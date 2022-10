EQS-News: Photon Energy Group sichert 28,1 Millionen Euro langfristige Refinanzierung für sein tschechisches Portfolio (deutsch)

Photon Energy Group sichert 28,1 Millionen Euro langfristige Refinanzierung für sein tschechisches Portfolio

05.10.2022 / 12:09 CET/CEST

Photon Energy Group sichert 28,1 Millionen Euro langfristige Refinanzierung

für sein tschechisches Portfolio

05.10.2022 / 12:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Photon Energy Group sichert 28,1 Millionen Euro langfristige Refinanzierung

für sein tschechisches Portfolio

* Die langfristige Refinanzierung auf Projektebene beläuft sich auf 28,1

Mio. Euro und über eine Laufzeit von 7 Jahren und 3 Monaten bis zum 31.

Dezember 2029.

* Die Refinanzierung wurde mit der UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia a.s. für neun Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,6 MWp

in der Tschechischen Republik abgeschlossen.

* Durch diesen Schritt wird erhebliche Liquidität zur Verfügung gestellt,

um das Kraftwerksportfolio des Unternehmens nach der Rückzahlung seiner

EUR-Anleihe 2017/2022 weiter auszubauen.

Amsterdam - 5. Oktober 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW)

('Photon Energy', 'Photon Energy Group' oder das 'Unternehmen') gibt

bekannt, dass es langfristige Refinanzierungsverträge auf Projektebene mit

der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. ("UCB") für seine

eigenen Photovoltaik (PV)-Kraftwerke in der Tschechischen Republik

abgeschlossen hat. Das zu refinanzierende Portfolio besteht aus neun

PV-Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von 14,6 MWp, die bereits in den

Jahren 2009 und 2010 ans Netz gegangen sind.

Die Refinanzierung in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. Euro teilt sich auf in

eine Finanzierung in Euro in Höhe von 9,7 Mio. Euro und in Tschechischen

Kronen in Höhe von 451 Mio. CZK (18,4 Mio. Euro) auf. Die Finanzierungen

werden für einen Zeitraum von 7 Jahren und 3 Monaten bis zum 31. Dezember

2029 bereitgestellt.

"Durch diese Refinanzierung mit der UniCredit Bank haben wir erneut eine

langfristige Projektfinanzierung für den Großteil unseres tschechischen

Portfolios gesichert", sagte Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.

"Dieser Schritt ermöglicht es uns, nach der Rückzahlung unserer EUR-Anleihe

2017/2022 erhebliche zusätzliche Liquidität freizusetzen, um den weiteren

Ausbau unseres Kraftwerksportfolios zu finanzieren."

Das unternehmenseigene Portfolio an PV-Kraftwerken hat eine Gesamtkapazität

von 91,9 MWp. Weitere sieben neue PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von

28,3 MWp befinden sich derzeit in Rumänien im Bau. Das Unternehmen

beabsichtigt, diese Anlagen noch vor Ende des Jahres ans Netz anzuschließen.

Einschließlich dieser rumänischen Projekte verfügt das Unternehmen über eine

Projektentwicklungspipeline von insgesamt 892 MWp in seinen wichtigsten

CEE-Märkten (Rumänien, Ungarn und Polen) und Australien.

Über Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und

sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy

Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 120 MWp gebaut und in

Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von

91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy

Projekte mit einer Gesamtleistung von 892 MWp in Australien, Ungarn, Polen

und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330

MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water,

bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und

Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen

und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft

der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt

notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit

Niederlassungen in ganz Europa und in Australien.

Medienkontakt

Martin Kysly

Head of Marketing and Corporate Communications

Tel.: +420 774 810 670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt für Investoren

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel.: +420 702 206 574

E-Mail: emeline.parry@photonenergy.com

