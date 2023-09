EQS-News: Premier Inn erweitert Hotel-Portfolio um den Standort Lindau am Bodensee und wird dort auch Eigentümer der Immobilie (deutsch)

Premier Inn erweitert Hotel-Portfolio um den Standort Lindau am Bodensee und wird dort auch Eigentümer der Immobilie

Premier Inn erweitert Hotel-Portfolio um den Standort Lindau am Bodensee und

wird dort auch Eigentümer der Immobilie

Lindau/Frankfurt am Main, 28. September 2023 - Im kommenden Jahr können

Reisende auch in Lindau am Bodensee in einem Premier Inn-Hotel übernachten.

Das Unternehmen erwirbt dort zum 08. Januar 2024 in der

Josephine-Hirner-Straße 4 eine dann betreiberfreie Hotel-Immobilie vom

aktuellen Gebäudeeigentümer ImmoLeen. Bis zum Jahresende wird das Hotel noch

als Best Western Plus Marina Star Hotel betrieben. Rund um die

Wiedereröffnung im Februar 2024 werden sowohl die Zimmer als auch Rezeption

an die Anforderungen der neuen Marke angepasst und renoviert. Aufgrund des

geringen Alters des erst 2017 errichteten und 2019 um eine zusätzliche Etage

erweiterten Gebäudes ist die Immobilie bereits in gutem Zustand und der

Aufwand für die Umgestaltung gut kalkulierbar.

"Ich freue mich, dass wir durch den Ankauf der Immobilie in Lindau unser

Portfolio um einen weiteren hoch-attraktiven Standort erweitern", sagt

Stanislav Reising, Acquisition Manager bei Premier Inn Deutschland: "Auch

wenn die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland derzeit angespannt ist,

bleiben wir bei Premier Inn unserem Weg treu und setzten mit dieser

Transaktion wieder einmal ein klares Zeichen. Wir sind weiterhin auf

Expansionskurs und erwerben die Immobilien nach wie vor komplett ohne

Finanzierung aus Eigenmitteln."

Die 25.000 Einwohner-Stadt Lindau liegt am Bodensee im Drei-Länder-Eck mit

Österreich und der Schweiz. Die Region ist nicht nur touristisch höchst

interessant mit rund einer Million Übernachtungen pro Jahr innerhalb der

Stadt, sondern auch wirtschaftlich stark mit hoher Lebensqualität und

Kaufkraft. Mehr als 6.000 Unternehmen im Landkreis sorgen deshalb ebenfalls

für erhebliche Übernachtungs-Nachfrage. Ganz besonders die im Landkreis

angesiedelten vielen weltweit bekannten Unternehmen aus den Bereichen

Luftfahrttechnik, Automobilbau und Maschinenbau.

Das neue Premier Inn liegt für Lindau-Reisende sehr gut erreichbar an der

Stadteinfahrt, falls Gäste über die A96 oder die A14 anreisen. Der

Bodenseestrand ist vom Hotel aus nur zwei Gehminuten entfernt. Die berühmte

Altstadtinsel und der Hafen sind ebenfalls schnell erreichbar. Nach der

Renovierung wird das Premier Inn in Lindau über 113 Zimmer verfügen.

Darunter sind 11 sogenannte Premier-Plus-Rooms, die den Gästen mit

durchschnittlich 23 Quadratmetern mehr Platz als die klassischen Zimmer (in

Lindau meist ca. 21 Quadratmeter) und zudem Extras wie Minibar,

Espressomaschine und Zimmersafe bieten. Gästen, die mit dem Auto anreisen,

stehen 70 Parkplätze zur Verfügung.

"Besonders erfreut sind wir, dass Lindau nicht nur unser Betreiber-Portfolio

erweitert, sondern wir auch Eigentümer der Immobilie werden", betont

Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director Germany bei Premier Inn Germany:

"Wir haben das Ziel, mindestens die Hälfte der Hotelimmobilien selbst im

Eigentum zu halten. Diese Strategie ermöglicht uns dank

Investitionsmöglichkeiten wie Lindau ein schnelleres Expansions-Tempo.

Allein mit Pachtmodellen wäre dies in der aktuellen Marktphase nicht

möglich." Nachdem 2016 das erste Premier Inn-Hotel in Deutschland eröffnet

wurde, am Standort Frankfurt am Main, sind heute bereits 52 Häuser im

Betrieb. Insgesamt hat Premier Inn Deutschland 90 Standorte mit rund 16.000

Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert.

Über Premier Inn:

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires

Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden

Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen

Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller

Premier Inn-Hotels kann 2023 einen "Travellers' Choice Award" für

Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Zudem wurde Premier Inn im

Jahr 2022 als arbeitgebendes Unternehmen zweifach auf Basis von

kununu-Bewertungen als "Top-Arbeitgeber" (freundin) und als "Most Wanted

Employer" (ZEIT) ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande

zirka 90 Standorte mit rund 16.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten

gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus

dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen

Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000

Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und

renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der

landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar +

Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie

Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im

FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen

in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm

"Force For Good" branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter

anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu

erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625

Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk

Pressekontakt:

Katrin Kleinhans

Senior Manager Corporate Communications

Premier Inn Germany

M +49 151 5506 7150

katrin.kleinhans@whitbread.com

www.premierinn.de

