EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum verzeichnet in den ersten neun Monaten 2022 weiter starkes Wachstum und meldet erneut Rekordergebnisse sowie höhere Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr (deutsch)

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum verzeichnet in den ersten neun Monaten 2022 weiter starkes Wachstum und meldet erneut Rekordergebnisse sowie höhere Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum verzeichnet in den ersten

neun Monaten 2022 weiter starkes Wachstum und meldet erneut Rekordergebnisse

sowie höhere Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr

PRESSEMELDUNG

Pfeiffer Vacuum verzeichnet in den ersten neun Monaten 2022 weiter starkes

Wachstum und meldet erneut Rekordergebnisse sowie höhere Umsatzerwartungen

für das Gesamtjahr

Neunmonatszeitraum 2022:

* Umsatz von 668,7 Mio. Euro; 16,2 % höher als im Vorjahr

* Betriebsergebnis (EBIT) von 94,0 Mio. Euro; eine Steigerung von 27,0 %

gegenüber dem Vorjahr

* Verbesserung der EBIT-Marge um 1,2 Prozentpunkte auf 14,1 %

* Auftragseingänge in Höhe von 866,5 Mio. Euro, entsprechend einem Anstieg

von 25,4 %; Auftragsbestand von 514,0 Mio. Euro Ende September 2022

Asslar, 3. November 2022. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen, hat heute ihre Konzernergebnisse für

die ersten neun Monate 2022 veröffentlicht. Mit einem Umsatz von 668,7 Mio.

Euro erzielte das Unternehmen das beste Neunmonatsergebnis in der gesamten

Unternehmensgeschichte. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Steigerung

von 16,2 % dar (9M 2021: 575,3 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg

um 27,0 % auf 94,0 Mio. Euro (9M 2021: 74,0 Mio. Euro), was einer deutlich

verbesserten EBIT-Marge von 14,1 % entspricht (9M 2021: 12,9 %). Mit einem

im Vergleich zum Vorjahr starken Zuwachs um 25,4 % auf 866,5 Mio. erreichte

auch der Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2022 einen neuen

Höchststand (9M 2021: 690,8 Mio. Euro). Darüber hinaus stieg der

Auftragsbestand Ende September 2022 mit 514,0 Mio. Euro ebenfalls auf ein

Rekordniveau (31. Dezember 2021: 316,2 Mio. Euro).

Der Umsatzanstieg von Pfeiffer Vacuum in den ersten neun Monaten des Jahres

2022 wurde von starken Ergebnissen im Vergleich zum Vorjahr und einer hohen

Nachfrage in allen Marktsegmenten getragen, wobei sich vor allem der

Halbleitermarkt weiterhin überaus dynamisch entwickelt. Der Umsatz im

Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg deutlich um 17,1 %

auf 343,6 Mio. Euro (9M 2021: 293,4 Mio. Euro). Der Umsatz bei Analytik,

Industrie und F&E verbesserte sich um 15,3 % auf 325,1 Mio. Euro (9M 2021:

281,9 Mio. Euro) mit einer hohen Nachfrage im Bereich des industriellen

Hochvakuums.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg gegenüber dem Vorjahr um 27,0 % auf 94,0

Mio. Euro (9M 2021: 74,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 14,1 % (9M 2021:

12,9 %). Der EBIT-Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf den

Umsatzanstieg und die damit verbundenen Skaleneffekte sowie ein strengeres

Kostenmanagement zurückzuführen, das teilweise durch zusätzliche

Personalkosten, höhere Ausgaben für die Sicherung der Lieferketten und

Investitionen zur Steigerung des mittel- und langfristigen Wachstums

aufgehoben wurde.

Der Auftragseingang blieb auch im dritten Quartal 2022 stabil und lag damit

in den ersten neun Monaten 2022 bei 866,5 Mio. Euro, ein Anstieg von 25,4 %

im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2021. Zum Ende des dritten Quartals

2022 verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 514,0 Mio.

Euro, ein Zuwachs von 62,6 % gegenüber dem Vorjahr (31. Dezember 2021: 316,2

Mio. Euro). Die Book-to-Bill Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang

zu Umsatz, lag in den ersten neun Monaten 2022 auf einem äußerst soliden

Niveau von 1,30 (2021: 1,20) und bei 1,25 im dritten Quartal 2022 (2021:

1,30).

"Wir sind mit der Entwicklung von Pfeiffer Vacuum im Verlauf des Jahres 2022

sehr zufrieden. Der starke Auftragseingang beweist das Vertrauen unserer

Kunden in unsere Produkte, Dienstleistungen und unseren Service", sagt Dr.

Britta Giesen, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Aktuell verbessern

sich die Bedingungen in der Lieferkette leicht, und unsere Halbleiterkunden

bewerten die Zeitplanung ihrer Investitionen neu in einer Phase der

Nachfrageverlangsamung. Wir werden auch in Zukunft die sich verändernden

Marktbedingungen meistern, indem wir uns auf unsere Kunden konzentrieren und

gleichzeitig unsere Strategie zur Förderung von Wachstum und Nachhaltigkeit

im schnell wachsenden Hochvakuummarkt umsetzen."

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

9M/2022 9M/2021 Veränderung

Umsatz 668,7 Mio. Euro 575,3 Mio. Euro 16,2 %

EBIT 94,0 Mio. Euro 74,0 Mio. Euro 27,0 %

Nettoergebnis 66,6 Mio. Euro 52,1 Mio. Euro 27,8 %

Ergebnis je Aktie 6,75 Euro 5,28 Euro 27,8 %

Auftragseingang 866,5 Mio. Euro 690,8 Mio. Euro 25,4 %

Q3/2022 Q3/2021 Veränderung

Umsatz 228,1 Mio. Euro 184,1 Mio. Euro 23,9 %

EBIT 33,9 Mio. Euro 25,9 Mio. Euro 31,1 %

Nettoergebnis 24,0 Mio. Euro 18,3 Mio. Euro 31,6%

Ergebnis je Aktie 2,43 Euro 1,85 Euro 31,4%

Auftragseingang 286,0 Mio. Euro 239,2 Mio. Euro 19,6%

Auftragsbestand 514,0 Mio. Euro 238,8 Mio. Euro 115,2%

In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der

Kundenstandorte in der jeweiligen Region beschreibt, trugen eine solide

Kundennachfrage und Investitionen in die Halbleiterkapazität zu einer

Ausweitung in allen Regionen bei. In Asien erzielte Pfeiffer Vacuum in den

ersten neun Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg von

6,6 % auf 258,5 Mio. Euro (9M 2021: 242,5 Mio. Euro), während sich der

Umsatz auf dem amerikanischen Kontinent um 36,8 % auf 199,1 Mio. Euro

verbesserte (9M 2021: 145,5 Mio. Euro). Die Einflüsse des Wechselkurses von

US-Dollar in Euro wirkten sich positiv auf die Ergebnisse in Amerika aus. In

Europa kam es zu einem Anstieg von 12,8 % auf 211,0 Mio. Euro (9M 2021:

187,4 Mio. Euro).

Das Bruttoergebnis lag in den ersten neun Monaten 2022 bei 243,6 Mio. Euro

(9M 2021: 203,5 Mio. Euro). Dieser Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist

hauptsächlich auf positive Skaleneffekte im Zusammenhang mit Umsatz- und

Effizienzsteigerungen zurückzuführen, die teilweise durch gestiegene

Beschaffungs- und Transportkosten wieder aufgehoben wurden.

Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich auf 66,6 Mio. Euro (9M 2021: 52,1

Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 6,75 Euro entspricht (9M 2021:

5,28 Euro).

Solide Bilanz und höhere Investitionsausgaben

Die Bilanzsumme am Ende des dritten Quartals 2022 betrug 825,6 Mio. Euro und

erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahresende um 16,6 % (31. Dezember

2021: 707,9 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente beliefen

sich auf 71,4 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 99,4 Mio. Euro). Hinsichtlich

der finanziellen Verbindlichkeiten ist das Unternehmen auf Nettobasis

weiterhin schuldenfrei. Aufgrund der hohen Nachfrage sowie der

Einschränkungen in der Lieferkette erhöhte das Unternehmen seine Vorräte um

80,1 Mio. Euro auf 242,3 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 162,2 Mio. Euro). Die

Eigenkapitalquote blieb mit 63,5 % auf einem soliden Niveau (31. Dezember

2021: 64,9 %). Die Investitionsausgaben stiegen in den ersten neun Monaten

2022 deutlich auf 52,4 Mio. Euro und wurden hauptsächlich für Anlagen sowie

den Ausbau der globalen Produktionskapazität verwendet (9M 2021: 22,6 Mio.

Euro).

Starkes Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 erwartet

Aufgrund der Rekordumsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2022 und der

hohen Auftragseingänge hat Pfeiffer Vacuum am 17. Oktober 2022 die

Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben. Das Unternehmen erwartet

nun beim Jahresumsatz erneut ein Rekordniveau zwischen 860 und 880 Mio.

Euro, was einem Umsatzwachstum von etwa 11 bis 14 % im Vergleich zum Vorjahr

entspricht (Geschäftsjahr 2021: 771,4 Mio. Euro; die bisherigen Erwartungen

für das Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr beliefen sich auf einen

Umsatzzuwachs von mindestens 5 %). Die EBIT-Marge dürfte für das Gesamtjahr

2022 voraussichtlich unverändert bei rund 14 % liegen (Geschäftsjahr 2021:

12,1 %). Ein potenziell negativer Einfluss von US-Handelsbeschränkungen

gegenüber China bei modernen Computerchips und Anlagen zur Herstellung von

hochtechnologischen Halbleitern lässt sich nicht vorhersehen und wird daher

in den Schätzungen nicht berücksichtigt.

Der Neunmonatsbericht 2022 von Pfeiffer Vacuum steht unter

group.pfeiffer-vacuum.com/financial-reports zum Download bereit.

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de

Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an

hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio

Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie

Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer

Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte

in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung

sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives

Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt über 3.500 Mitarbeitende und hat

über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte

weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Ge-

winnund

Verlustrech-

nung (nicht

auditiert)

Drei Monate Neun Monate

per 30. per 30.

September September

2022 2021 2022 2021

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Umsatzerlöse 228.076 184.099 668.689 575.255

Umsatzkosten -142.526 -116.73- -425.04- -371.70-

9 5 8

Bruttoergeb- 85.550 67.360 243.644 203.547

nis

Vertriebsund -23.226 -19.878 -68.447 -59.392

Marketingkos-

ten

Verwal- -19.661 -14.242 -56.891 -47.972

tungsund

allgemeine

Kosten

Forschungsund -8.958 -8.362 -26.801 -25.888

Entwicklungs-

kosten

Sonstige 4.837 2.509 12.593 8.722

betriebliche

Erträge

Sonstige -4.657 -1.531 -10.144 -5.049

betriebliche

Aufwendungen

Betriebsergeb- 33.885 25.856 93.954 73.968

nis

Finanzaufwen- -182 -222 -415 -668

dungen

Finanzerträge 95 74 238 127

Ergebnis vor 33.798 25.708 93.777 73.427

Steuern

Steuern vom -9.780 -7.456 -27.174 -21.294

Einkommen und

Ertrag

Ergebnis nach 24.018 18.252 66.603 52.133

Steuern

Ergebnis je

Aktie (in EUR):

Unverwässert 2,43 1,85 6,75 5,28

Verwässert 2,43 1,85 6,75 5,28

Konzernbilanz (nicht auditiert)

30.09.2022 31.12.2021

in TEUR in TEUR

AKTIVA

Immaterielle Vermögenswerte 103.283 91.524

Sachanlagen 208.445 175.952

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 334 352

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.136 2.502

Vertragsvermögenswerte 247 -

Sonstige Vermögenswerte 520 791

Latente Steueransprüche 22.206 28.650

Langfristige Vermögenswerte 338.171 299.771

Vorräte 242.312 162.178

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 137.732 119.587

Vertragsvermögenswerte 4.807 1.392

Ertragsteuerforderungen 3.930 4.796

Geleistete Anzahlungen 11.453 4.689

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.976 168

Sonstige Forderungen 12.793 15.924

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 71.385 99.371

Kurzfristige Vermögenswerte 487.388 408.105

Summe der Aktiva 825.559 707.876

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261

Kapitalrücklage 96.245 96.245

Gewinnrücklagen 396.350 370.007

Sonstige Eigenkapitalbestandteile 6.237 -32.137

Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 524.093 459.376

Vacuum Technology AG

Finanzielle Verbindlichkeiten 8.056 13.876

Pensionsrückstellungen 39.672 60.502

Latente Steuerschulden 5.863 4.437

Vertragsverbindlichkeiten 1.436 1.321

Langfristige Schulden 55.027 80.136

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 79.842 58.046

Leistungen

Vertragsverbindlichkeiten 20.112 13.343

Sonstige Verbindlichkeiten 29.608 27.742

Rückstellungen 53.102 48.181

Ertragsteuerschulden 14.211 16.773

Finanzielle Verbindlichkeiten 49.564 4.279

Kurzfristige Schulden 246.439 168.364

Summe der Passiva 825.559 707.876

Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht

auditiert)

Neun Monate per

30. September

2022 2021

in TEUR in TEUR

Cash-Flow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit:

Ergebnis nach Steuern 66.603 52.133

Abschreibungen auf Sachanlagevermögen 22.417 18.821

und immaterielle Vermögenswerte

Sonstige nicht-zahlungswirksame 4.891 4.152

Veränderungen

Veränderungen der Bilanzpositionen:

Vorräte -75.860 -16.970

Forderungen und sonstige Aktiva -21.065 -43.014

Rückstellungen, einschließlich 3.487 22.247

Pensionsrückstellungen, und

Steuerschulden

Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen 28.826 35.871

Mittelzufluss aus der laufenden 29.299 73.240

Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in -52.392 -22.622

Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte

Einzahlungen aus dem Verkauf von 214 252

Sachanlagen

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -52.178 -22.370

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme von finanziellen 40.000 -

Verbindlichkeiten

Dividendenzahlung -40.260 -15.788

Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -4.026 -4.165

Rückzahlung von finanziellen - -20.062

Verbindlichkeiten

Mittelzufluss/Mittelabfluss (-) aus -4.286 -40.015

Finanzierungstätigkeit

Wechselkursbedingte Veränderung der -821 561

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

Veränderung des Bestandes an -27.986 11.416

Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten

Zahlungsmittel und 99.371 122.883

Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der

Periode

Zahlungsmittel und 71.385 134.299

Zahlungsmitteläquivalente am Ende der

Periode

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG

Berliner Str. 43

35614 Asslar

Deutschland

Telefon: +49 6441 802-0

Fax: +49 6441 802-1365

E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de

Internet: www.pfeiffer-vacuum.de

ISIN: DE0006916604

WKN: 691660

Indizes: SDAX,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

