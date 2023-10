PRESSEMITTEILUNG BITTE IGNORIEREN: DFI Inc.

20.10.2023 / 10:00 CET/CEST

Uns wurde von DFI Inc. mitgeteilt, dass Journalisten und andere

Leser die Pressemitteilung "DFI verhilft DHBW Engineering zum

dritten Platz bei der Formula Student Germany in der Kategorie

Autonomes Fahren", die am 12.10.2023 über Media OutReach Newswire

veröffentlicht wurde, ignorieren sollten.

