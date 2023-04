EQS-News: PERFORMANCE ONE AG: Aktien der Performance One AG in XETRA-Handel aufgenommen/Analysten von Alster Research bestätigen Kauf-Empfehlung bei Kursziel von 16 Euro (deutsch)

PERFORMANCE ONE AG: Aktien der Performance One AG in XETRA-Handel aufgenommen/Analysten von Alster Research bestätigen Kauf-Empfehlung bei Kursziel von 16 Euro

Mannheim, 12. April 2023 - Die Aktien der Performance One AG (ISIN:

DE000A12UMB1) sind seit 11. April 2023 auf XETRA, der elektronischen

Handelsplattform der Deutsche Börse AG, handelbar. Bereits seit dem 7. Mai

2022 notieren die Performance One-Aktien im Freiverkehr der Börse München im

Qualitätssegment m:access.

Anlässlich der jüngst veröffentlichten vorläufigen Zahlen 2022 (Umsatz von

11,9 Mio. Euro am oberen Rand der Prognose und EBITDA von -0,8 Mio. Euro am

unteren Rand der Prognose) und der neuen Ziele 2023 haben die Analysten von

Alster Research ein Update ihrer Analyse veröffentlicht. Darin bestätigen

die Analysten ihre Kauf-Empfehlung bei einem reduzierten Kursziel von 16,00

Euro (zuvor: 20,00 Euro). Für 2023 plant Performance One einen Umsatz in der

Bandbreite von 11,6 Mio. Euro bis 12,6 Mio. Euro, was ungefähr dem Niveau

des Vorjahres entspricht. Das EBITDA soll auf Gesamtjahressicht wieder

positiv sein. Geplant ist ein EBITDA von 0,0 bis 0,3 Mio. Euro. Laut der

Analysten von Alster Research ist dies eine konservative Prognose. Aus ihrer

Sicht wird das digitale Marketinggeschäft langfristig deutlich besser

abschneiden als der Gesamtmarkt. Auch die von Performance One eingeleiteten

Kostensenkungsmaßnahmen, um dem Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu

verhelfen, werden positiv gesehen.

Tobias Reinhardt, Vorstand der Performance One AG: "Mit dem Start im

Xetra-Handel erhöhen wir unsere Sichtbarkeit und Handelbarkeit für

Investoren. Neben nationalen Aktionären können damit auch internationale

Investoren leichter in unsere Aktien investieren. Dass unsere Wachstumsstory

neben dem Kerngeschäft der digitalen Services auch speziell im

E-Health-Markt intakt ist, bestätigt uns einmal mehr auch Harald Hof,

Analyst bei Alster Research. Er schätzt unsere Wachstumsprognose als

konservativ ein und beurteilt die Perspektiven unserer Aktivitäten im

E-Health-Markt mit unserer KI-unterstützten E-Mental-Health-Plattform

couch:now positiv."

Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale

Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten

reicht von entscheidungs-unterstützenden Smart Data Analysen und effizientem

Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen

bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der

Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte

psychologische Online-Plattform couch:now realisiert.

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

