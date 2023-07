EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe erreicht weiteren Nachhaltigkeits-Meilenstein mit der Eröffnung des eigenen Solarparkprojekts ProEnergy im Kosovo (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe erreicht weiteren Nachhaltigkeits-Meilenstein mit der Eröffnung des eigenen Solarparkprojekts ProEnergy im Kosovo

^

EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Nachhaltigkeit/ESG

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe erreicht weiteren

Nachhaltigkeits-Meilenstein mit der Eröffnung des eigenen Solarparkprojekts

ProEnergy im Kosovo (News mit Zusatzmaterial)

05.07.2023 / 16:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe erreicht weiteren

Nachhaltigkeits-Meilenstein mit der Eröffnung des eigenen Solarparkprojekts

ProEnergy im Kosovo

Frankfurt am Main, 05. Juli 2023 - Die schwerpunktmäßig in Südost- und

Osteuropa tätige ProCredit Gruppe hat am heutigen Mittwoch ihren eigenen

Solarpark "ProEnergy" im kosovarischen Lipjan bei Pristina eröffnet.

Initiiert und umgesetzt wurde der 3 MWp Photovoltaik-Park als gemeinsames

Projekt zwischen der ProCredit Bank Kosovo, die auch die Finanzierung

übernommen hat, und ihrer Muttergesellschaft, der ProCredit Holding. Damit

möchte ProCredit einen Beitrag zur Veränderung der Energielandschaft des

Kosovo leisten, lokales Know-how aufbauen und weitere private Investitionen

stimulieren. Gleichzeitig repräsentiert das eigene Photovoltaik-Projekt für

die entwicklungsorientierte ProCredit Gruppe einen wichtigen Meilenstein zur

Erreichung ihrer Klimaneutralität, die sie sich seit 2018 als Ziel gesetzt

hat.

Bei der Photovoltaikanlage (PV) ProEnergy handelt es sich um das erste

Solarparkprojekt im Kosovo, das sich im Besitz einer Bankengruppe befindet.

Realisiert wurde das rund 2,5 Millionen Euro teure Projekt von den

kosovarischen Unternehmen Jaha Solar und Electra. Die erwartete

Jahresproduktion des 3 MWp Solarparks liegt bei 3.711 MWh, womit bis zu 450

Haushalte mit einem durchschnittlichen monatlichen Stromverbrauch von bis zu

700 kWh versorgt werden könnten. Damit leistet die ProCredit Gruppe einen

Beitrag zu einer Energiewende im Kosovo. 90 % des 2022 im Kosovo erzeugten

Stroms kamen aus Kohlekraftwerken, verbunden mit dem dazugehörigen Ausstoß

an Treibhausgasen und den damit identifizierten Risiken für die Gesundheit

und die Umwelt.

Das ProEnergy-Projekt im Kosovo spiegelt die Impact-Orientierung der

ProCredit Gruppe wider, die einen Beitrag zur Stabilisierung und

ökologischen Transformation der Länder, in denen sie tätig ist, leisten

möchte. Über den Kosovo hinaus ist ProEnergy für die ProCredit Gruppe selbst

ein wesentlicher Schritt zur Erreichung der eigenen Klimaziele. Seit dem

sich die ProCredit Gruppe 2018 dazu verpflichtet hat, klimaneutral zu

werden, ist es ihr gelungen, die eigenen Emissionen fast zu halbieren. Die

heute eröffnete Photovoltaikanlage im Kosovo wird gerade entsprechend des

Gold Standard-Prozesses zertifiziert und die dort produzierte, saubere

Energie soll künftig helfen, die gruppenweiten Scope 1- und Scope

2-Emissionen möglichst weitgehend zu kompensieren.

Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit General

Partner AG, der bei der Eröffnung eine Rede hielt, kommentiert: "Als

impact-orientierte Bankengruppe sind wir als ProCredit einzigartig

positioniert, um unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Unsere

Investition in die ProEnergy Photovoltaikanlage im Kosovo unterstreicht die

Ernsthaftigkeit unseres Ansatzes. Wir freuen uns als ProCredit Gruppe

darauf, den Klimaschutz voranzutreiben sowie unsere Kunden bei ihren

Transformationsplänen zu beraten und zu unterstützen und damit einen

weiteren Beitrag zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu

leisten."

Die ebenfalls vor Ort anwesende Eriola Bibolli, Vorstandsmitglied der

ProCredit General Partner AG und Mitglied des Aufsichtsrats der ProCredit

Bank Kosovo, ergänzt: "Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit für die

ProCredit Bank Kosovo ist die heutige Eröffnung von ProEnergy für mich ein

ganz besonderer Tag. Ich bin stolz darauf, dass ProCredit das erste eigene

Solarparkprojekt einer Bankengruppe im Kosovo eröffnet und damit auch auf

die Notwendigkeit des Ausbaus der erneuerbaren Energien hinweist. Mit Blick

auf die Dominanz von Kohlekraftwerken bei der Energieerzeugung hoffe ich,

dass von unserem Investment eine Signalwirkung zur Veränderung der

Energielandschaft des Kosovo ausgeht."

Ende März 2023 betrug der Anteil der "grünen Kredite" am Kreditportfolio der

ProCredit Gruppe 20,2 %. Das entspricht einem Gesamtbetrag von 1,2

Milliarden. Euro an ausgelegten Krediten für Investitionen in

Energieeffizienz, Erneuerbaren Energien oder anderen grünen Investitionen.

Erneuerbare Energien repräsentieren bereits ein Drittel dieser ausgelegten

Kredite. Insgesamt wurden zum 31. März 2023 fast 370 Millionen Euro für die

Finanzierung von 1.370 Photovoltaik-Anlagen bereitgestellt. Etwa 1.000

dieser PV-Anlagen sind Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen

oder Privatpersonen, der Rest ist Projektfinanzierung.

Grüne Kredite bleiben im Fokus der Gruppe. Der aktuelle Anteil dieser

Kredite am Gesamtportfolio soll mittelfristig auf 25 % ausgebaut werden

Ausführlichere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie sowie den Impact

Report der ProCredit Gruppe finden Sie auf unserer Webseite unter

https://www.procredit-holding.com/de/wir-uber-uns/geschaftsethik-und-umweltstandards/

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Kernaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen

Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (Investment-Vehikel

für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties

BV und seit Kurzem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

(European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als

Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=361a1c52b8b3c0518a7c49efd6818c09

Dateibeschreibung: ProEnergy Solarpark Procredit

---------------------------------------------------------------------------

05.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,

DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,

DE000A2YN7F2, DE000A2YN017

WKN: 622340

Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1673395

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1673395 05.07.2023 CET/CEST

°