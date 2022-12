EQS-News: Petra Stappenbeck wird Finanzvorständin der Intershop Communications AG (deutsch)

Petra Stappenbeck wird Finanzvorständin der Intershop Communications AG

Petra Stappenbeck wird Finanzvorständin der Intershop Communications AG

22.12.2022 / 11:30 CET/CEST

* Intershops Vorstand wird um Chief Financial Officer erweitert

* Petra Stappenbeck bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Finanzen und Controlling mit

Jena, 22. Dezember 2022 - Die Intershop Communications AG, global agierender

Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den

Sektoren Herstellung und Großhandel, erweitert den Vorstand um Petra

Stappenbeck. Die Bestellung zum Mitglied des Vorstands durch den

Aufsichtsrat erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2023. Sie übernimmt die

Funktion des Chief Financial Officer.

Petra Stappenbeck verantwortet als Finanzvorständin die Funktionen Finanzen

und Controlling, Human Resources, Legal sowie weitere administrative

Aufgabenbereiche. Die studierte Betriebswirtin ist bereits seit 2012 als

Director Finance bei Intershop tätig und wurde 2013 zur Prokuristin ernannt.

Seit Mai 2021 ist sie Teil des Intershop Executive Management Teams.

Frau Stappenbeck verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Finanzen und Controlling. Bevor sie zu Intershop kam, fungierte sie mehrere

Jahre als Leiterin Finanzen und Controlling bei der ebenfalls

börsennotierten Jenoptik AG. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen bei

der Hochtief AG, zuletzt als stellvertretende Leiterin Finanzen,

beschäftigt.

Frank Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Intershop Communications

AG: "Petra Stappenbeck hat in den letzten Jahren, zuletzt als Mitglied des

Executive Management Teams, mit dafür gesorgt, dass Intershop in einem

herausfordernden Umfeld weiterhin über eine solide Finanzlage verfügt. Wir

freuen uns, sie als CFO an der Seite von Markus Klahn zu wissen, um die

nächsten Wachstumsschritte von Intershop auf Vorstandsebene aktiv zu

gestalten."

Über die Intershop Communications AG:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA)

unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren

Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter

E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und

ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig

den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel

und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze

zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter

www.intershop.com/de.

Intershop Pressekontakt:

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Intershop Communications AG

Steinweg 10

07743 Jena

Deutschland

Telefon: +49 (0)3641-50-0

Fax: +49 (0)3641-50-1309

E-Mail: ir@intershop.de

Internet: www.intershop.de

ISIN: DE000A254211

WKN: A25421

Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

