EQS-News: PAUL Tech AG: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht - starker Wachstumspfad bestätigt und weiteres Rekordjahr für 2023 erwartet (deutsch)

PAUL Tech AG: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht - starker Wachstumspfad bestätigt und weiteres Rekordjahr für 2023 erwartet

^

EQS-News: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

PAUL Tech AG: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht -

starker Wachstumspfad bestätigt und weiteres Rekordjahr für 2023 erwartet

03.11.2023 / 21:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

P R E S S E I N F O R M A T I O N

Corporate News

PAUL Tech AG: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht -

starker Wachstumspfad bestätigt und weiteres Rekordjahr für 2023 erwartet

* Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 wurden um über 160% auf EUR 26,1 Mio.

(2021: EUR 10,1 Mio.) gesteigert

* Adjusted EBITDA (bereinigt um Sonder-/Einmal-Aufwendungen) für 2022 über

60% erhöht auf EUR 11,2 Mio. (2021: EUR 6,9 Mio.)

* Auftragseingänge im laufenden Geschäftsjahr 2023 bis einschließlich

September in Höhe von EUR 57,0 Mio. realisiert und damit bereits mehr

als 1.000 neue Projekte in 2023

* PAUL Tech AG wurde u.a. in den USA als "Start Up of the Year"

ausgezeichnet

* Verstärkung im Vorstand mit neuem Chief Sales Officer

* Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS in 2023 weitgehend abgeschlossen

* Weiterer Abschluss von Fremdkapitaltransaktionen

Mannheim, 03.11.2023 - Die PAUL Tech AG (die "Gesellschaft" oder "PAUL")

veröffentlicht heute ihren geprüften und uneingeschränkt testierten

(Einzel-)Jahresabschluss. Damit werden die vorläufigen Zahlen aus der

Corporate News aus Juli 2023 bestätigt. Die Umsatzerlöse betragen für das

Geschäftsjahr 2022 EUR 26,1 Mio. (2021: EUR 10,1 Mio.). Das um Sonder- und

Einmal-Aufwendungen bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR

11,2 Mio. (2021: EUR 6,9 Mio.).

Die Nachfrage nach den Produkten und Lösungen von PAUL ist weiter ungebremst

hoch. In den ersten neun Monaten 2023 verzeichnete die Gesellschaft einen

Auftragseingang in Höhe von EUR 57,0 Mio. (Q3 2022: EUR 12,0 Mio.). Dieser

setzt sich aus fixen Bestandteilen in Höhe von EUR 39,3 Mio. (Q3 2022: EUR

10,4 Mio.) sowie aus EUR 17,7 Mio. variablen Bestandteilen (Q3 2022: EUR 1,6

Mio.) zusammen.

Verbesserte Energieeffizienz im Gebäudebestand bleibt auf der Agenda der

Real-Estate-Eigentümer das Thema Nummer Eins, dass über die

Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Immobilien-Portfolios entscheidet. PAUL

bietet für die Eigentümer ohne große Investitionen die Möglichkeit die

Energiebilanz, den Carbon-Footprint und das ESG-Rating nachhaltig zu

verbessern. Gleichzeitig kann das Portfolio mit einem besseren ESG-Rating

günstiger refinanziert werden, da Banken und andere Finanzinvestoren ESG und

Umweltaspekte bei der Bepreisung der Finanzierungen zunehmend stärker

berücksichtigen. Für die Mieter bedeutet der reduzierte Energieverbrauch

zudem niedrigere Energiekosten. "Die beeindruckende Nachfrage bestätigt

unsere Strategie, dass PAUL eine ebenso zeitgemäße wie maßgeschneiderte

Lösung für den deutschen Immobilienmarkt darstellt," zeigt sich Dr. Hanns

Martin Schindewolf selbstbewusst als Aufsichtsratsvorsitzender der PAUL Tech

AG.

Nachdem PAUL im Mai 2023 der Deutsche Immobilienpreis in der Kategorie

"Branchenpionier" verliehen wurde, gewann PAUL im September den Confluent

Data Streaming Award in der Kategorie "Startup of the Year". Dabei wurde

PAUL von als "most innovative company" von Kafka als Anbieter unserer

Distributed Streaming Plattform vorgeschlagen und von einer unabhängigen

Jury ausgezeichnet. "Diese Auszeichnung bestätigt, dass unsere IT-Plattform

genauso cutting edge ist wie unsere Produkte", freut sich CTO Thomas

Eusterholz.

Zum 1. Februar 2024 wird zudem Stefan Krasz als neuer Chief Sales Officer

den Vorstand verstärken. Mit seinen Kontakten in die deutsche

Immobilienwirtschaft sollen weitere große Portfolio-Kunden von den Lösungen

von PAUL für die Transformation des Sektors zu "Green Real Estate" gewonnen

werden. Als derzeitiger Head of Sales der Scope Group bzw. Scope Ratings als

Ratingagentur wird er zudem verantwortlich ein Projekt betreuen, welches die

Möglichkeiten eines kapitalmarktfähigen Ratings für künftige

Fremdkapitaltransaktionen sondieren soll.

Zudem ist das Projekt der Umstellung der Rechnungslegung der PAUL-Gruppe auf

International Financial Reporting Standards (IFRS) weit vorangeschritten.

Mit der Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2023 und der

konsolidierte Zahlen der PAUL Gruppe wird im Dezember 2023 gerechnet. Mit

der Umstellung auf IFRS wird die Gesellschaft attraktiver für Investoren und

stellt sich die den Eintritt in weitere Märkte und zusätzliche

Eigenkapitaltransaktionen auf.

Auch auf der Fremdkapitalseite bleibt die Gesellschaft weiterhin attraktiv

für Fremdkapitalinvestoren. In der Folge zu der Forderungsfinanzierung im

Dezember 2022 folgte eine weitere Forderungsfinanzierung im September 2023

über ein von Sponsor Circle arrangiertes Schuldscheindarlehen mit einer

Gesamtdarlehenssumme von EUR 8,0 Mio., welches in zwei Tranchen Ende

September und Ende Oktober ausgezahlt wurde.

Weiter wurde am 20. Oktober 2023 die Dokumentation für eine neue

Forderungsfinanzierung abgeschlossen, bei der mit einem Gesamtvolumen von

EUR 20,0 Mio. über mehrere Tochtergesellschaften der PAUL Tech AG

Namensschuldverschreibungen an den von der Solas Capital AG beratenen Solas

Sustainable Energy Fund ICAV emittiert werden. Diese Finanzierung wird über

den Solas Sustainable Energy Fund ICAV u.a. von der Europäischen

Investitionsbank unterstützt. "Die Verzinsung von EUR 7,5% p.a. zeigt

deutlich, dass unser Geschäftsmodell mit der Qualität unserer Kunden sich

auch im derzeitigen Zinsumfeld als robust erweist und auch institutionelle

Investoren gern Teil des künftigen Wachstums von PAUL sein wollen", fasst

CEO Sascha Müller zusammen.

Disclaimer:

Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der PAUL Tech AG

findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses

Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen

unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden

aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese

einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument enthält "zukunftsbezogene Aussagen". Zukunftsbezogene

Aussagen sind alle Aussagen, die keine Tatsachen der Gegenwart oder der

Vergangenheit beschreiben, sondern sind durch Wörter wie "schätzt",

"Potential" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Diese

zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen diversen Risiken und Unwägbarkeiten,

da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf aktuellen Annahmen

und Schätzungen der PAUL Tech AG beruhen, die gegebenenfalls überhaupt nicht

oder anders als erwartet eintreten werden. Die tatsächliche Finanzlage und

die tatsächlichen Ergebnisse der PAUL Tech AG sowie die gesamte

wirtschaftliche Entwicklung und das regulatorische Umfeld können erheblich

von den Erwartungen abweichen, die direkt oder indirekt in die

zukunftsbezogenen Aussagen eingeflossen sind, oder diesen überhaupt nicht

entsprechen. Die PAUL Tech AG übernimmt keinerlei Gewähr für das

tatsächliche Eintreffen von zukunftsbezogenen Aussagen. Daher werden

Investoren davor gewarnt, ihre Investitionsentscheidungen im Hinblick auf

die PAUL Tech AG auf die zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen, die in

diesem Dokument enthalten sind.

Pressekontakt

Kristina Klehr

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

E-Mail: presse@paul.tech

Über PAUL Tech AG

PAUL ist der Spezialist für die digitale Transformation der

Immobilienwirtschaft. Die PAUL Tech AG hat einen Change-Prozess eingeleitet

und schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO2

neutral zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die

Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien

zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen.

www.paul.tech

---------------------------------------------------------------------------

03.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PAUL Tech AG

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Deutschland

E-Mail: anfrage@paul.tech

Internet: www.paul.tech

ISIN: DE000A3H2TU8

WKN: A3H2TU

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1765219

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1765219 03.11.2023 CET/CEST

°