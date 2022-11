EQS-News: Portfoliogesellschaft alytas therapeutics kooperiert mit Spin-off des Deutschen Diabetes Zentrums (deutsch)

Portfoliogesellschaft alytas therapeutics kooperiert mit Spin-off des Deutschen Diabetes Zentrums

Die in Jena (Deutschland) ansässige Portfoliogesellschaft alytas

therapeutics von Xlife Sciences (SIX: XLS) erforscht neuartige, auf

Antikörpern basierte Therapiekonzepte zur Behandlung krankhafter

Fettleibigkeit (Adipositas). Im Fokus steht die nachhaltige Eliminierung

hypertropher Fettzellen, welche für die Entwicklung mit Adipositas

assoziierten Krankheiten - wie beispielsweise Herz-Kreislauferkrankungen,

Diabetes oder Krebs - verantwortlich gemacht werden. Die

Antikörper-Behandlung hat also nicht nur eine Reduzierung des Fettgehalts im

Körper als Ziel, sondern auch die verbesserte Homöostase des Fettgewebes.

Zur tiefgehenden funktionellen in vitro Charakterisierung der bisher

identifizierten Antikörper hat alytas therapeutics einen Forschungsvertrag

mit dem Unternehmen CureDiab Metabolic Research abgeschlossen. Als Spin-off

des Deutschen Diabetes Zentrums in Düsseldorf kann CureDiab Metabolic

Research auf dessen Labore und die langjährige Expertise im Bereich

Fettstoffwechsel zurückgreifen.

Frank Plöger, Chief Scientific Officer von Xlife Sciences, sagt: «Wir freuen

uns über die Zusammenarbeit mit CureDiab Metabolic Research zur weiteren

Erforschung und Entwicklung des innovativen Ansatzes von alytas therapeutics

zur Behandlung krankhafter Fettleibigkeit. Wir möchten so zur Behandlung von

betroffenen Patientinnen und Patienten beitragen, indem wir hypertrophe

Adipozyten eliminieren, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von

mit Adipositas assoziierten Erkrankungen spielen.»

Jürgen Eckel, CEO von CureDiab, erklärt: «In diesem Projekt wird CureDiab

ein Modell hypertropher Adipocyten etablieren und die zellulären

Veränderungen der entsprechenden Antigene untersuchen. Das endgültige Ziel

der Zusammenarbeit ist die Eliminierung hypertropher Fettzellen durch die

Antikörper der alytas therapeutics. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit

alytas therapeutics sehr und freuen uns auf ein spannendes Projekt.»

Finanzkalender

Geschäftsbericht 2022 20. April 2023

Generalversammlung 2023 22. Juni 2023

Halbjahresbericht 2023 21. September 2023

Kontakt

Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin,

handschin@irf-reputation.ch

Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz,

dennis.lennartz@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG

Talacker 358001 ZürichTelefon: 0041 44 385 84 60E-Mail:

info@xlifesciences.chInternet: www.xlifesciences.chISIN: CH0461929603WKN:

A2PK6ZBörsen: SIX Swiss Exchange

Über Xlife Sciences AG:

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste

Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.

Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contains

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update

or revise any forward-looking statements.

