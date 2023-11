EQS-News: Phoenix Mecano eröffnet neuen Industriepark in China (deutsch)

Phoenix Mecano eröffnet neuen Industriepark in China

08.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Die Technologiegruppe Phoenix Mecano feiert heute in Jiaxing die Eröffnung

ihres neuen Industrieparks. Der neue Standort in China steigert die

Effizienz der Betriebsabläufe und bietet Raum für zukünftiges Wachstum.

Stein am Rhein/Kloten/Jiaxing, 8. November 2023 - Der neue Industriekomplex

vereint auf insgesamt 150'000 m2 die zentralen Aktivitäten sowie den

globalen Hauptsitz der Phoenix Mecano-Sparte DewertOkin Technology Group,

welche Antriebs-, System- und Beschlagstechnik für elektrisch verstellbare

Komfort- und Pflegemöbel herstellt. Der neue Standort umfasst nebst mit

modernster Technik ausgestatteten Produktionshallen ein globales Forschungs-

und Entwicklungszentrum sowie ein Zertifizierungslabor nach dem chinesischen

nationalen Industriestandard. Mit rund 1100 Mitarbeitenden besteht eine

Kapazität von 20 Millionen Antrieben für elektrisch verstellbare Möbel pro

Jahr. Die Investitionssumme beträgt rund EUR 100 Millionen über einen

Zeitraum von fünf Jahren.

Der CEO der Phoenix Mecano-Gruppe, Dr. Rochus Kobler, sagte: «Die DewertOkin

Technology Group ist in ihren Zielmärkten als führende Anbieterin von

Systemlösungen sehr gut etabliert. Mit ihrem globalen Produktionsnetzwerk,

ihrer internationalen Vertriebsstrategie und ihrer hohen eigenen

Wertschöpfungstiefe ist die DOT-Gruppe strategisch und operativ hervorragend

positioniert.»

In Jiaxing bieten sich ideale Voraussetzungen, weil sich hier ein

Technologiecluster der globalen Polstermöbelbranche gebildet hat. Die

Zusammenlegung mehrerer kleinerer Produktionsbetriebe in dieser Grossstadt

südwestlich von Shanghai steigert die Effizienz der Betriebsabläufe und

erhöht die vertikale Integration. Gleichzeitig entsteht Raum für zukünftiges

Wachstum

Der Produktbereich DewertOkin ist in den vergangenen zehn Jahren stark

gewachsen, obwohl Lieferkettenprobleme im Nachgang der COVID-19-Krise das

Wachstum vorübergehend gebremst hatten. Treiber dieser strukturellen

Wachstumsmärkte sind langfristige Megatrends. Cocooning und steigende

Ansprüche an die Wohneinrichtung befeuern die Nachfrage nach elektrisch

verstellbaren Komfortmöbeln. Gleichzeitig nimmt mit der Alterung der

Gesellschaft die Nachfrage nach Pflegemöbeln in Spitälern und in der

häuslichen Pflege zu.

Auf der Website der Phoenix Mecano-Gruppe stehen Fotos des neuen

Industrieparks zum Download zur Verfügung.

Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano Management

Dr. Rochus Kobler / CEO

Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten

Telefon: +41 (0)43 255 4 255

info@phoenix-mecano.com

www.phoenix-mecano.com

Über DewertOkin Technology Group

Die DewertOkin Technology Group mit Hauptsitz in Jiaxing, China, stellt

Antriebs-, System- und Beschlagstechnik für elektrisch verstellbare Komfort-

und Pflegemöbel her. An ihren Produktionsstandorten in Asien und Europa

fertigt sie sowohl einzelne mechanische Komponenten für unterschiedliche

Anwendungen als auch massgeschneiderte und aufeinander abgestimmte

Systemlösungen.

Die Antriebstechnik von DewertOkin findet breite Anwendung in intelligenten

Möbeln (Relaxsofas, Ruhesessel, Kinositze, Massagesessel und Betten),

medizinischen Anwendungen (Kranken- und Pflegebetten) sowie

Steuerungssystemen für höhenverstellbare Schreibtische. DewertOkin wurde

1982 gegründet und trug im Geschäftsjahr 2022 mit rund 2500 Mitarbeitenden

39% zum Gruppenumsatz von Phoenix Mecano bei.

Über Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den

Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen

Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt

weltweit rund 8000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen

Umsatz von EUR 793 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung

von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und

Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und

Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und

Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der

Schweizer Börse kotiert.

