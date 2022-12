EQS-News: ProCredit Gruppe tritt der Net-Zero Banking Alliance bei und wird kurz- und langfristige Emissionsreduzierungen gemäss Net-Zero Standard der Science Based Target initiative festlegen (deutsch)

ProCredit Gruppe tritt der Net-Zero Banking Alliance bei und wird kurz- und langfristige Emissionsreduzierungen gemäss Net-Zero Standard der Science Based Target initiative festlegen

^

EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

ESG/Nachhaltigkeit

ProCredit Gruppe tritt der Net-Zero Banking Alliance bei und wird kurz- und

langfristige Emissionsreduzierungen gemäss Net-Zero Standard der Science

Based Target initiative festlegen

20.12.2022 / 20:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die ProCredit Gruppe tritt der Net-Zero Banking Alliance bei und

verpflichtet sich, unternehmensweit kurz- und langfristige

Emissionsreduzierungen mit dem Net-Zero Standard der Science Based Target

initiative (SBTi) festzulegen

Frankfurt am Main, 20. Dezember 2022 - Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

(ProCredit Holding), die Muttergesellschaft der umwelt- und

entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, ist der Net-Zero Banking Alliance

(NZBA) beigetreten und bekräftigt damit ihr Bekenntnis zu einer

klimafreundlichen Zukunft und gleichzeitig ihr Netto-Null-Emissionsziel.

Diese von der Industrie geführte und von der UNO einberufene weltweite

Allianz von Banken hat sich verpflichtet, ihr Kredit- und Anlageportfolio

bis 2050 oder früher auf Netto-Null-Emissionen auszurichten. Dies steht im

Einklang mit den ambitionierten Zielen des Pariser Klimaabkommens. Überdies

hat sich die ProCredit Gruppe im Rahmen der "Business Ambition for 1.5°" und

der UNFCCC-Kampagne "Race to Zero" dazu verpflichtet, ihre zukünftigen kurz-

und langfristigen Emissionsreduktionen mit dem Net-Zero Standard der Science

Based Targets initiative (SBTi) festzulegen. Die SBTi muss die Ziele noch

genehmigen.

Mit über 124 Mitgliedern aus 41 Ländern und einer Bilanzsumme von 73

Billionen USD, die fast 41 % der gesamten weltweiten Bankaktiva ausmacht,

ist die Allianz ein entscheidender Schritt bei der Mobilisierung des

Finanzsektors für den Klimaschutz. Sie erkennt die entscheidende Rolle der

Banken bei der Unterstützung des globalen Übergangs der Realwirtschaft zu

Netto-Null-Emissionen an, die sowohl betriebliche als auch zurechenbare

Emissionen und Scope-3-Emissionen umfassen.

Die ProCredit Holding verpflichtet sich wie alle Mitglieder der Allianz zu

folgenden Maßnahmen:

* Festlegung szenariobasierter Zwischenziele für 2030 oder früher für

vorrangige Sektoren

* Priorisierung der Bereiche mit den größten Auswirkungen, d. h. der

treibhausgasintensivsten und emissionsstärksten Sektoren

* Jährliche Veröffentlichung von Emissionen und Emissionsintensität

* Berücksichtigung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse

* Festlegung erster Zielvorgaben innerhalb von 18 Monaten nach

Unterzeichnung und danach jährliche Berichterstattung

* Offenlegung der Fortschritte anhand einer auf Vorstandsebene überprüften

Übergangsstrategie

Die NZBA wird von der United Nations Environment Programme Finance

Initiative einberufen und ist das Bankenelement der Glasgow Financial

Alliance for Net Zero unter dem Vorsitz von Mark Carney, dem

UN-Sonderbeauftragten für Klimapolitik und Finanzen.

Die ProCredit Holding ist stolz darauf, zusammen mit führenden Vertretern

des Bankensektors, sich diesen gemeinsamen Bemühungen anzuschließen, um für

die Allianz bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

"Wir freuen uns, den Klimaschutz voranzutreiben und unsere Kunden in Südost-

und Osteuropa, in Südamerika und in Deutschland bei ihren Übergangsplänen zu

unterstützen. Als Reaktion auf das Pariser Abkommen hat die ProCredit Gruppe

ihre eigenen Emissionen seit 2018 halbiert. Da wir nun das Ziel haben,

Net-Zero zu erreichen, schätzen wir den Wert der Zusammenarbeit mit

Gleichgesinnten und der Festlegung weiterer Ziele auf wissenschaftlicher

Grundlage. Daher betrachten wir die Net Zero Banking Alliance und die

Science Based Targets Initiative als wichtige Partner, um dieses Ziel zu

erreichen", erklärt Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der

ProCredit Holding.

Die hauptsächlich in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe berichtet

bereits seit einigen Jahren transparent über verschiedene nicht-finanzielle

Indikatoren und nachhaltigkeitsorientierte Aktivitäten ihrer

Geschäftstätigkeit nach GRI-Standards (Option "core") und ist im September

2021 der Partnership for Carbon Accounting Financials beigetreten.

Der Geschäftsansatz der ProCredit Gruppe zielt nicht nur darauf ab, ihre

internen und externen Umweltauswirkungen zu verringern, sondern fördert auch

Kredite und Investitionen, die sich positiv auf die Umwelt auswirken.

Die ProCredit Banken konzentrieren ihre Bankbeziehungen auf KMU, die strenge

ESG-Standards erfüllen und das größte Potenzial zur Schaffung von ökologisch

nachhaltigem Wohlstand und Beschäftigung in den lokalen Volkswirtschaften

haben. Die Kreditvergabe der Banken unterstützt insbesondere Investitionen

in innovative und grüne Technologien. Das grüne Kreditportfolio macht

bereits rund 20 % des Gesamtportfolios der Gruppe aus.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com

Über die Allianz:

In der von der UNO einberufenen Net-Zero Banking Alliance haben sich über

120 Banken, die fast ein Viertel der weltweiten Bankaktiva repräsentieren,

dazu verpflichtet, ihre Kredit- und Anlageportfolios bis 2050 auf

Netto-Null-Emissionen auszurichten. Diese ehrgeizige Verpflichtung, die

kurzfristiges Handeln mit Verantwortlichkeit verbindet, sieht vor, dass sich

die Banken ein Zwischenziel für 2030 oder früher setzen und dabei solide,

wissenschaftlich fundierte Leitlinien zugrunde legen. Die Allianz wird die

Umsetzung von Dekarbonisierungsstrategien verstärken, beschleunigen und

unterstützen, indem sie einen international kohärenten Rahmen und Leitlinien

bereitstellt, die durch das Peer-Learning von Pionierbanken unterstützt

werden. Sie erkennt die entscheidende Rolle der Banken bei der Unterstützung

des globalen Übergangs der Realwirtschaft zu Netto-Null-Emissionen an.

www.unepfi.org/net-zero-banking

Über die Science Based Targets initiative:

Die Science Based Targets initiative (SBTi) ist ein globales Gremium, das es

Unternehmen ermöglicht, sich ehrgeizige Emissionsreduktionsziele zu setzen,

die mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft übereinstimmen. Sie

zielt darauf ab, dass Unternehmen in der ganzen Welt ihre Emissionen bis

2030 halbieren und bis 2050 auf Null reduzieren.

Die Initiative ist eine Zusammenarbeit zwischen dem CDP, dem Global Compact

der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World

Wide Fund for Nature (WWF) und gehört zu den Verpflichtungen der We Mean

Business Coalition. Die SBTi definiert und fördert bewährte Praktiken bei

der Festlegung von wissenschaftsbasierten Zielen, bietet Ressourcen und

Anleitungen zum Abbau von Hindernissen bei der Einführung und bewertet und

genehmigt unabhängig die Ziele von Unternehmen. www.sciencebasedtargets.org

@sciencetargets

---------------------------------------------------------------------------

20.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,

DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,

DE000A2YN7F2, DE000A2YN017

WKN: 622340

Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1518243

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1518243 20.12.2022 CET/CEST

°