EQS-News: Ordentliche Generalversammlung 2022 der Achiko AG: Aktionäre nehmen alle Anträge an (deutsch)

Ordentliche Generalversammlung 2022 der Achiko AG: Aktionäre nehmen alle Anträge an

^

Achiko AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ordentliche Generalversammlung 2022 der Achiko AG: Aktionäre nehmen alle

Anträge an

20.12.2022 / 18:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Ordentliche Generalversammlung 2022 der Achiko AG: Aktionäre nehmen alle

Anträge an

Zurich, 20 December 2022: Corporate News - Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB:

ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", die "Gesellschaft") hat heute um 10:00

MEZ in Zürich ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Aufgrund der

Covid-19 Pandemie fand diese Generalversammlung ohne physische Anwesenheit

der Aktionäre gemäss Art. 27 Abs. 1 Buchstabe b der Covid-19-Verordnung 3

ohne Anwesenheit der Aktionäre statt. Die Aktionäre übten ihre

Aktionärsrechte durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter aus.

Achiko freut sich, mitteilen zu können, dass alle Beschlüsse ordnungsgemäss,

mit grosser Mehrheit gefasst wurden. Insgesamt 26'284'959 stimmberechtigte

Aktien, des gesamten Aktienkapitals von CHF 1'451'539.11, eingeteilt in

145'153'911 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, wurden durch den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Der Verwaltungsrat dankt allen,

die auf diese Weise ihre Aktionärsrechte wahrgenommen haben.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht mit dem

Corporate-Governance-Bericht, die Konzernrechnung und die statutarische

Jahresrechnung sowie in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht

für das Geschäftsjahr 2021. Der Vortrag des gesamten Bilanzverlustes von USD

(34'568'395) zum Jahresende 2021 wurde genehmigt.

Die Änderung des Zwecks in Artikel 1.2 der Statuten auf Forschung,

Entwicklung, Produktion, Lizenzierung, Marketing und Vertrieb von

diagnostischen Produkten, digitalen Dienstleistungen und Geräten aller Art,

wie zum Beispiel in den Bereichen Medizin, Elektrotechnik und anderen

verwandte Bereiche, wurde genehmigt. Die Ermächtigung des Verwaltungsrats

zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten

Kapital (Artikel 2.2) wurde von den Aktionären erneuert und erhöht. Die

Erhöhung des bedingten Aktienkapitals für Finanzierung, Akquisitionen und

andere Zwecke (Artikel 2.4) wurde ebenfalls gebilligt.

Allen Wu als Vorsitzender des Verwaltungsrats sowie Steven Goh als Mitglied

des Verwaltungsrats wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr

bestätigt. Steven Goh als einziges Mitglied und Vorsitzender des

Nominations- und Entschädigungsausschusses, Grant Thornton AG als

Revisionsstelle und Buis Bürgi AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter

wurden ebenfalls für ein Jahr wiedergewählt.

Die Aktionäre genehmigten alle rückwirkenden und voraussichtlichen

Entschädigungen des Verwaltungsrats, des Beirats und der Geschäftsleitung

für die jeweiligen Entschädigungsperioden gemäss Antrag des Verwaltungsrats.

Die Aktionäre stimmten für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

"Dies ist ein wichtiger Zwischenschritt, da wir mit den Hauptaktionären in

der Schweiz und in Asien zusammenarbeiten, um den Verwaltungsrat des

Unternehmens umzugestalten und die Gruppe angemessen zu kapitalisieren",

sagte Steven Goh, CEO und Mitbegründer der Achiko AG. "Es war ein langer Weg

und die Bilanz des Unternehmens ist angespannt. Aber wir haben jetzt ein

einzigartiges Weltklasse-Produkt, dessen Umsatz steigt und das weitere

Produkte hervorbringen wird. Ein Vorstand und eine Bilanz, die die Strategie

des Unternehmens unterstützen, um konsistenten Shareholder Value zu liefern,

sind unsere nächste Priorität, und auch dieses Treffen ermöglicht es dem

Unternehmen, dieses Ziel zu erreichen."

ABOUT ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) is developing

disruptive diagnostic solutions that put people first. The Company's lead

product, AptameX(TM), is a rapid, reliable Covid-19 test with a companion app,

Teman Sehat(TM), offering a user-friendly digital health passport. AptameX(TM) and

Teman Sehat(TM) were launched in Indonesia in mid-2021 and AptameX(TM) received

the CE Mark in the European Union in May 2022.

The AptameX(TM) DNA aptamer tests can be rapidly chemically synthesised, are

cost-effective, easily scalable and have broad potential across multiple

disease areas. Achiko aims to deliver fast, accurate and affordable

diagnostic testing for a range of diseases in the rapidly evolving

healthcare diagnostics field.

Headquartered in Zurich, Achiko has offices in Jakarta, and staff around the

world.

Media contacts:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Switzerland & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Tessinerplatz 7

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1518199

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1518199 20.12.2022 CET/CEST

°