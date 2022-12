EQS-News: Photon Energy Group schließt vollständige Lerta-Übernahme durch Erwerb der Anteile der Gründer ab (deutsch)

Photon Energy Group schließt vollständige Lerta-Übernahme durch Erwerb der Anteile der Gründer ab

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV

Photon Energy Group schließt vollständige Lerta-Übernahme durch Erwerb der

Anteile der Gründer ab

22.12.2022 / 08:42 CET/CEST

Photon Energy Group schließt vollständige Lerta-Übernahme durch Erwerb der

Anteile der Gründer ab

* Photon Energy Group erhöht ihren Anteil an Lerta von 56,75% auf 100% und

erwirbt damit die vollständige Kontrolle über das Unternehmen.

* Die Integration von Lerta in die Photon Energy Group verschafft der

Gruppe Energiehandelslizenzen in sechs Ländern, eine hochmoderne

skalierbare Plattform für virtuelle Kraftwerke (VPP) und die

Nummer-3-Position im polnischen DSR-Markt (Demand Side Response) mit 150

MW Kapazität für 2023.

* Die Mitarbeiterzahl der Photon Energy Group wächst nun auf über 300, von

denen fast ein Drittel in Polen in Büros in Warschau, Pozna, ód und

Gdask beschäftigt ist.

Amsterdam - 22. Dezember 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:

A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gab heute bekannt, dass

sie ihre Beteiligung an Lerta S.A. ("Lerta") von 56,75% auf 100% erhöht hat.

Im Anschluss an die Erhöhung der Anteile der Gruppe an Lerta von 24,27% auf

56,75% vom 24. November 2022 beinhaltete die Transaktion den Erwerb aller

verbleibenden Lerta-Aktien, die von den Gründern Borys Tomala und Krzysztof

Droyski ("Gründer") gehalten wurden.

"Wir freuen uns sehr, die vollständige Übernahme von Lerta abzuschließen.

Seit vielen Jahren besteht unsere Mission darin, PV-Anlagen in unseren

Märkten in Europa und Australien zu entwickeln, zu bauen und zu besitzen.

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Gemeinsam mit Lerta werden wir für

eine effizientere Auslastung des Stromnetzes sorgen, indem wir möglichst

viele aktuell unflexible und schwankende Energieverbraucher zu "Flexumern"

entwickeln; Energieverbraucher mit einem hohen Maß an Kontrolle über ihren

Energieverbrauch, die idealerweise über Energieerzeugungs- und

Speicherkapazitäten vor Ort verfügen und somit eine erhebliche Flexibilität

bei ihres zeitlichen Nutzung des Stromnetzes haben", kommentiert Georg

Hotar, CEO von Photon Energy Group.

Die Integration von Lerta in die Photon Energy Group verschafft der Gruppe

Energiehandelslizenzen in sechs Ländern, eine hochmoderne skalierbare

VPP-Plattform und die Nummer-3-Position auf dem polnischen DSR-Markt mit 150

MW Kapazität für 2023.

Die Übernahme von Lerta erweitert das Team der Gruppe nun um rund 100

Mitarbeiter und erhöht die Mitarbeiterzahl auf über 300, von denen fast ein

Drittel in Polen beschäftigt ist. Lerta erweitert die Präsenz der Gruppe in

Polen um zwei neue Standorte in Pozna und Gdask neben den bestehenden

Büros in Warschau und ód.

Borys Tomala wird die New Energy Division der Gruppe leiten, in die Lerta

integriert wird und in der Krzysztof Droyski als Direktor für Advanced

Technology fungieren wird und dabei die Verantwortung für die

Weiterentwicklung der KI-gesteuerten Softwareplattform für virtuelle

Kraftwerke beibehält.

Die Gruppe-- erwarb im Rahmen der Transaktion 7.449.750 Aktien, was 43,25%

des Kapitals von Lerta entspricht, für eine Kombination aus einer Barzahlung

von 2,16 Millionen PLN (461.630 Euro), der Übertragung von 2.330.110 eigenen

Aktien von Photon Energy N.V. und 1.238.521 neu auszugebenden Aktien von

Photon Energy N.V., die gegen eine Sacheinlage voraussichtlich im 1. Quartal

2023 abgeschlossen wird. Zum 31. Dezember 2022 wird Photon Energy N.V.

85,62% der Lerta-Aktien halten und nach Abschluss der Sacheinlage 100% der

Anteile halten. Nach Abschluss der Transaktion werden die Gründer gemeinsam

etwa 5,78% des Aktienkapitals von Photon Energy N.V. halten. Die Gründer

unterliegen einer Sperrfrist für ihre Aktien von Photon Energy N.V. und

haben für diese Art von Transaktion übliche Garantien und Gewährleistungen

abgegeben.

Die Gründer unterliegen einem Earn-out- und Management-Incentive-Plan, der

sie zu maximal 2.383.846 zusätzlichen Photon Energy N.V.-Aktien berechtigt,

vorbehaltlich der Erzielung eines Economic Value Added (EVA) von mindestens

10 Millionen Euro durch die New Energy Division im Geschäftsjahr 2025.

Die Gruppe investierte im Dezember 2020 erstmals direkt in Lerta und führte

eine Finanzierungsrunde mit 0,9 Mio. EUR für eine 12% Beteiligung an. Die

Gruppe führte auch die letzte Finanzierungsrunde von Lerta im Dezember 2021

an und erhöhte ihren Anteil auf 24% im Gegenzug für 1,9 Millionen Euro. Am

24. November 2022 erwarb der Konzern weitere 32,48% der Anteile von drei

Finanzinvestoren um rund 6,9 Millionen Euro und erreichte damit eine

Mehrheitsbeteiligung von 56,75%.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und

Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von

Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy

Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 120 MWp

installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein

Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten

Kapazität von 920 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt

und Betrieb und Instandhaltung von über 380 MWp weltweit gewährleistet. Die

bald hundertprozentige Tochtergesellschaft von Photon Energy, Lerta, besitzt

Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei,

Ungarn, Rumänien und Serbien und bündelt über ihr virtuelles Kraftwerk (VPP)

Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW.

Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den

polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit 134 MW vertraglich vereinbarter

Kapazität für 2023. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der

Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich

Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von

Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der

Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt

gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere

Büros in Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

