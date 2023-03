EQS-News: PUMA SE: PUMA verzeichnet 2022 höchsten Jahresumsatz und höchstes EBIT aller Zeiten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Q4 & GESAMTJAHR 2022

PUMA verzeichnet 2022 höchsten Jahresumsatz

und höchstes EBIT aller Zeiten

Herzogenaurach, 01. März 2023

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2022

* Umsätze steigen währungsbereinigt um 21,1% auf EUR 2.197 Millionen (+24,3%

in der Berichtswährung Euro / Q4 2021: EUR 1.767 Millionen)

* Rohertragsmarge liegt bei 44,0% (Q4 2021: 48,2%)

* Operative Aufwendungen (OPEX) belaufen sich auf EUR 939 Millionen (Q4

2021: EUR 795 Millionen) und die Kostenquote verbessert sich auf 42,7% (Q4

2021: 45,0%)

* Operatives Ergebnis (EBIT) beträgt EUR 41 Millionen (Q4 2021: EUR 65

Millionen), was einer EBIT-Marge von 1,8% entspricht (Q4 2021: 3,7%)

* Konzernergebnis beläuft sich auf EUR 1 Million (Q4 2021: EUR 8 Millionen)

* Arne Freundt wird zum CEO und Vorstandsvorsitzenden der PUMA SE ernannt

* Maria Valdes wird als Chief Product Officer in den Vorstand berufen

* PUMA-Athlet Armand "Mondo" Duplantis wird nach mehreren gewonnenen

Meisterschaften und drei neuen Weltrekorden im Jahr 2022 zum

Welt-Leichtathleten gekürt

* PUMA-Team Marokko schreibt Geschichte und erreicht als erstes

afrikanisches Team das Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft

* PUMA und Manchester City feiern mit einer speziellen Kollektion das

chinesische Neujahrsfest

* PUMA und die Scuderia Ferrari lancieren die SPEEDCAT PRO Fahrerschuhe

von Charles Leclerc und Carlos Sainz

* PUMA und das Pariser Label KOCHÉ bringen mit ihrer neuen Damenkollektion

ein Crossover aus Performance und Lifestyle auf den Markt

* PUMA präsentiert in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company International

seine kreative Pokémon-Kollektion

* PUMA erhält einen Sustainability Leadership Award von Footwear News und

eine Top-Bewertung für Klimatransparenz von der Non-Profit-Organisation

CDP

* PUMA wird als Top-Arbeitgeber in 22 Ländern in Europa, Asien-Pazifik,

Nord- und Lateinamerika ausgezeichnet

* PUMA ist Unternehmen des Jahres beim German Diversity Award

* Extern zertifizierte Analyse bestätigt, dass PUMA die Gehaltslücke

zwischen Männern und Frauen in Deutschland geschlossen hat

Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2022

* Umsätze steigen währungsbereinigt um 18,9% auf EUR 8.465 Millionen (+

24,4% in der Berichtswährung Euro / 2021: EUR 6.805 Millionen)

* Rohertragsmarge liegt bei 46,1% (2021: 47,9%)

* Operative Aufwendungen (OPEX) belaufen sich auf EUR 3.296 Millionen (2021:

EUR 2.725 Millionen) und die Kostenquote verbessert sich auf 38,9% (2021:

40,0%)

* Operatives Ergebnis (EBIT) verbessert sich um 15,0% auf EUR 641 Millionen

(2021:

EUR 557 Millionen), was einer EBIT-Marge von 7,6% entspricht (2021: 8,2%)

* Konzernergebnis verbessert sich auf EUR 354 Millionen (2021: EUR 310

Millionen)

* Ergebnis je Aktie verbessert sich auf EUR 2,36 (2021: EUR 2,07)

* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende

in Höhe von EUR 0,82 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vor

Arne Freundt, Chief Executive Officer PUMA SE:

"2022 war ein Rekord-Jahr für PUMA. Wir haben unser Wachstum weltweit und

über alle Produktkategorien hinweg trotz eines volatilen Marktumfelds

beschleunigt. Diesen Erfolg verdanken wir unserem großartigen Team der PUMA

Family und unseren hervorragenden Partnerschaften mit Athlet*innen,

Einzelhändlern und Lieferanten. Trotz eines weiterhin schwierigen

wirtschaftlichen Umfelds im Jahr 2023, werden wir ambitioniert bleiben und

unsere erfolgreiche Strategie konsequent umsetzen. Unseren Fokus legen wir

insbesondere darauf, unsere Markenbegehrlichkeit weiter zu stärken und

Marktanteile in den USA und China zu gewinnen.

Ich fühle mich geehrt, dass ich die Chance bekomme, dieses fantastische

Unternehmen zu führen und PUMA, zusammen mit meinem großartigen Team, zu

neuen Erfolgen zu führen."

Umsatzentwicklung

Viertes Quartal 2022

Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 21,1% auf EUR 2.196,6 Millionen

(+24,3% in der Berichtswährung Euro). Die Region Amerika verzeichnete ein

starkes währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 29,0%, insbesondere angeführt

von einer starken Entwicklung in Lateinamerika. Die Umsätze in der Region

EMEA stiegen währungsbereinigt um 26,1%, angetrieben durch ein starkes

Wachstum in fast allen wichtigen Märkten in Europa. Die Region Asien/Pazifik

verzeichnete ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,6%. Das Geschäft

in Großchina war weiterhin durch COVID-19-bedingte Einschränkungen und

geopolitische Spannungen beeinträchtigt, während andere Kernmärkte in der

Region Asien/Pazifik ein starkes Wachstum verzeichneten. Die

währungsbereinigten Umsätze mit Schuhen stiegen um 53,3%, bedingt durch eine

anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Performance-Kategorien wie Running &

Training, Teamsport und Basketball sowie Sportstyle. Die Umsätze in den

Bereichen Textilien und Accessoires gingen währungsbereinigt um 1,6% bzw.

5,0% zurück, hauptsächlich aufgrund einer schwächeren Nachfrage in

Nordamerika und Großchina.

PUMAs Großhandelsgeschäft wuchs währungsbereinigt um 25,7% auf EUR 1.557,7

Millionen und das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) stieg währungsbereinigt

um 11,0% auf EUR 638,9 Millionen. Die Umsätze in den eigenen

Einzelhandelsgeschäften nahmen währungsbereinigt um 10,8% zu und E-Commerce

wuchs währungsbereinigt um 11,4%. Unser stetiges Bemühen, der beste Partner

für unsere Einzelhändler zu sein, hat zu dem starken Wachstum in unserem

Großhandelsgeschäft beigetragen. Gleichzeitig führte die verbesserte

Produktverfügbarkeit zu einem erwartungsgemäß stärkeren Wachstum im

DTC-Geschäft, vor allem im Bereich E-Commerce.

Die Rohertragsmarge sank um 420 Basispunkte auf 44,0% (Q4 2021: 48,2%), was

hauptsächlich auf eine branchenweite Zunahme der Verkaufsförderungsmaßnahmen

infolge der hohen Vorratsbestände im Handel zurückzuführen ist. Darüber

hinaus wirkten sich höhere Beschaffungspreise aufgrund von gestiegenen

Rohstoffpreisen und Kostensteigerungen für eingehende Frachten sowie ein

ungünstiger Vertriebskanal-Mix negativ aus, wobei Preisanpassungen die

negativen Effekte teilweise kompensierten.

Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen um 18,1% auf EUR 938,7 Millionen

(Q4 2021:

EUR 795,1 Millionen), bedingt durch höhere Aufwendungen für Marketing, eine

höhere Anzahl eigener Einzelhandelsgeschäfte sowie höhere umsatzabhängige

Vertriebskosten. Die Kostenquote verbesserte sich um 230 Basispunkte auf

42,7% (Q4 2021: 45,0%) als Ergebnis des höheren Umsatzwachstums und der

fortgesetzten Kostenkontrolle.

Das operative Ergebnis (EBIT) sank um 37,6% auf EUR 40,5 Millionen (Q4 2021: EUR

65,0 Millionen) und die EBIT-Marge lag bei 1,8% (Q4 2021: 3,7%).

Bei den Ertragssteuern ergab sich ein Ertrag von EUR 9,6 Millionen (Q4 2021:

Aufwand von

EUR 11,2 Millionen) aufgrund eines verbesserten Ausblicks für die künftige

Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge.

Das Konzernergebnis verringerte sich um 82,0% auf EUR 1,4 Millionen (Q4 2021:

EUR 7,9 Millionen) und das Ergebnis je Aktie belief sich auf EUR 0,01 (Q4 2021:

EUR 0,05).

Gesamtjahr 2022

Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 18,9% auf EUR 8.465,1 Millionen

(+24,4% in der Berichtswährung Euro). Amerika führte das Wachstum mit einem

währungsbereinigten Umsatzanstieg von 28,3% an und die Region Lateinamerika

überschritt zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von

EUR 1 Milliarde. EMEA war mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von

22,5% die am zweitschnellsten wachsende Region, wobei alle wesentlichen

Märkte in Europa zweistellig wuchsen. Die Umsätze in der Region

Asien/Pazifik verringerten sich währungsbereinigt um 2,2%, was auf

COVID-19-bedingte Einschränkungen und geopolitische Spannungen in Großchina

zurückzuführen ist. Andere Kernmärkte in der Region Asien/Pazifik

verzeichneten hingegen ein starkes Wachstum. Alle Produktbereiche erzielten

ein solides Wachstum mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 30,8%

bei Schuhen, 10,1% bei Textilien und 5,4% bei Accessoires.

Das Großhandelsgeschäft wuchs währungsbereinigt um 22,7% auf EUR 6.513,7

Millionen und das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) stieg währungsbereinigt

um 7,8% auf EUR 1.951,4 Millionen mit einem Umsatzwachstum in eigenen

Einzelhandelsgeschäften (währungsbereinigt +11,0%) und im E-Commerce

(währungsbereinigt +2,2%).

Die Rohertragsmarge sank um 180 Basispunkte auf 46,1% (2021: 47,9%).

Ausschlaggebend dafür waren höhere Beschaffungspreise aufgrund von

Rohstoffpreis- und Frachtratenerhöhungen, ein ungünstigerer

Vertriebskanal-Mix und branchenweite Verkaufsförderungsmaßnahmen gegen Ende

des Jahres. Die negativen Effekte wurden teilweise durch Preisanpassungen

und Währungseffekte ausgeglichen.

Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen um 21,0% auf EUR 3.295,9 Millionen

(2021:

EUR 2.724,6 Millionen). Zu diesem Anstieg trugen höhere Aufwendungen für

Marketing, eine höhere Anzahl eigener Einzelhandelsgeschäfte, höhere

umsatzabhängige Vertriebs- und Lagerhaltungskosten sowie operative

Ineffizienzen aufgrund von COVID-19 bei. Die entsprechende Kostenquote

verbesserte sich dennoch um 110 Basispunkte auf 38,9%

(2021: 40,0%) infolge des höheren Umsatzwachstums und einer anhaltenden

Schwerpunktlegung auf die Kostenkontrolle.

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 15,0% auf EUR 640,6 Millionen (2021: EUR

557,1 Millionen) aufgrund des starken Umsatzwachstums und der fortgesetzten

Kostenkontrolle. Infolgedessen lag die EBIT-Marge bei 7,6% (2021: 8,2%).

Das Finanzergebnis sank auf EUR -88,9 Millionen (2021: EUR -51,8 Millionen).

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Aufwendungen im Zusammenhang mit

Devisentermingeschäften ("Swap Points") zurückzuführen. Im Geschäftsjahr

2022 stieg das Ergebnis vor Steuern (EBT) um 9,2% auf EUR 551,7 Millionen

(2021: EUR 505,3 Millionen). Der Steueraufwand lag bei EUR 127,4 Millionen

(2021: EUR 128,5 Millionen) und die Steuerquote verbesserte sich auf 23,1% im

Jahr 2022 (2021: 25,4%).

Das Konzernergebnis verbesserte sich um 14,2% auf EUR 353,5 Millionen (2021: EUR

309,6 Millionen) und das Ergebnis je Aktie betrug EUR 2,36 (2021: EUR 2,07).

Working Capital

Das Working Capital wuchs um 49,3% auf EUR 1.086,8 Millionen (31. Dezember

2021: EUR 727,9 Millionen). Die Vorräte erhöhten sich um 50,4% auf EUR 2.245,1

Millionen (31. Dezember 2021:

EUR 1.492,2 Millionen), was eine deutliche Verbesserung gegenüber der

jährlichen Wachstumsrate von 72,3% zum Ende des dritten Quartals darstellt.

Der Anstieg der Vorratsbestände ist im Wesentlichen auf frühere Produktkäufe

zurückzuführen, um die Auswirkungen der gestörten Lieferkette zu begrenzen,

sowie auf höhere Beschaffungspreise aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise

und Frachtraten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten

sich um 25,6% auf EUR 1.064,9 Millionen (31. Dezember 2021: EUR 848,0

Millionen), hauptsächlich bedingt durch ein starkes Umsatzwachstum. Auf der

Passivseite stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um

47,5% auf EUR 1.734,9 Millionen (31. Dezember 2021: EUR 1.176,5 Millionen).

Cashflow und Liquiditätslage

Der Freie Cashflow sank um 35,7% auf EUR 177,5 Millionen in 2022 (2021: EUR

276,2 Millionen). Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 verfügte PUMA über

Flüssige Mittel in Höhe von

EUR 463,1 Millionen, was einem Rückgang um 38,9% gegenüber dem Jahresende 2021

entsprach (31. Dezember 2021: EUR 757,5 Millionen). Darüber hinaus standen dem

PUMA-Konzern zum 31. Dezember 2022 Kreditlinien in Höhe von EUR 1.271,0

Millionen zur Verfügung (31. Dezember 2021: EUR 1.322,0 Millionen). Die

ungenutzten Kreditlinien beliefen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 943,7

Millionen, verglichen mit EUR 942,0 Millionen zum Ende von 2021.

Vorschlag einer Dividende von EUR 0,82 je Aktie

Aufgrund des positiven Konzernergebnisses 2022 werden Vorstand und

Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 24. Mai 2023 die Ausschüttung einer

Dividende von EUR 0,82 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Die

Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2022 wird 34,7% (2021: 34,8%) des

Konzernergebnisses nach IFRS betragen und steht im Einklang mit der

Dividendenpolitik der PUMA SE, die eine Ausschüttungsquote von 25% bis 35%

des Konzernergebnisses vorsieht.

Marke und Strategie

Die andauernde COVID-19 Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben 2022 von

uns ein hohes Maß an Flexibilität und Pragmatismus verlangt. Dabei haben wir

die Gesundheit und das Wohlergehen unserer PUMA-Familie an die erste Stelle

gesetzt. Gleichzeitig arbeiteten wir weiterhin daran, unsere Strategie

umzusetzen und unser starkes Wachstum beizubehalten.

Seit Kriegsbeginn stehen unsere Mitarbeiter*innen, unsere Athlet*innen und

unsere Partner in der Ukraine an erster Stelle. Im Westen des Landes haben

wir sichere Unterkünfte eingerichtet. In Deutschland und Polen nahmen wir

Mitarbeitern*innen und deren Familien auf und halfen bei der Beantragung von

Arbeitsgenehmigungen und bei der Arbeitssuche. Um dort Hilfe zu leisten, wo

sie am dringendsten benötigt wird, haben wir Sachspenden an Organisationen

in der Ukraine gesendet.

Während die COVID-19 Pandemie in Europa und in Nord- und Lateinamerika 2022

abflaute, stand Asien teilweise noch immer vor großen Herausforderungen. In

China haben unsere Mitarbeitern*innen beispielsweise trotz wiederholter

Lockdowns Großartiges geleistet. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer

Beschaffungsteams blieben Störungen in unserer Beschaffungskette das gesamte

Jahr hindurch minimal.

Da ein attraktives Arbeitsumfeld ein wesentlicher Bestandteil von PUMAs

Personalstrategie ist, sind wir stolz auf die erstmalige Auszeichnung als

"Global Top Employer" Anfang dieses Jahres. 2022 erhielten wir weitere

Arbeitgeberauszeichnungen wie etwa den Titel "Company of the Year" bei den

German Diversity Awards.

Anfang 2023 zeigte eine Gender Pay Gap Analyse, die extern zertifiziert

wurde, dass PUMA bei seinen Mitarbeiter*innen in Deutschland die

Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern schließen konnte. PUMA erhält damit

als zweites Unternehmen in Deutschland den Titel "Universal Fair Pay

Developer" von der Organisation FPI Fair Pay Innovation Lab.

Auch im vergangenen Jahr haben wir uns auf unsere acht strategischen

Prioritäten konzentriert: Markenbegehrlichkeit ("Brand Heat"), eine

wettbewerbsfähige Produktpalette, ein führendes Produktangebot für Frauen,

die Verbesserung unserer Vertriebsqualität, die Beschleunigung unserer

Abläufe und Prozesse innerhalb unserer Organisation, der Fokus auf den

nordamerikanischen Markt durch den Wiedereinstieg in den Basketball, lokale

Relevanz und ein verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit.

Die Erfolge unserer Athlet*innen und Mannschaften haben die

Markenbegehrlichkeit von PUMA als Sportmarke gefestigt.

Bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 spielte sich die

PUMA-Mannschaft Marokko sensationell ins Halbfinale - als erstes

afrikanisches Team in der Geschichte des Turniers. Im Finale waren die

PUMA-Spieler Antoine Griezmann, Olivier Giroud und Raphaël Varane in

Frankreichs Startaufstellung mit dabei. Neymar Jr. schoss sein 77. Tor für

Brasilien und egalisierte damit den Rekord der Fußballlegende und des

PUMA-Spielers Pelé.

Bei den Clubs holten sich die PUMA-Mannschaften AC Mailand und Manchester

City die Titel der italienischen bzw. englischen Liga. Olympique de

Marseille und Borussia Dortmund sicherten sich in Frankreich und Deutschland

jeweils den zweiten Platz und in den Niederlanden gewann der PSV Eindhoven

den niederländischen Pokal.

Zum Saisonende 2021/22 bestätigten wir die langfristige Verlängerung unserer

Partnerschaft mit dem AC Mailand und wurden offizieller Namenspartner des

Nachwuchstrainingszentrums des Clubs, das "PUMA House of Football" heißen

wird. Zudem sind wir seit Beginn der Saison 2022/23 offizieller

Spielballausrüster der italienischen Liga Serie A.

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat

Oregon sprintete Shericka Jackson aus Jamaika auf 200 Metern die zweitbeste

Zeit in der Geschichte und der Portugiese Pedro Pichardo holte mit der

Jahresbestleistung Gold im Dreisprung. Stabhochspringer Armand "Mondo"

Duplantis aus Schweden stellte mit 6,21 Metern erneut einen Weltrekord auf

und wurde für seine überwältigenden Erfolge 2022 zum Welt-Leichtathleten des

Jahres gekürt. Bei den Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften im

serbischen Belgrad und den Leichtathletik-Europameisterschaften in München

gewann PUMA-Athletin Yaroslava Mahuchikh aus der Ukraine Gold im Hochsprung.

Mutaz Essa Barshim, Elaine Thompson-Herah, Abby Steiner und Emmanuel Korir

gehörten zu den Markenbotschafter*innen aus der Leichtathletik, die wir im

vergangenen Jahr unter Vertrag nahmen. Anfang 2023 wurde auch Marcell

Jacobs, Olympiasieger über 100 Meter, Teil der PUMA-Familie.

PUMA arbeitete mit den erfolgreichsten Teams der Formel-1-Saison 2022

zusammen: Scuderia Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes AMG Petronas. Durch

die zunehmende Beliebtheit des Motorsports, insbesondere der Formel 1,

konnten wir die Partnerschaft mit unseren Teams weiter festigen, unter

anderem in den USA, wo der erste Grand-Prix in Miami auf Anhieb ausverkauft

war.

Im Golf gewann Ewen Ferguson, der bei Cobra PUMA Golf unter Vertrag steht,

neben den Commercial Bank Qatar Masters auch die ISPS Handa World

Invitational. Olivia Cowan holte bei den Hero Women's Open in Indien ihren

ersten Titel auf der Ladies European Tour. Lexi Thompson siegte in der

Aramco Team Series in New York.

Auch unsere Zusammenarbeit mit Markenbotschaftern*innen aus Kultur, Musik

und Mode steigert PUMAs Markenbegehrlichkeit und hilft uns, um Gen-Z

Konsument*innen zu erreichen. 2022 gaben wir eine langfristige Partnerschaft

mit dem britisch-nigerianischen Rapper und Producer Skepta bekannt. Er

entwickelte eine globale Medienkampagne für unseren Sneaker RS-X und wird

seine eigenen PUMA-Kollektionen entwerfen.

Unsere spektakuläre FUTROGRADE-Show anlässlich der New York Fashion Week

fand sowohl auf dem Laufsteg als auch virtuell statt. PUMA Creative Director

June Ambrose gestaltete das Konzept der Show, bei der Winnie Harlow, Kyle

Kuzma, Davido, Usain Bolt und andere PUMA-Markenbotschafter*innen zu sehen

waren.

Bei der FUTROGRADE-Show haben wir uns zudem weiter mit dem Thema Web3

beschäftigt und zwei exklusive NFTs (Non Fungible Tokens) zum Verkauf

angeboten: Eines für Sammler und eines, das gegen ein analoges Paar

futuristische Sneaker eingetauscht werden konnte.

Ob Web3, Metaverse oder NFTs - unsere jungen Kund*innen befassen sich immer

mehr mit virtuellen Welten. Im Jahr 2022 haben wir unsere bisher größte

Web3-Kooperation mit 10KTF vorgestellt und "PUMA and the Land of Games" auf

der Online-Gaming-Plattform Roblox gestartet. Wir nutzten diese virtuelle

Umgebung auch für den Launch des dritten Trikots von Manchester City.

2022 haben wir unser Angebot in allen Produktkategorien erheblich

verbessert.

Mit unseren Performance-Schuhen, allen voran die Laufmodelle VELOCITY und

DEVIATE mit PUMAs NITRO-Dämpfungstechnologie, erzielten wir starke

Abverkäufe und wurden unter anderem mit der Editor's Choice Gold Medal von

Runner's World ausgezeichnet.

Die Produktkategorie Running & Training wurde mit der Outdoorbekleidung der

neuen SEASONS-Kollektion erweitert, die ganzjährig vor Wind und Wetter

schützt.

Unsere innovativen Modelle PUMA ULTRA und FUTURE sowie der

Fußballschuhklassiker KING kamen bei unseren Kund*innen sehr gut an und

sorgten das ganze Jahr über für steigende Marktanteile. Zur FIFA

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wurden unsere Fußballschuhe in der

"Fearless Pack" Edition gelauncht. Sie wurden während des Turniers von

insgesamt 105 Spielern getragen und sorgten mit ihren auffälligen Farben für

gute Sichtbarkeit auf dem Rasen.

Mit dem SLIPSTREAM legten wir einen wichtigen Sneaker aus dem PUMA-Archiv

neu auf, der in einer globalen Kampagne von PUMA-Markenbotschafter*innen wie

Neymar Jr., Danna Paola und Romeo Beckham präsentiert wurde. Im Rahmen

unserer Kooperationen mit AMI Paris, MCM, Palomo Spain, Vogue, Pokémon,

Garfield und anderen Partnern sind trendige Sportstyle-Kollektionen

entstanden, die gut von unseren Konsument*innen aufgenommen wurden.

Unser Produktangebot für Frauen profitierte 2022 auch von der Einführung

unserer Produktinnovationen im Sportstyle, Teamsport, Basketball und in

anderen Produktkategorien.

Die internationale Ikone Dua Lipa war die wichtigste Botschafterin der

Kampagnen für den MAYZE, den SLIPSTREAM und weitere erfolgreiche Styles für

Frauen. Sie brachte mit PUMA 2022 auch ihre zweite Kollektion, "Flutur", auf

den Markt, die sie mit auffallenden Farben und Designs gestaltete.

Um der wachsenden Popularität des Frauenfußballs durch die UEFA Women's Euro

in England gerecht zu werden, präsentierten wir Sondereditionen unserer

Fußballschuhe FUTURE 1.4 und ULTRA ULTIMATE in speziell auf Frauen

abgestimmten Größen. Neben über 70 Einzelspielerinnen nahmen auch vier

PUMA-Mannschaften am Turnier teil: Island, Italien, Österreich und die

Schweiz.

Auch im Basketball entwickelten wir Modelle speziell für Sportlerinnen: Der

Stewie 1 ist nach über zehn Jahren der erste Signature-Schuh für eine Frau -

WNBA-Star Breanna "Stewie" Stewart.

Der Erfolg unserer Basketballer*innen hat PUMAs Glaubwürdigkeit in dieser

Sportart erhöht, die einen wesentlichen Teil unserer Positionierung auf dem

nordamerikanischen Markt ausmacht. PUMA-Basketball Athlet LaMelo Ball

bewährte sich als viertjüngster Spieler im NBA All Star Game. Die NBA kürte

Marcus Smart zum Defensive Player of the Year und Jackie Young zur Most

Improved Player of the Year in der WNBA.

Mit LaMelo Ball verzeichneten wir bei unseren Kund*innen große Erfolge:

Diverse Modelle und Farben seines ersten Signature-Schuhs, MB.01, waren

sofort ausverkauft. Mit mehreren Versionen des MB.02, LaMelos zweitem Schuh,

die sich auch sehr gut verkauften, konnten wir im vergangenen Jahr diese

erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen.

Zur Verbesserung unserer Vertriebsqualität weltweit haben wir unseren

Online-Store PUMA.com auch auf den Philippinen, in Thailand, Norwegen,

Saudi-Arabien und weiteren Ländern im Nahen Osten und in Afrika eröffnet.

PUMA.com ist jetzt in mehr als 50 Ländern vertreten. Die neu entwickelte

PUMA Shopping App bietet unseren treuesten Kund*innen neben einer Funktion

für virtuelle Anproben auch einen vereinfachten Bezahlvorgang. Die App wurde

2022 zunächst in Indien, den USA, Großbritannien und Japan eingeführt und

erhielt großartiges Feedback von unseren Kund*innen. Weitere Märkte werden

im Jahr 2023 folgen. Auch unser globales Netzwerk an PUMA-Stores haben wir

ausgeweitet und unter anderem Flagship Stores in Singapur und Buenos Aires

eröffnet.

Wir legen großen Wert darauf, neben unserem internationalen Sortiment auch

Produkte mit starker lokaler Relevanz anzubieten. Dazu zählt unsere Präsenz

im Cricket, Rugby oder Padel ebenso wie im Handball. Dort stellte PUMAs

Mannschaft Dänemark mit dem dritten Titel in Folge Anfang 2023 einen neuen

Rekord bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer auf. Außerdem haben wir

neue Markenbotschafter*innen mit lokaler Relevanz unter Vertrag genommen,

unter anderem die Popsängerinnen Eleni Foureira aus Griechenland und Teodora

aus Serbien, sowie die Kapitänin der indischen Frauen-Cricketmannschaft,

Harmanpreet Kaur.

Mit unserer ersten Conference of the People, die 2022 in London stattfand,

wollten wir ein junges Publikum ansprechen, das sich mit Nachhaltigkeit,

Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt. Dabei sprachen Branchenpartner, NGOs,

Aktivist*innen, Expert*innen und Markenbotschafter*innen mit Vertreter*innen

der Gen Z über Nachhaltigkeit in der Mode-Industrie. Für uns war die

Veranstaltung eine Gelegenheit, PUMAs Nachhaltigkeitsstrategie Forever

Better im Detail zu erläutern, zu der unter anderem die

Kreislaufwirtschaftsprojekte RE:SUEDE und RE:JERSEY zählen. Das Event gab

uns die Möglichkeit, zuzuhören und zu verstehen, wie man mit jungen

Generationen über das Thema Nachhaltigkeit spricht.

Für unser RE:SUEDE-Projekt, ein Experiment in biologischer Abbaubarkeit,

haben 500 Teilnehmer*innen in Deutschland jeweils ein für diesen Test

speziell entwickeltes Paar unseres Kultsneakers SUEDE sechs Monate lang

getestet und dann an uns zurückgeschickt. Derzeit untersuchen wir, ob wir

diese Sneaker in einem kontrollierten industriellen Umfeld biologisch

abbauen können.

Bei unserem Kreislaufwirtschaftsprojekt RE:JERSEY arbeiteten wir mit den

PUMA-Fußballmannschaften Manchester City, AC Mailand, Borussia Dortmund,

Olympique de Marseille und Girona FC zusammen. Der neuartige chemische

Recyclingprozess macht aus getragener Polyesterkleidung Garn für neue

Produkte. Damit wir unsere Ziele in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und

Recycling erreichen, wollen wir RE:JERSEY in den kommenden Jahren skalieren.

Auf Unternehmensebene gaben wir bekannt, dass es uns trotz starkem

Umsatzwachstum gelungen ist, die CO2-Emissionen an PUMAs eigenen Standorten

und entlang unserer Beschaffungskette zwischen 2017 und 2021 zu verringern.

PUMA wurde als nachhaltigste Marke der Industrie von dem Branchenmagazin

Business of Fashion ausgezeichnet, das die 30 größten Unternehmen der

Industrie untersucht hat. Zudem erhielten wir den Footwear News

Sustainability Leadership Award und die höchste Auszeichnung für Transparenz

und Erfolge im Bereich Klimaschutz von der gemeinnützigen Organisation CDP.

Auf Organisationsebene wurde Arne Freundt im November 2022 zum CEO und

Vorstandsvorsitzenden der PUMA SE ernannt. Arne kam vor über zehn Jahren zu

PUMA und war zuletzt Chief Commercial Officer und Vorstandsmitglied. Er

folgt auf Bjørn Gulden, der das Unternehmen 2022 nach neun Jahren als CEO

verlassen hat. Mit Maria Valdes als Chief Product Officer wurde der

PUMA-Vorstand im Dezember auf vier Mitglieder erweitert.

Im April wurde Héloïse Temple-Boyer zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Sie ist seit 2019 Mitglied dieses Gremiums und zudem Mitglied des

Prüfungsausschusses.

Ausblick 2023

PUMA erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen weiteren Rekord bei den Umsätzen

und dem operativen Ergebnis (EBIT). Das starke Wachstum basiert auf unserer

kontinuierlichen Markenbegehrlichkeit, erfolgreichen Produkteinführungen und

dem bestmöglichen Service für unsere Athlet*innen, Einzelhandelspartner und

Konsument*innen. Dieser Erfolg ist unseren höchst engagierten

Mitarbeiter*innen zu verdanken.

Trotz des starken Wachstums im Jahr 2022 sind wir weiterhin mit einem hohen

Maß an geopolitischer, makroökonomischer und kommerzieller Unsicherheit

konfrontiert. Der Krieg in der Ukraine, die Gefahr einer Rezession, eine

hohe Inflation und hohe Zinssätze führen zu einer volatilen Nachfrage der

Einzelhändler und Konsument*innen. Darüber hinaus beobachten wir in der

gesamten Branche höhere Vorratsbestände, die zu einem wettbewerbsintensiven

Marktumfeld führen. Für 2023 gehen wir davon aus, dass es zu keiner weiteren

Verschlechterung der oben genannten Faktoren kommt, und erwarten eine

Normalisierung der Marktbedingungen in China und den USA.

Aufgrund des starken Momentums von PUMA erwarten wir ein währungsbereinigtes

Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein operatives

Ergebnis (EBIT) im Bereich zwischen EUR 590 Millionen bis EUR 670 Millionen

(2022: EUR 641 Millionen) für das Geschäftsjahr 2023. Es wird erwartet, dass

sich PUMAs Konzernergebnis entsprechend verändert.

Die Entwicklung der Rohertragsmarge und der Kostenquote wird weitgehend vom

Ausmaß und der Dauer der oben beschriebenen negativen Effekte abhängen. Wir

erwarten, dass durch diese negativen Einflüsse die Rohertragsmarge in der

ersten Jahreshälfte stärker unter Druck stehen wird als in der zweiten

Jahreshälfte. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet PUMA damit, dass sowohl

Währungseffekte als auch höhere Frachtraten und Rohstoffpreise die

Profitabilität weiterhin verwässern werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird sich PUMA weiterhin darauf konzentrieren,

kurzfristige Herausforderungen zu meistern, ohne den mittel- und

langfristigen Erfolg zu gefährden. Daher haben Umsatzwachstum und die

Steigerung des Marktanteils Vorrang vor kurzfristiger Gewinnoptimierung. Das

attraktive Produktsortiment für 2023 sowie das sehr gute Feedback unserer

Einzelhandelspartner und Konsument*innen stimmen uns zuversichtlich für den

mittel- und langfristigen Erfolg und das kontinuierliche Wachstum von PUMA.

Rundungsdifferenzen können bei den Prozentangaben und den Zahlen auftreten,

die in Millionen dargestellt werden, da die Berechnungen immer auf Zahlen in

Tausend basieren.

