wider. Wir sehen die Rolle und die Impact-Orientierung der ProCredit Banken

heute als wichtiger denn je zuvor an. Daher wollen wir die

Unternehmensstruktur und die Kapitalmarktpräsenz der Gruppe kontinuierlich

weiter stärken und gleichzeitig ihren Entwicklungsauftrag und die

einzigartigen langfristigen Partnerschaften mit internationalen

Finanzinstituten aufrechterhalten. Wir werden der Hauptversammlung der

ProCredit Holding in den nächsten zwei Jahren einen Vorschlag unterbreiten,

von dem wir glauben, dass er im Interesse aller Kommanditaktionär*innen sein

wird".

Kontakt:

Christian Edgardo Dagrosa, Investor Relations, ProCredit Holding, Tel.: +49

69 951 437 0,

E-mail: Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionär*innen der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investor*innen Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest

(das Investment-Vehikel für ProCredit Personal), die niederländische DOEN

Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit

Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

---------------------------------------------------------------------------

°