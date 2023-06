EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft mit großer Mehrheit (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft mit großer Mehrheit

Frankfurt am Main, 05. Juni 2023 - Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

(ProCredit Holding), die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung des Jahres

2023 abgehalten. Nach der Durchführung von rein virtuellen

Hauptversammlungen in den vergangenen drei Jahren fand diese Veranstaltung

erstmals wieder in Präsenz statt.

Insgesamt waren 76,50 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung

hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen mit großer

Mehrheit zugestimmt.

Der Vorstand berichtete zunächst über die positive operative Entwicklung der

ProCredit Gruppe im Geschäftsjahr 2022 trotz umfangreicher Risikovorsorge in

der ProCredit Bank Ukraine und lieferte einen positiven Ausblick auf das

laufende Geschäftsjahr 2023. Für das Jahr 2023 wird selbst unter adversen

makroökonomischen Rahmenbedingungen eine Verbesserung der

Eigenkapitalrendite auf 8 bis 10 % erwartet. Die mittelfristige Prognose der

Eigenkapitalrendite wurde bereits am Anfang des Jahres auf ca. 12 %

angehoben, wobei das mittelfristige Potenzial für das

Kosten-Ertrags-Verhältnis bei ca. 57 % gesehen wird. Die starke

Eigenkapitalrendite zum ersten Quartal 2023 von 13,3 % (Q1 2022: -0,8 %)

sowie das um Einmaleffekte bereinigte Kosten-Ertrags-Verhältnis von 57,0 %

(Q1 2022: 59,5 %) unterstreichen den positiven kurz- und mittelfristigen

Ausblick der Gruppe.

Die Hauptversammlung der ProCredit Holding hat den Formwechsel der

Gesellschaft in die Rechtsform der Aktiengesellschaft mit einer sehr großen

Mehrheit beschlossen. Hintergrund des Formwechsels ist eine stärkere

Akzeptanz der Investoren für eine Aktiengesellschaft sowie eine

Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur. Die unternehmerische Ausrichtung

der ProCredit Holding und insbesondere ihre Impact-Orientierung bleiben auch

nach der vollzogenen Umwandlung in eine Aktiengesellschaft unverändert.

"Im Namen des Vorstands danke ich allen Aktionärinnen und Aktionären für

ihre Teilnahme an der heutigen Hauptversammlung und im Besonderen für ihre

Zustimmung zur Änderung unserer Gesellschaftsform. Wir gehen aktuell davon

aus, dass wir diese Änderung bereits in den kommenden Monaten vollziehen

könnten. Alles in allem sind wir zuversichtlich, dass die

Kapitalmarktpräsenz der Gruppe durch die international anerkanntere und

marktfreundlichere Unternehmensstruktur weiter gestärkt wird", kommentierte

Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit General

Partner AG.

Die Hauptversammlung ist außerdem dem Vorschlag der persönlich haftenden

Gesellschafterin und des Aufsichtsrats der ProCredit Holding gefolgt, für

das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn

des Jahres vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die Entscheidung wurde

aufgrund der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit im

Zusammenhang mit dem fortwährenden Krieg in der Ukraine getroffen.

Die Aktionäre stimmten ferner der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals

2023 zu. Dieser Vorratsbeschluss ersetzt die vormals bestehende Ermächtigung

und erlaubt der persönlich haftenden Gesellschafterin erneut für die

nächsten fünf Jahre, das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu 10 % durch Ausgabe von bis zu 5.889.849 neuen,

auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu

erhöhen.

Weiterhin wurden die persönlich haftende Gesellschafterin und der

Aufsichtsrat von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

Da aufgrund des vorgeschlagenen Formwechsels der Gesellschaft alle

Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung

ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft niedergelegt haben, war

eine Neuwahl erforderlich. Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen wurden mit

Herrn Rainer Ottenstein, Dr. HPM (Ben) Knapen, Frau Helen Alexander und Frau

Jovanka Joleska Popovska, alle vier zur Wahl stehenden bisherigen

Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt. Herr Dr. Jan Marcus

Schroeder-Hohenwarth und Herr Nicholas Tesseyman wurden von der

Hautversammlung neu in den Aufsichtsrat der ProCredit Holding gewählt. Herr

Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth verfügt über eine umfangreiche Expertise

im Kreditbereich und in Entwicklungs- und Schwellenländern, während Herr

Nicholas Tesseyman sein großes Fachwissen über mehrere osteuropäische Länder

und seine langjährigen Erfahrungen bei internationalen Finanzinstitutionen

einbringt.

Darüber hinaus wurde eine Ergänzung der Satzung in Bezug auf die

grundsätzlich mögliche Durchführung von zukünftig rein virtuellen

Hauptversammlungen verabschiedet.

Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde

erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie

weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der

Unternehmenswebseite unter

https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/

veröffentlicht.

Kontakt:

ProCredit Holding, Investor Relations, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 0, E-Mail: pch.ir@procredit-group.com

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Kernaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen

Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (Investment-Vehikel

für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties

BV und seit Kurzem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

(European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als

Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

°