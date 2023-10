NextGen Food Robotics Corp. (CSE: NGRB) gibt die Fertigstellung der Betaversion der generativen KI-gesteuerten Lebensmittellieferungs- und Chatbot-App "Lily" bekannt

05.10.2023 / 13:00 CET/CEST

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Vancouver, British Columbia, 5. Oktober 2023. - NextGen Food Robotics Corp

(CSE: NGRB. OTC: NGRBF. Frankfurt: O83) freut sich, die Fertigstellung der

Betaversion seiner generativen KI-gesteuerten Lebensmittellieferungs- und

Chatbot-App "Lily" bekanntgeben zu dürfen. NextGen verfolgt derzeit aktiv

die Einreichung seiner App beim IOS App Store und strebt an, "Lily," bis zum

Jahresende im App Store eingestellt zu haben.

Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Fortschritt bei der Entwicklung

der innovativen App dar, die durch den Einsatz einer fortschrittlichen

generativen künstlichen Intelligenz auf der Basis des großen Sprachmodells

(Large

Language Model, "LLM") von OpenAI, GPT-4.0, die Kundenerfahrung bei der

Lebensmittelbestellung und -lieferung revolutionieren soll.

Zu den wesentlichen Merkmalen von Lily gehören intelligente

Lebensmittelempfehlungen, eine interaktive Bestellung in Gesprächsform,

Personalisierung auf der Grundlage der Ernährungsvorlieben der Nutzer,

nahtlose Integration mit Plattformen für Lebensmittellieferungen und

Bestellungsverfolgung in Echtzeit.

NextGen Food Robotics Corp. beabsichtigt, die anfängliche iOS-Anwendung von

Lily in den kommenden Wochen in den Apple App Store zu bringen, was den

ersten Schritt hin zu einer breiteren Verfügbarkeit darstellt und die

kommerzielle Nutzung der App ermöglicht. Das Unternehmen ist bestrebt, eine

benutzerfreundliche Erfahrung für iOS-Nutzer sicherzustellen, und freut sich

darauf, seinen Nutzerstamm auszubauen.

Paul Rivas, CEO und Gründer des Unternehmens, erklärte: "Wir freuen uns über

die Fortschritte, die wir mit Lily erzielt haben, und können es kaum

erwarten, diese innovative KI-Chat-App zur Lebensmittelbestellung mit den

iOS-Nutzern über den App Store zu teilen."

NextGen Food Robotics Corp. setzt sich weiterhin dafür ein, die Grenzen der

Technologie in der Lebensmittelbranche zu verschieben und die Art und Weise,

wie Menschen mit Lebensmitteldienstleistungen interagieren, zu verbessern.

Der Weg zur Kommerzialisierung wurde nun eingeschlagen, wobei ein

Schwerpunkt auf dem Nutzerfeedback, strategischen Partnerschaften und der

kontinuierlichen Verbesserung der Fähigkeiten von Lily liegt.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Über NextGen Food Robotics

NextGen Food Robotics ist ein automatisierter roboterassistierter Co-Packer

und Hersteller, der Technologie einsetzt, um seine Prozesse zur

Lebensmittelherstellung zu modernisieren. Darüber hinaus entwickelt NextGen

die "Lily-App", bei der es sich um eine KI-gesteuerte Lebensmittel-App

handelt.

Für Investorenanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

1 (236) 471-1357

info@nextgenai.ca

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

einschlägigen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch Begriffe wie

"glauben", "prognostizieren", "erwarten", "voraussehen", "schätzen",

"beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "Plan", "könnte",

"sollte", "wird", "würde" und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. In der

vorliegenden Pressemitteilung gehören dazu Aussagen bezüglich der

Bedingungen des Pachtvertrags, der beabsichtigten Nutzung der neuen

Einrichtung durch das Unternehmen und der möglichen Wahrnehmung von

Verlängerungsoptionen sowie der voraussichtlichen Dauer der Umgestaltung der

neuen Einrichtung. Das Unternehmen ist zwar überzeugt, dass die Erwartungen

und Annahmen, auf denen derartige zukunftsgerichtete Aussagen und

Informationen beruhen, angemessen sind, dennoch sollten sich die Leser nicht

in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass diese sich

als richtig herausstellen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und

Informationen auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, beinhalten sie

naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten. Viele Faktoren können dazu führen,

dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in

dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Hinweis

ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Aussagen und

Informationen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand

zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen und das Unternehmen übernimmt

keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund

neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren öffentlich

zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch die

einschlägigen Gesetze vorgeschrieben ist.

