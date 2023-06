EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Garantievereinbarung mit der Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) wurde zum Ausbau der wirtschaftlichen Tätigkeit der ProCredit Bank Ukraine weiter erhöht (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Garantievereinbarung mit der Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) wurde zum Ausbau der wirtschaftlichen Tätigkeit der ProCredit Bank Ukraine weiter erhöht

^

EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Vertrag/Rechtssache

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Garantievereinbarung mit der Multilateral

Investment Guarantee Agency (MIGA) wurde zum Ausbau der wirtschaftlichen

Tätigkeit der ProCredit Bank Ukraine weiter erhöht (News mit Zusatzmaterial)

21.06.2023 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Garantievereinbarung mit der Multilateral

Investment Guarantee Agency (MIGA) wurde zum Ausbau der wirtschaftlichen

Tätigkeit der ProCredit Bank Ukraine weiter erhöht

Frankfurt am Main, 21. Juni 2023 - Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

(ProCredit Holding), die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, gibt heute bekannt, dass die Multilateral Investment

Guarantee Agency (MIGA) der Weltbankgruppe eine bereits seit dem Jahr 2020

bestehende Garantie für die ProCredit Holding deutlich erhöht hat.

Die Garantie besichert die Eigenkapitalinvestition der ProCredit Holding in

ihrer Tochtergesellschaft, der ProCredit Bank JSC, Ukraine (ProCredit

Ukraine), gegen das Risiko, dass die bei der Zentralbank des Landes

gehaltene Mindestreserve enteignet werden könnten. Die bestehende Garantie

wurde von 17,10 Mio. EUR auf 40,85 Mio. EUR erhöht, wobei die Laufzeit der

Garantie bis Dezember 2025 beibehalten wird.

"Die MIGA-Garantieerhöhung ist ein weiteres Beispiel für die hervorragende

Zusammenarbeit zwischen MIGA und der ProCredit-Gruppe auf der Grundlage

gemeinsamer Prinzipien und Werte", sagte Hubert Spechtenhauser,

Vorstandsvorsitzender der ProCredit General Partner AG. "Die Aufstockung der

MIGA-Garantie ist für uns ein wichtiges Signal von internationaler

Unterstützung und eine Anerkennung der Leistungsfähigkeit sowie der Stärke

unserer ukrainischen Bank. Die Garantieerhöhung wird unsere Aktivitäten in

der Ukraine unterstützen und wir sehen uns sehr gut positioniert, um jetzt

und auch bei einem Wiederaufbau des Landes mit unseren Kunden

zusammenzuarbeiten."

Die ProCredit Bank Ukraine hat den operativen Bankbetrieb trotz des seit

Kriegsbeginn insgesamt herausfordernden Umfeldes durchgängig

aufrechterhalten.

Die Garantie der MIGA reduziert das Risikogewicht der bei der Nationalbank

der Ukraine vorzuhaltenden Pflichtreserve in entsprechender Höhe und

ermöglicht es ProCredit somit, das freigewordene Kapital zur Unterstützung

ihrer kundenbezogenen Geschäftstätigkeit in der Ukraine zu nutzen.

Die erhöhte MIGA-Garantie steht im Einklang mit der Reaktion der

Weltbankgruppe auf die Krise in der Ukraine. Als Teil der Garantie hat sich

ProCredit verpflichtet, eine Gender-Schulung für das Personal in der Ukraine

durchzuführen. Damit ist dies das erste MIGA-Projekt mit Gender-Bezug in

einem aktiven Konfliktgebiet.

Die Garantieerhöhung für ProCredit Ukraine ist zudem das erste Projekt, das

von dem von MIGA eingerichteten Treuhandfond "Support for Ukraine's

Reconstruction and Economy" (SURE) profitiert. Der Treuhandfond begann mit

einer Spende in Höhe von 23 Mio. US-Dollar von Japan, um es MIGA zu

ermöglichen, während eines Konflikts Handelsfinanzgarantien auszustellen,

Bankreserven zu versichern und das politische Risiko abzusichern, um den

Wiederaufbau nach dem Krieg zu unterstützen.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

In Washington:

Elizabeth Howton, (202) 458-5922, ehowton@worldbankgroup.org

For more information, please visit: https://www.miga.org

Stay updated via Twitter: https://twitter.com/MIGA

Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wb-miga

ÜBER MIGA

MIGA wurde 1988 als Mitglied der Weltbankgruppe gegründet, um ausländische

Direktinvestitionen in Schwellenländern zu fördern, indem es dazu beiträgt,

die Risiken von Beschränkungen bei Währungsumtausch und -transfer,

Vertragsbruch durch Regierungen, Enteignung sowie Krieg und Unruhen zu

mindern; und Bereitstellung von Kreditverbesserungen für Privatinvestoren

und Kreditgeber.

Seit seiner Gründung hat MIGA Garantien in Höhe von über 70 Milliarden

US-Dollar in 123 Entwicklungsländern zur Unterstützung von mehr als 1.000

Projekten ausgegeben.

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Kernaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen

Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (Investment-Vehikel

für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties

BV und seit Kurzem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

(European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als

Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=dc57796da598da852daf1d9b808889c2

Bildunterschrift:

---------------------------------------------------------------------------

21.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,

DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,

DE000A2YN7F2, DE000A2YN017

WKN: 622340

Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1662527

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1662527 21.06.2023 CET/CEST

°