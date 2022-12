EQS-News: Photon Energy Group gewinnt mit Lerta polnische Kapazitätsauktion mit 157 MW DSR-Kapazität und sichert sich 13,6 Mio. Euro Umsatz (deutsch)

Photon Energy Group gewinnt mit Lerta polnische Kapazitätsauktion mit 157 MW DSR-Kapazität und sichert sich 13,6 Mio. Euro Umsatz

Photon Energy Group gewinnt mit Lerta polnische Kapazitätsauktion mit 157 MW

DSR-Kapazität und sichert sich 13,6 Mio. Euro Umsatz

21.12.2022 / 22:27 CET/CEST

* Lerta hat bei einer Auktion des polnischen Übertragungsnetzbetreibers

(ÜNB) 157 MW DSR-Kapazität für 2027 gesichert und wird damit

Umsatzerlöse in Höhe von 63,8 Mio. PLN (13,6 Mio. EUR) erzielen.

* Lerta beabsichtigt, 600 MW DSR-Kapazität in Polen bis 2027

bereitzustellen und strebt 900 MW bis 2030 an.

* DSR-Dienstleistungen werden zu einem wichtigen Umsatztreiber für die

Photon Energy Group, da Lerta in andere Märkte expandiert um die

explodierende globale Nachfrage nach Netzflexibilität zu erfüllen, wobei

Australien das nächste Ziel ist.

Amsterdam - 21. Dezember 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:

A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass

seine Tochtergesellschaft Lerta JRM Sp. z o.o. (Teil der Lerta-Gruppe) sich

bei der polnischen Kapazitätsauktion für 2027 mit 157 MW Demand Side

Response ("DSR") durchgesetzt und damit 63,8 Mio. PLN (13,6 Mio. EUR) an

vertraglich vereinbarten Umsatzerlösen gesichert hat.

Einführung zu DSR

Der Ausgleich des Stromnetzes wird durch den grundlegenden Wandel im

Energiemix immer anspruchsvoller, da überwiegend nicht erneuerbare

Grundlasterzeugungskapazitäten stillgelegt werden und der Anteil der meist

intermittierenden erneuerbaren Energiekapazitäten stark wächst. Darüber

hinaus hält der physische Ausbau des Stromnetzes nicht mit der Nachfrage

nach neuen erneuerbaren und flexiblen Energieerzeugungskapazitäten Schritt.

Die einzig gangbare Lösung ist daher eine deutlich effizientere Auslastung

des Stromnetzes. Dies kann nur erreicht werden, indem möglichst viele

derzeit unflexible und schwankende Energieverbraucher i "Flexumer"

umgewandelt werden.

Flexumer sind Energieverbraucher mit einem hohen Maß an Kontrolle über ihren

Energieverbrauch, die idealerweise über Energieerzeugungs- und

Speicherkapazitäten vor Ort verfügen und somit über eine erhebliche

Flexibilität bei der zeitlichen Gestaltung ihrer Stromnetznutzung verfügen.

Infolgedessen können Flexumer von Tagestiefs bei den Energiepreisen

profitieren und zusätzliche Einnahmen generieren, indem sie das Stromnetz

unterstützen.

Flexible Spitzenerzeugungskapazitäten (hauptsächlich Gas) sind in vielen

Märkten ausgelastet und teuer. DSR, die Reduzierung des Stromverbrauchs nach

Bedarf durch den Übertragungsnetzbetreiber ("ÜNB"), wird zunehmend zu einem

wichtigen Instrument, um das Stromnetz im Gleichgewicht zu halten.

Lerta aggregiert DSR-Kapazität von einer rasch wachsenden Anzahl von

Flexumern und liefert sie an den ÜNB. Während eines Systemstressereignisses

im polnischen Stromnetz in den Abendstunden des 23. September 2022 forderte

der polnische ÜNB PSE S.A. ("PSE") alle vertraglich vereinbarten

Spitzenerzeugungs- und DSR-Kapazitäten, um einen Stromausfall nach der

vorübergehenden Nichtverfügbarkeit von 16 GW Kohleerzeugungskapazität und

geringe Produktionsmengen von Windkraftanlagen zu vermeiden. Da die meisten

DSR-Kapazitäten in Polen ihre zugesagten Reduzierungsmengen übertrafen, kann

man mit Recht sagen, dass sie eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben,

die Lichter an zu lassen.

Die PSE-Auktion für 2027

PSE beschafft Spitzenerzeugungs- und DSR-Kapazität über zwei Auktionen für

künftige Jahre. Die Hauptauktion findet etwa vier Jahre vor dem jeweiligen

Jahr statt, eine Zusatzauktion findet im März des Vorjahres statt. Am 15.

Dezember führte PSE seine Hauptauktion für das Jahr 2027 durch, an der sich

Lerta mit 157 MW an DSR-Kapazität beteiligte. Aufgrund des knappen Angebots

wurde die Auktion in der ersten Runde freigegeben, und auf der Grundlage

vorläufiger Ergebnisse gelang es Lerta, einen Durchschnittspreis von 406.350

PLN (86.827 EUR) pro MW/Jahr zu erzielen, wodurch vertraglich vereinbarte

Umsatzerlöse von 63,8 Mio. PLN (13,6 Mio. EUR) im Jahr 2027erzielt werden.

Polnische DSR-Strategie und -Pläne

Für 2023 hat Lerta 134 MW an DSR-Kapazität PSE zugesagt, was vertraglich

vereinbarten Einnahmen von 36 Mio. PLN (7,7 Mio. EUR) im nächsten Jahr

entspricht, und bereitet sich auf die Teilnahme an der zusätzlichen Auktion

über zumindest 300 MW DSR-Kapazität für 2024 vor, die im März 2023

stattfinden soll.

Lerta strebt an, ihr polnisches DSR-Portfolio bis 2030 um mindestens 100 MW

pro Jahr zu vergrößern und bestätigt damit ihr bisheriges Ziel von 500 MW

DSR-Kapazität für 2026 und fügt ein neues strategisches Ziel von 900 MW

DSR-Kapazität bis 2030 hinzu. Auf dieser Grundlage stellen die 157 MW DSR,

die in der letzten Auktion kontrahiert wurden, rund 26 % von Lertas

Zielvolumen von 600 MW im Jahr 2027 dar, was der Strategie von Lerta

entspricht, etwa ein Viertel seiner Kapazität in den Hauptauktionen und den

Rest in den zusätzlichen Auktionen zu kontrahieren.

Die Wachstumsstrategie von Lerta auf dem polnischen Kapazitätsmarkt basiert

auf mehreren Säulen, darunter:

* ein hochprofessionelles Vertriebsteam, das in der Lage ist, sowohl große

industrielle Energieverbraucher als auch KMU zu gewinnen, um ihre

Flexibilität über DSR zu monetarisieren

* die Erweiterung der DSR-Teilnehmer, da ab 2025 flexible Kapazitäten in

Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Litauen und

Schweden an der Bereitstellung von DSR-Diensten für PSE teilnehmen

dürfen; Lerta bereitet sich darauf vor, dieses neue Marktpotenzial zu

erschließen

* ein starker Fokus auf die Integration von Energiespeicherlösungen

(sowohl von Photon Energy als auch von Drittanbietern) in das

Kapazitätsangebot in den kommenden Auktionen

Perspektive der Photon Energy Group

Der Erfolg von Lerta bei der polnischen Kapazitätsauktion für 2027 ist ein

wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum marktführenden DSR-Anbieter in Polen

mit einem Ziel von 600 MW bis 2027 und 900 MW bis 2030. Bei den

PSE-Auktionen geht es um die Bereitschaft, DSR-Dienste auf Anfrage im Falle

von Netzstressereignissen zu erbringen, die bisher nur selten aufgetreten

sind.

Die in Lertas DSR-Kapazitätsportfolio eingebettete Flexibilität bleibt für

andere Zwecke verfügbar, wie z. B. der Optimierung des

Stromhandels-Bilanzkreises, der Senkung der Energiekosten seiner Stromkunden

und der Bereitstellung von Hilfsdiensten für das Stromnetz die meiste Zeit,

die alle genutzt werden können um Mehreinnahmen und Kosteneinsparungen zu

generieren. Daher stellen die in den DSR-Auktionen vereinbarten Einnahmen

eine Basis dar, zu der wesentliche zusätzliche Einnahmen hinzugefügt werden

können.

Mit der wachsenden Nachfrage nach DSR-Diensten in weiteren Märkten, in denen

die Gruppe präsent ist, sowie in anderen Märkten wie Italien, Spanien und

Irland, die Beschaffungsmechanismen für DSR-Dienste einführen, verfügt Lerta

über einen schnell wachsenden, adressierbaren globalen Markt.

Der kürzlich eingeführte Demand-Response-Service für den Großhandel in

Australien, der es dem Strommarktbetreiber ermöglicht, trotz eines anderen

Vergütungssystems extrem hohe Großhandelsstrompreise zu vermeiden, weist

viele Ähnlichkeiten mit dem polnischen Kapazitätsmarkt auf. Daher bleibt ein

Rollout in Australien eine der obersten Prioritäten der Gruppe für 2023.

Photon Energy ist auch dabei, eine Stromhandelslizenz in Australien zu

erhalten, die zusätzliche Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung durch die

Nutzung des VPP (Virtuelles Kraftwerk/englisch: virtual power plant)

-Plattform und der Integration von weiteren Dienstleistungen von Lerta

schaffen wird.

"Unser Erfolg bei der polnischen Kapazitätsauktion für 2027 unterstreicht

die überzeugende Logik der Integration von Lerta in die Photon Energy Group.

Dies markiert jedoch nur die Spitze des Eisbergs in Bezug darauf, wie

bedeutsam der Beitrag dieser neuen stabilen, profitablen und wiederkehrenden

Einnahmequelle von Lerta in der Zukunft sein wird", kommentierte Georg

Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Angesichts des weltweit wachsenden

Bedarfs an Flexibilität in Stromnetzen gehören DSR-Dienste zu den am

schnellsten wachsenden Segmenten des Energiesektors, und Photon Energy Group

wird eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der weltweiten

Übertragungsnetzbetreiber, ihre Systeme auszugleichen, spielen. Die

Tatsache, dass DSR-Services aggregiert und mit sehr begrenztem

Kapitaleinsatz bereitgestellt werden können, da sie auf der Nutzung eines

hochqualifizierten Vertriebspersonals und verfügbarer VPP-Technologie

basieren, macht dieses Marktsegment besonders attraktiv."

Borys Tomala, CEO von Lerta, fügte hinzu: "Seit den Anfängen des polnischen

Kapazitätsmarktes haben wir unser Portfolio an Verträgen und aggregierten

DSR-Einheiten konsequent erweitert. Wir haben 2021 mit nur 5 MW DSR begonnen

und erst vor wenigen Tagen haben wir alle ersten Tests bestanden, die unsere

Kapazitäten für 134 MW im Jahr 2023 bestätigten. Heute ist ein weiterer

Meilenstein für Lerta und die gesamte Photon Energy Group, da wir 157 MW zu

einem Rekordpreis sichern konnten, die ein Viertel des Zielvolumens für 2027

repräsentieren. Von nun an beabsichtigen wir, unser DSR-Geschäftswachstum

nicht nur in Polen, sondern auch in anderen Märkten in Westeuropa,

Australien und CEE fortzusetzen, einschließlich Nachbarländern, die am

polnischen Mechanismus teilnehmen können. Da Flexibilität zu einem

Schlüsselgut für alle Märkte für erneuerbare Energien geworden ist, werden

wir uns bemühen, Netzbetreibern schnell verfügbare und integrierte flexible

Energie bereitzustellen, um den Verbrauchern auf der ganzen Welt größere

Mengen an sauberem Strom liefern zu können."

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und

Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von

Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy

Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 120 MWp

installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein

Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten

Kapazität von 920 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt

und Betrieb und Instandhaltung von über 380 MWp weltweit gewährleistet. Die

bald hundertprozentige Tochtergesellschaft von Photon Energy, Lerta, besitzt

Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei,

Ungarn, Rumänien und Serbien und bündelt über ihr virtuelles Kraftwerk (VPP)

Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW.

Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den

polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit 134 MW vertraglich vereinbarter

Kapazität für 2023. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der

Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich

Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von

Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der

Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt

gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere

Büros in Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

