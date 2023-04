EQS-News: Origen erwirbt zusätzliches Land im Los Sapitos Lithiumgebiet in Argentinien (deutsch)

Origen erwirbt zusätzliches Land im Los Sapitos Lithiumgebiet in Argentinien

^

EQS-News: Origen Resources Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Origen erwirbt zusätzliches Land im Los Sapitos Lithiumgebiet in Argentinien

18.04.2023 / 00:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 17. April 2023) -

Origen Resources Inc. (CSE: ORGN) (FSE: 4VXA) (das "Unternehmen" oder

"Origen") freut sich bekannt zu geben, dass es sein großes Landpaket bei

seinem zu 100 % unternehmenseigenen Los Sapitos Lithiumprojekt in der

Provinz San Juan, Argentinien, erweitert hat. Origen hat einen Antrag für

6.200 Hektar südöstlich des Hauptgebiets Los Sapitos gestellt, die ein

flaches Becken bilden.

Thomas Hawkins, Geschäftsführer, bemerkt: "Wir freuen uns sehr über das, was

wir in San Juan sehen, und unser erstklassiges Team in Argentinien hat es

uns ermöglicht, schnell unsere bedeutenden Landbesitztümer zu erweitern.

Unsere Feldmannschaften haben gerade ihre Arbeit in Los Sapitos

abgeschlossen, sodass sie sich nun dem neuen Los Toritos Gebiet zuwenden

können, um dort weitere Prioritätsbereiche zu identifizieren."

Origens zwei Feldmannschaften haben gerade die Probenahme- und

Kartierungsarbeiten in den vier zunächst in Los Sapitos festgelegten

Prioritätsbereichen abgeschlossen. Das Unternehmen plant derzeit, dieser

Feldarbeit geophysikalische Untersuchungen folgen zu lassen und ist immer

noch auf Kurs für das erste Bohrtestprogramm, das für die zweite Hälfte

dieses Jahres geplant ist.

Origens Los Sapitos Lithiumprojekt befindet sich im nördlichen Teil der

Provinz San Juan in Argentinien. Origen entdeckte Los Sapitos während seiner

weltweit angelegten Suche nach Lithiumvorkommen. Der vielversprechendste

Teil von Los Sapitos besteht aus 26.962 Hektar zusammenhängender

Explorationslizenzen, in denen sich ein lithiumreiches Solevorkommen

befindet, sowie aus weiteren 6.200 Hektar in weniger als 10 km Entfernung.

Unser Lithiumexplorationsteam vermutet, dass sich die Solen, wie auch im

Clayton Valley, in der Tiefe in einfallenden Grundwasserleitern befinden,

die von Verwerfungen begrenzt werden und daher nie einen auffällig

sichtbaren Salzsee gebildet haben. Vorläufige Wasserproben in Los Sapitos

wiesen Lithiumgehalte auf, die denen einiger etablierter Lithiumsalare

ähneln - bis zu 390 mg/l (siehe Pressemitteilung vom 13. Oktober 2021). Dies

ist ein entscheidender Beweis dafür, dass Los Sapitos über Zuflüsse mit der

richtigen chemischen Zusammensetzung verfügt, um Lithiumsole zu erzeugen.

Ulexit (ein Bor-Evaporit-Mineral) wurde ebenfalls in Los Sapitos

identifiziert und weist auf das Vorhandensein konzentrierter borhaltiger

Solen hin.

Cannot view this image? Visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/7117/162614_e26c4551f4116940_001.jpg

Abbildung 1. Karte des Los Toritos Gebiets, neben dem Los Sapitos

Lithiumprojekt-Gebiet, Provinz San Juan, Argentinien

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/7117/162614_e26c4551f4116940_001full.jpg

Cannot view this image? Visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/7117/162614_5329de4db4619a80_0002.jpg

Abbildung 2. Bilder einer Feldmannschaft bei der Probenentnahme in Los

Sapitos

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/7117/162614_5329de4db4619a80_0002full.jpg

Über Origen

Origen ist ein Erkundungsunternehmen für die Erschließung, den Erwerb und

die Förderung von Basis-, Edelmetall- und Lithium-Liegenschaften. Das

Unternehmen konzentriert sich voll auf seine 100%-ige Beteiligung am

Lithiumprojekt Los Sapitos in Argentinien und seine 100%-ige Beteiligung an

den Lithiumprojekten in Neufundland und hält außerdem ein Portfolio an

Liegenschaften von vier zu 100% unternehmenseigenen Edel- und

Basismetallprojekten im Süden von British Columbia, eine 100%-Beteiligung an

der 26.771 ha großen LGM-Projektliegenschaft im mineralreichen Golden

Triangle von British Columbia sowie ein Portfolio an Investitionen von

vorangegangenen Joint Ventures und Verkäufen von Liegenschaften.

John Harrop, P.Geo., hat als qualifizierte Person gemäß der Definition in NI

43-101 die Vorbereitung durchgeführt, überwacht oder die wissenschaftliche

und technische Offenlegung in der Pressemitteilung genehmigt.

Im Namen von Origen,

Thomas Hawkins

Managing Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gary Schellenberg, CEO,

unter 604-681-0221.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder

Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Einige der hierin enthaltenen Aussagen und Informationen können

"zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Insbesondere Verweise auf die

Privatplatzierung und künftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen an die

Qualität oder Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken im

Zusammenhang mit dem Betrieb auf der Liegenschaft, Explorationsaktivitäten

im Allgemeinen, Beschränkungen und Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie

anderen Risiken, die uns möglicherweise derzeit nicht bekannt sind.

Leser*innen werden also darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem

Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, ob aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder

anderweitig.

Corporate Logo

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/162614

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/162614

News Source: Newsfile

---------------------------------------------------------------------------

18.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Origen Resources Inc.

Kanada

ISIN: CA68622Y1007

EQS News ID: 1609685

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1609685 18.04.2023 CET/CEST

°