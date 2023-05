EQS-News: PolyPeptide und Numaferm beschliessen Partnerschaft zur nachhaltigeren Produktion peptidbasierter pharmazeutischer Wirkstoffe (deutsch)

PolyPeptide und Numaferm beschliessen Partnerschaft zur nachhaltigeren Produktion peptidbasierter pharmazeutischer Wirkstoffe

^

PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Partnerschaft

PolyPeptide und Numaferm beschliessen Partnerschaft zur nachhaltigeren

Produktion peptidbasierter pharmazeutischer Wirkstoffe

09.05.2023 / 20:40 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

PolyPeptide und Numaferm beschliessen Partnerschaft zur nachhaltigeren

Produktion peptidbasierter pharmazeutischer Wirkstoffe

Baar (Schweiz) und Düsseldorf (Deutschland), 9. Mai 2023 - PolyPeptide, ein

fokussierter globaler CDMO für peptid- und oligonukleotidbasierte

pharmazeutische Wirkstoffe, sowie Numaferm, ein deutsches

Biotechnologieunternehmen mit Spezialgebiet in der Prozessentwicklung und

Produktion von Peptiden und Proteinen, haben ein Preferred Partner

Collaboration Agreement unterzeichnet. Für die nachhaltige Entwicklung und

Produktion von Peptiden sollen die Stärken beider Parteien eingebracht

werden: Einerseits Numaferms biochemische Produktionsplattform und Expertise

zur nachhaltigen Herstellung von Peptiden, andererseits PolyPeptides

cGMP-Herstellungsprozess, regulatorische Expertise und Marktzugang. Zu

weiteren Details der Zusammenarbeit haben die Parteien Stillschweigen

vereinbart.

Olivier Ludemann-Hombourger, Director Global Innovation and Technology bei

PolyPeptide, kommentiert: "Wir sind beeindruckt von der Erfahrung und der

Expertise bei Numaferm mit ihrer innovativen Produktionsplattform für die

biochemische Herstellung von Peptiden. Diese ergänzt unsere Initiativen im

Bereich "Green Chemistry" und erlaubt die Erweiterung unseres

Produktionsangebots. Wir freuen uns, mit der Entwicklung geeigneter

Peptidkandidaten gemeinsam voranzuschreiten."

Christian Schwarz, CEO bei Numaferm, kommentiert: "Unsere Mission besteht

darin, unsere Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit den

fortschrittlichsten Produktionstechnologien für Peptide und Proteine zu

unterstützen. Die Zusammenarbeit mit PolyPeptide ist ein wichtiger

Meilenstein, der unseren Kunden vereinfachten Zugang zu regulatorischer

Expertise sowie klinischem und vermarktungsfähigem Material verschafft. Die

Zusammenarbeit reflektiert den Wert unserer proprietären biosynthetischen

Plattform für die Peptidindustrie."

Über PolyPeptide

PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften

(«PolyPeptide») ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller

(CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe.

Durch die Unterstützung seiner Kunden, hauptsächlich aus der Pharma- und

Biotech Branche, trägt das Unternehmen zur Gesundheit von Millionen von

Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet

Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen

Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline mit aktiven

Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die

Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl weit

verbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren

Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk

von sechs cGMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und

Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss

Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

@PolyPeptide - folgen Sie der Gesellschaft auf LinkedIn.

Über Numaferm

Numaferm GmbH ist ein deutsches, in Düsseldorf domiziliertes

Biotechunternehmen, das auf die biochemische Produktion von Peptiden und

Proteine spezialisiert ist. Dabei kommen proprietäre Technologien und

Produkte zum Einsatz, die global von über 50 Patenten geschützt sind. Das

Unternehmen bietet Forschung, Entwicklung und Produktionsdienstleistungen

innerhalb und ausserhalb des Pharmasektors, inklusive Fortune 500, TOP 10

Pharma und anderer führender Unternehmen. Die ressourcenschonenden

Technologien und Prozesse von Numaferm wurden 2020 mit dem ersten

Umweltwirtschaftspreis.NRW ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie

unter numaferm.com.

@Numaferm - folgen Sie der Gesellschaft auf LinkedIn.

Kontakt PolyPeptide

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

T: +41 43 502 0580

Kontakt Numaferm

Christopher Klein

CFO, Managing Director, Head IR

christopher.klein@numaferm.com

T: +49 151 1061 7089

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Medienmitteilung wurde gemeinsam von PolyPeptide Group AG und Numaferm

GmbH erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die

gegenwärtigen Ansichten der Unternehmen widerspiegeln. Solche Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen

wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten

abweichen. Die Unternehmen stellen die Informationen in dieser Mitteilung

zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernehmen keine

Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder

Regulierungen vorgeschrieben.

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1d92837a47553126d9db623c3be73a22

Dateibeschreibung: 20230509_PolyPeptide_Joint Media Release_DE

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PolyPeptide Group

Neuhofstrasse 24

6340 Baar

Schweiz

Telefon: +41435020580

E-Mail: mediateam@polypeptide.com

Internet: www.polypeptide.com

ISIN: CH1110760852

Valorennummer: 111076085

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1628549

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1628549 09.05.2023 CET/CEST

°