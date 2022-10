EQS-News: Northern Data: Annahme sämtlicher Beschlussvorschläge bei erster virtueller Hauptversammlung nach aktienrechtlichen Neuregelungen (deutsch)

Northern Data: Annahme sämtlicher Beschlussvorschläge bei erster virtueller Hauptversammlung nach aktienrechtlichen Neuregelungen

20.10.2022 / 07:30 CET/CEST

Frankfurt am Main - 20. Oktober 2022 - Die ordentliche Hauptversammlung 2022

der Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) fand am 19. Oktober

2022 erstmals nach den neuen gesetzlichen Regelungen zur virtuellen

Hauptversammlung mit vollem Rede- und Fragerecht der Aktionäre statt. Dabei

wurden sämtliche Beschlussvorschläge mehrheitlich angenommen.

CEO Aroosh Thillainathan kommentiert: "Als innovatives

Technologieunternehmen begrüßen wir es, dass der Gesetzgeber die virtuelle

Hauptversammlung im Zuge der Digitalisierung des Aktienrechts nun dauerhaft

gesetzlich verankert hat. Von dieser effizienten Gelegenheit haben wir gerne

Gebrauch gemacht und freuen uns darüber, dieses Format als eines der ersten

Unternehmen erfolgreich in Deutschland eingeführt zu haben."

Starke Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 und Bestätigung der Guidance für

2022

In seinem Bericht ging CEO Aroosh Thillainathan auf die Entwicklung des

Unternehmens im vergangenen Geschäftsjahr und die Stärkung der Position als

Anbieter für Rechenzentrumsinfrastruktur und Krypto-Mining ein. Insgesamt

wurden im Jahr 2021 rund EUR 190 Mio. Umsatz und rund EUR 90 Mio.

bereinigtes EBITDA erzielt. Ebenfalls bestätigt wurde die Guidance für das

Geschäftsjahr 2022, die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 200 bis 250 Mio. und

ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 40 bis 75 Mio. umfasst.

Robuste Aufstellung, Strategie wird weiter umgesetzt

Die Gesellschaft konnte in den ersten neun Monaten 2022 bereits ungeprüfte

Umsätze in Höhe von rund EUR 179 Mio. erzielen. Die Gesellschaft weist zudem

seit Ende August 2022 keine Finanzverbindlichkeiten auf - trotz weiterer

signifikanter Investitionen in Rechenzentrumsstandorte,

Cloud-Computing-Infrastruktur und Hardware im Geschäftsjahr 2022.

Aroosh Thillainathan ergänzt: "Wir betreiben ein globales Netz und Portfolio

an HPC-Rechenzentren. Die Nachfrage nach Rechenzentrumsinfrastruktur steigt

jeden Tag an, weil sie benötigt wird, um Rechenleistung zu erzeugen. Diese

Rechenleistung wird verwendet für die Erzeugung von Bitcoin und zukünftig

für Cloud-Computing-Services für externe Kunden. Wir sehen den Mehrwert in

dieser HPC-Infrastruktur und werden diese weiter effizient betreiben und

ausbauen."

Die Gesellschaft profitiert dabei von einer vorteilhaften

Energiebeschaffungsstrategie ohne Abnahmeverpflichtungen. Damit wird

jederzeit eine profitable Vermarktung der erzeugten Rechenleistung, momentan

vornehmlich für Bitcoin-Mining, sichergestellt.

Abstimmungsergebnisse

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2021 mit großer

Mehrheit entlastet. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wurde

erneut die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, gewählt.

Bei den Abstimmungen per elektronische Briefwahl oder per Vollmacht an die

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft waren insgesamt ca. 40,4 % des

eingetragenen Kapitals repräsentiert.

Über Northern Data:

Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing

(HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft

und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser

multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer

effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit

bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren

intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst

entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining,

Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und

Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren

und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative

Flexibilität bei der Standortwahl bieten. Die Northern Data Group

beschäftigt rund 220 Mitarbeiter in 7 Ländern.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

