EQS-News: PVA TePla steigert Umsatz im ersten Quartal um 75 Prozent und startet hervorragend in das neue Geschäftsjahr (deutsch)

PVA TePla steigert Umsatz im ersten Quartal um 75 Prozent und startet hervorragend in das neue Geschäftsjahr

PVA TePla steigert Umsatz im ersten Quartal um 75 Prozent und startet

hervorragend in das neue Geschäftsjahr

04.05.2023

* Q1-Umsatz steigt auf EUR 58,5 Mio.

* Auftragsbestand mit EUR 327,2 Mio. weiter auf sehr hohem Niveau

* EBITDA-Marge auf 12,3 % verbessert (VJ: 10,6 %)

* Wachstumsperspektiven ungebrochen, Prognose bestätigt

* Vorstandsmitglied Dr. Andreas Mühe scheidet plangemäß mit Vertragsende

zum 30. Juni 2023 aus

* Erweiterung des Aufsichtsrats um Digitalisierungsexpertin Dr. Myriam

Jahn geplant

Wettenberg, 04.05.2023. Die PVA TePla-Gruppe ist dynamisch in das

Geschäftsjahr 2023 gestartet: Im ersten Quartal verzeichnete der

Technologieanbieter für die Herstellung von Hightech-Equipment gegenüber dem

Vorjahreszeitraum einen Umsatzanstieg um 75 % auf EUR 58,5 Mio. Auch die

operative Marge (EBIT-Marge) lag mit 9,4 % deutlich über dem Wert des

Vorjahres (Q1 2022: 6,9 %).

"Das Jahr 2023 ist für uns mehr als positiv angelaufen. Auf Basis des

anhaltend hohen Bedarfs an unseren Lösungen, etwa für die Halbleiter- und

Energieindustrie, präsentieren wir heute hervorragende Quartalsergebnisse

sowie volle Auftragsbücher", sagt Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der

PVA TePla AG und Jalin Ketter, CFO und designierte Sprecherin des Vorstands

ergänzt: "Die Zahlen aus den ersten drei Monaten des Jahres bestätigen, dass

wir unser dynamisches Wachstum fortsetzen und auf Kurs hin zu unseren Zielen

für 2023 sind."

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfragesituation entwickelten sich erneut

beide Geschäftsbereiche von PVA TePla sehr positiv: Der Umsatz im Segment

Semiconductor Systems wuchs in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres

um 67 % auf EUR 42,0 Mio. nach EUR 25,1 Mio. im ersten Quartal 2022. Das

Betriebsergebnis (EBIT) des Segments lag bei EUR 6,0 Mio. (Q1 2022: EUR 1,6

Mio.). Noch stärkeres Wachstum verzeichnete der Geschäftsbereich Industrial

Systems, dessen Umsatz um 101,9 % auf EUR 16,5 Mio. anstieg (Q1 2022: EUR

8,2 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) des Segments lag bei EUR 1,0 Mio. (Q1

2022: EUR 0,6 Mio.).

Insgesamt ergibt sich für den Berichtszeitraum ein Ergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von EUR 7,2 Mio. nach EUR 3,4

Mio. im Vergleichsquartal. Im Verhältnis zum Umsatz stieg die EBITDA-Marge

auf 12,3 % im Vergleich zu 10,2 % im Vorjahreszeitraum. Unter

Berücksichtigung von Abschreibungen verbleibt ein Betriebsergebnis (EBIT)

von EUR 5,5 Mio. gegenüber EUR 2,3 Mio. im ersten Quartal 2022. Dies

entspricht einer Marge von 9,4 % (Q1 2022: 6,9 %).

Auftragsbestand erneut auf hohem Niveau

Der Auftragsbestand der PVA TePla-Gruppe stieg zum Bilanzstichtag im

Vergleich zum Vorjahr auf EUR 327,2 Mio. (VJ: EUR 311,1 Mio.). Dies

reflektiert die stabile Nachfrage und hohe Visibilität des Geschäfts. EUR

228,3 Mio. des Auftragsbestands entfielen auf den

Geschäftsbereich Semiconductor Systems (VJ: EUR 237,6 Mio.) und EUR 98,9

Mio. auf den Geschäftsbereich Industrial Systems (VJ: EUR 73,5 Mio.). Der

Auftragseingang der Gruppe lag mit EUR 61,7 Mio. leicht über dem hohen

Niveau des Vorjahres (Q1 2022: EUR 61,4 Mio.).

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

PVA TePla profitiert von verschiedenen Megatrends. Die stetig steigende

Nachfrage nach Halbleitern und Leistungselektronik in der Elektromobilität,

nach erneuerbaren Energien und dem damit einhergehenden Netzausbau sowie das

Fortschreiten der Digitalisierung beschleunigen die Entwicklung neuer

Materialien und Technologien.

Daher bleibt PVA TePla trotz gestiegener konjunktureller Unsicherheiten für

den weiteren Jahresverlauf optimistisch. Das Management bestätigt die

Wachstumsprognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz zwischen EUR 240 und

260 Mio. und einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 36 und 40 Mio.

Neuaufstellung des Vorstands

Im Zuge der Neuaufstellung der Führungsspitze von PVA TePla übernehmen CFO

Jalin Ketter und COO Oliver Höfer ab dem 1. Juli 2023 die Leitung der

Gruppe. Jalin Ketter übernimmt in dieser Konstellation ab Sommer zusätzlich

die Position der Vorstandssprecherin. Neben dem bisherigen CEO Manfred

Bender scheidet auch CTO Dr. Andreas Mühe plangemäß mit Vertragsende zum 30.

Juni 2023 bei PVA TePla aus.

Die zweiköpfige Führungsspitze steht ganz im Zeichen einer moderneren

Organisationsstruktur, bei der der Leitung in den operativen Gesellschaften

sukzessive mehr Verantwortung übertragen wird. Unterstützung erhält das

Vorstandsteam somit verstärkt durch die Geschäftsführer der GmbHs, die

allesamt mit ihrer hervorragenden Arbeit zur starken Entwicklung der Gruppe

beitragen.

Erweiterung des Aufsichtsrats

Im Zuge der Stärkung der Governance holt sich der Aufsichtsrat der PVA TePla

AG zudem weitere Expertise an Bord. So wird der Hauptversammlung am 28. Juni

2023 die Erweiterung des Gremiums und die Wahl von Dr. Myriam Jahn als neuer

Aufsichtsrätin vorschlagen. Die ausgewiesene Digitalisierungsexpertin soll

vor allem die strategische Ausrichtung in den Bereichen Software und

Automatisation mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen unterstützen. Zudem

bringt die 54-jährige Managerin umfassendes Sektor Know-how in der

Halbleiterindustrie und dem Maschinenbau mit. Sie war bereits in

verschiedenen verantwortungsvollen Positionen bei führenden Unternehmen aus

dem Bereich Digitalisierung und Automatisierung wie der

ifm-Unternehmensgruppe, der q.beyond AG und der Possehl-Gruppe tätig.

Aktuell leitet sie als CEO die Possehl Digital GmbH. Zudem ist sie seit 2020

stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats von SÜSS MicroTec SE.

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PVA TePla AG

Im Westpark 10-12

35435 Wettenberg

Deutschland

Telefon: 0641/686900

Fax: 0641/68690800

E-Mail: info@pvatepla.com

Internet: www.pvatepla.com

ISIN: DE0007461006

WKN: 746100

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

