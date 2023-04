EQS-News: OTRS AG schließt Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzsteigerung von 7,2 % ab - Weiteres Wachstum und umfangreiche Investitionen in 2023 geplant (deutsch)

OTRS AG schließt Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzsteigerung von 7,2 % ab - Weiteres Wachstum und umfangreiche Investitionen in 2023 geplant

* Umsatzerlöse steigen 2022 um 7,2 % auf TEUR 11.839 (Vorjahr: TEUR

11.043)

* Wiederkehrende Erlöse erstmals im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

* Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,15)

geplant

* EBITDA investitionsbedingt mit Rückgang auf TEUR 1.270 (Vorjahr: TEUR

2.395)

* 2023: Weiteres Wachstum und umfangreiche Investitionen in Personal und

Software geplant

Oberursel, 26. April 2023: Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37), der Hersteller

und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS,

stellt heute ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor. Im abgelaufenen

Berichtsjahr erzielte das Unternehmen erneut ein Umsatzwachstum und

überschreitet bei den wiederkehrenden Erlösen erstmals die

10-Millionen-Euro-Marke.

Im Geschäftsjahr 2022 ist es der OTRS AG trotz geopolitisch stürmischer

Zeiten und damit verbundenen herausfordernden makroökonomischen

Entwicklungen gelungen, ihre Umsatzerlöse um 7,2 % auf TEUR 11.839 (Vorjahr:

TEUR 11.043) zu steigern. Das Wachstum ist im Wesentlichen getragen von

einer erneuten Zunahme bei den wiederkehrenden Erlösen (Recurring Revenues).

Diese stiegen um 9,1 % auf TEUR 10.743 (Vorjahr: TEUR 9.845). Recurring

Revenues beinhalten Jahresverträge mit Zugang zur OTRS Software in

verschiedenen Versionen sowie Security, Software Updates und Support und

machen 90,7 % des Gesamtumsatzes bei OTRS (Vorjahr: 89,1 %) aus. Dagegen

gingen die Umsatzerlöse aus Consultingleistungen um 6,6 % auf TEUR 1.058

(Vorjahr: TEUR 1.132) zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich im Geschäftsjahr 2022 auf TEUR

1.270 (Vorjahr: TEUR 2.395). Dabei erwirtschaftete das Unternehmen einen

operativen Cashflow in Höhe von TEUR 1.167 (Vorjahr: TEUR 2.511). Das

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug TEUR 488 gegenüber TEUR 1.710

im Vorjahr. Der Jahresüberschuss belief sich im Berichtsjahr auf TEUR 355

(Vorjahr: TEUR 1.194). Dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie von EUR 0,17

(Vorjahr: EUR 0,62). Im Wesentlichen ist der Rückgang von EBITDA, EBIT sowie

Jahresüberschuss auf die deutlich gestiegenen Aufwendungen in Personal, in

die Marktforschungspartnerschaft mit Gartner sowie in die Einführung eines

ERP-Systems von SAP zurückzuführen.

Die OTRS AG wird trotz des Ergebnisrückgangs an ihrer nachhaltigen

Dividendenstrategie festhalten. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und

Aufsichtsrat der am 20. Juli 2023 stattfindenden Hauptversammlung die

Zahlung einer Dividende von EUR 0,10 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,15) vor.

André Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG: "In einem von vielen

Verwerfungen geprägten Umfeld konnte die OTRS AG das Geschäftsjahr

zufriedenstellend und im Rahmen der prognostizierten Erwartungen

abschließen. Mit dem Überschreiten der 10-Millionen-Euro-Marke bei den

wiederkehrenden Erlösen haben wir einen Meilenstein gesetzt. Unsere

strategische Ausrichtung auf die Entwicklung und Steigerung der

wiederkehrenden Erlöse hat sich bewährt. Das sorgt für Stabilität und

weiteres Wachstum, auch wenn 2023 erneut ein herausforderndes Jahr sein

wird. Aus diesem Grund werden wir auch im laufenden Geschäftsjahr 2023

größere Investitionen in Personal, Gartner und die Einführung von SAP

tätigen, um der weiterhin zögerlichen Nachfrage zu begegnen. Dem

mittlerweile verdreifachten Sales-Cycle begegnen wir mit einer

systematischen Optimierung unserer Customer-Journey. So können wir auch für

längere Zeit eine schwache Konjunktur erfolgreich ausbalancieren und

gleichermaßen einen anstehenden Aufschwung unter veränderten Bedingungen

optimal für uns nutzen."

Ausblick 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Vorstand vor dem Hintergrund des

weiterhin ungewissen Verlaufs des Ukraine-Kriegs und der unvorhersehbaren

markroökonomischen Entwicklungen mit einem Umsatzwachstum von 4 % bis 7 %

auf etwa EUR 12,3 Mio. bis EUR 12,7 Mio. Die deutlichen Investitionen (nicht

aktivierbar) im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von rund EUR 1,2 Mio. in den

Auf- und Ausbau des Angebots werden sich temporär auf die Profitabilität

auswirken, zahlen aber mittelfristig auf das Umsatz- und Erlöspotenzial

sowie das kontinuierliche Wachstum der OTRS Unternehmensgruppe ein. Aufgrund

dieser umfangreichen Investitionen wird für das Geschäftsjahr 2023 mit einem

ausgeglichenen bis leicht negativen EBITDA gerechnet. Es ist das Ziel des

OTRS Vorstands, 2024 zur geplanten Profitabilität zurückzukehren.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2022 der OTRS AG wird am 07. Juni 2023 unter otrs.com

veröffentlicht.

Earnings Call

Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 11:00 Uhr (MESZ)

eine Video- und Telefonkonferenz (Webcast) stattfinden. Anmeldungen hierfür

sind möglich per E-Mail an sh@crossalliance.de. Die per Webcast gezeigte

Präsentation kann unter otrs.com heruntergeladen werden.

Über die OTRS AG

Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die

Enterprise Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel

SERVIEW CERTIFIED TOOL.

Sie bietet Unternehmen ein branchenunabhängiges Solution Management für die

strukturierte Kommunikation in Customer Service, IT Service Management und

Security Management. Neben dem Kernprodukt OTRS sorgen die

Sicherheitslösungen STORM und CONTROL für ein effizientes Incident

Management und eine transparente Dokumentation gemäß Standards wie ISO

27001.

Zu den Kunden der OTRS AG zählen unter anderem Lufthansa, Airbus, Porsche,

BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik),

Max-Planck-Institut, Toyota und TUI Cruises. Das Unternehmen besteht aus der

OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko),

OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien)

und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen unter:

www.otrs.com.

Kontakt:

OTRS AG

Zimmersmühlenweg 11

D-61440 Oberursel

Tel: +49 (0)6172 681988-0

Fax: +49 (0)9421 56818 18

E-Mail: ir@otrs.com

Internet: www.corporate.otrs.com

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

D-82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 (0) 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Internet: www.crossalliance.de

