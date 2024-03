EQS-News: Orascom Development kündigt Führungswechsel in Europa an Zur Unterstützung des nächsten Wachstumsschritts (deutsch)

Orascom Development kündigt Führungswechsel in Europa an Zur Unterstützung des nächsten Wachstumsschritts

05.03.2024 / 10:30 CET/CEST

(Altdorf, Schweiz, 5. März 2024): Orascom Development, die führende

internationale Entwicklerin von dynamischen, integrierten Destinationen in

Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, gibt strategische Führungswechsel

für die europäischen Destinationen bekannt, darunter Andermatt Swiss Alps in

der Schweiz, Lutica Bay in Montenegro und ECOBOS in Grossbritannien.

ECOBOS, ein 2010 von Orascom Development und Imerys gegründetes Joint

Venture mit Sitz im Vereinigten Königreich, hat im vergangenen Jahr die

ersten Häuser in West Carclaze Garden Village übergeben. Um die nächste

Phase von ECOBOS voranzutreiben, wird Maher Maksoud als CEO von ECOBOS diese

Entwicklung verantworten. Und Orascom Development plant, weitere Investoren

für die Entwicklung gewinnen. Maksouds Beiträge zur Entwicklung von Lutica

Bay seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2020 werden verdankt.

Gleichzeitig wird Raphael Krucker, CEO von Andermatt Swiss Alps, die

zusätzliche Rolle des CEO von Lutica Bay übernehmen. Krucker leitet

Andermatt Swiss Alps seit 2020. Mit seinem engagierten Team, welches das

Wachstum der Ganzjahresdestination beschleunigt, verfolgt er das Ziel zur

Prime Alpine Destination zu werden. Unter Kruckers Führung sieht Orascom

Development grosse Chancen für Andermatt Swiss Alps und Lutica Bay, sich

stärker in die Organisation zu integrieren und eng mit den Kompetenzzentren

zusammenzuarbeiten. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der

Verpflichtung von Orascom Development, Konsistenz und grössere Wirkung in

allen Destinationen zu schaffen.

Omar El Hamamsy, Group CEO von Orascom Development, erklärt: "Seit ich 2020

das Ruder bei Orascom Development übernommen habe, bin ich stolz auf die

bedeutenden Fortschritte, die Orascom Development auf unserem Weg der

Transformation von einem Familienunternehmen zu einer globalen Institution

gemacht hat. Wir haben schwierige Marktherausforderungen überwunden und eine

entscheidende Wende vollzogen, indem wir nach einem Jahrzehnt der Verluste

seit 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt sind. Mit der Einstellung von 250

neuen Führungskräften in unserer gesamten Organisation haben wir nicht nur

unser Team weiterentwickelt, sondern auch bedeutende Meilensteine erreicht -

allein im vergangenen Jahr haben wir 2'000 Wohnungen verkauft und 2,5

Millionen Hotelgäste beherbergt."

Omar El Hamamsy weiter: "Maher und Raphael haben ihre starken

Führungsqualitäten unter Beweis gestellt; und das aktualisierte

Betriebsmodell ist darauf ausgelegt, die nächste Wachstumsphase der drei

europäischen Destinationen von Orascom Development zu stärken. Unser

Engagement, Top-Talente anzuziehen und in sie zu investieren, unser

Kundenerlebnis zu verbessern, die kommerziellen und operativen Aktivitäten

zu steigern, die Effizienz und Zusammenarbeit zu erhöhen und unsere

nachhaltigen Praktiken zu verbessern, treibt unseren Wachstumskurs voran. Im

Vertrauen auf unsere gemeinsamen Anstrengungen sind wir für einen noch

grösseren Erfolg als Destinationsentwickler in Europa, dem Nahen Osten und

Nordafrika aufgestellt."

Raphael Krucker, CEO von Andermatt Swiss Alps und Lutica Bay, kommentiert:

"Ich freue mich sehr, innerhalb von Orascom Development zusätzliche

Verantwortung übernehmen zu können. Auch in Lutica Bay wird es das Ziel

sein, das Qualitätswachstum zu beschleunigen, so wie wir es in Andermatt in

den letzten vier Jahren erfolgreich getan haben, um die Prime Alpine

Destination zu werden."

Maher Maksoud, CEO von ECOBOS, fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, die

nächste Phase von ECOBOS zu leiten, während wir die Entwicklung vorantreiben

und weitere Investoren gewinnen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir

auf unseren Erfolgen aufbauen und eine nachhaltige Wirkung im Vereinigten

Königreich erzielen.

Der Übergang der Zuständigkeiten soll bis Ende des zweiten Quartals 2024

abgeschlossen sein.

Über Orascom Development:Orascom Development Holding ist ein führender

internationaler Entwickler, der sich auf lebendige, integrierte

Gemeinschaften in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat.

Seit mehr als 30 Jahren ist Orascom Development ein Pionier bei der

Erschaffung von Orten, die Menschen inspirieren, mit Leidenschaft und Ziel

zu leben, zu arbeiten und Spass zu haben. Die Aktien von ODH sind an der SIX

Swiss Exchange kotiert.

Von der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis

hin zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination von Andermatt Swiss Alps

ist jedes der perfekt durchgeplanten Reiseziele ein Zeugnis für das

Engagement von Orascom Development für die Gestaltung wunderschöner Orte.

Die integrierten Ortschaften verbinden in harmonischer Weise Wohnviertel mit

privaten Villen und Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und

Geschäftseinrichtungen - darunter Golfplätze, Jachthäfen, Sportanlagen,

Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants.

Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen

Quadratmetern, von denen fast 40 Prozent sich in Erschliessung befinden oder

bereits in florierende Destinationen verwandelt wurden: in Ägypten (El

Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten

(Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman und The Cove in den Vereinigten

Arabischen Emiraten) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz,

Lutica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in

Grossbritannien).

Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 33 Premium- und

Luxushotels mit mehr als 7'000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und

Nordafrika.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte orascomdevelopment.com

Kontakt für Invetoren:

Ahmed Abou El Ella

Director of Investor Relations

Tel: +20 224 61 89 61

mobile: +20 122129 5555

Email: ir@orascomdh.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Orascom Development Holding AG

Gotthardstraße 12

6460 Altdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 874 17 17

Fax: +41 41 874 17 07

E-Mail: ir@orascomdh.com

Internet: www.orascomdh.com

ISIN: CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1851053

