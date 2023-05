EQS-News: Newron präsentiert auf dem 34. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology und dem 2023 Congress of the Schizophrenia International Research Society (SIRS) (deutsch)

Newron präsentiert auf dem 34. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology und dem 2023 Congress of the Schizophrenia International Research Society (SIRS)

^

EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e):

Konferenz/Studienergebnisse

Newron präsentiert auf dem 34. CINP World Congress of

Neuropsychopharmacology und dem 2023 Congress of the Schizophrenia

International Research Society (SIRS)

03.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Newron präsentiert auf dem 34. CINP World Congress of

Neuropsychopharmacology und dem 2023 Congress of the Schizophrenia

International Research Society (SIRS)

Weitere Daten der Studie 014/015 mit Evenamide bei behandlungsresistenter

Schizophrenie (TRS) belegen die potenziell relevante Rolle der Modifikation

der Glutamat-Freisetzung bei TRS-Patienten, die nicht auf die aktuell

erhältlichen Antipsychotika ansprechen

Internationales TRS-Beraterkomitee wird Input zum Design einer potenziell

zulassungsrelevanten, multinationalen, randomisierten,

placebo-kontrollierten Studie mit Evenamide bei TRS-Patienten geben

Auf den anstehenden Konferenzen werden insgesamt sechs Poster präsentiert,

darunter:

* Ergebnisse aller 161 Patienten zum primären Endpunkt der Studie 014 nach

6 Wochen

* Vollständige Zwischendaten zum Datenschnitt nach einem Jahr mit der

Kohorte der ersten 100 Patienten der Studie 014/015

* Belege für einen anhaltenden multidimensionalen Nutzen bei Patienten mit

TRS durch die Kombination der modifizierenden Wirkung auf die

Glutamat-Freisetzung von Evenamide mit der Dopamin-/Serotoninhemmung

derzeit gängiger Antipsychotika

* Charakteristika früher und später Therapieansprache bei Patienten mit

behandlungsresistenter Schizophrenie

Mailand, Italien, 03. Mai 2023, 7:00 MESZ - Newron Pharmaceuticals S.p.A.

("Newron", SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen

des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, wird sechs Poster

in unterschiedlichen Formaten auf dem 34. CINP World Congress of

Neuropsychopharmacology und dem 2023 Congress of the Schizophrenia

International Research Society (SIRS-Kongress) präsentieren. Die Kongresse

finden vom 07. bis 10. Mai 2023 im Hotel Fairmont The Queen Elizabeth in

Montreal, Québec, beziehungsweise vom 11. bis 15. Mai 2023 im The Westin

Harbour Castle in Toronto, Ontario, Kanada, statt.

Mit den Postern und Präsentationen werden erstmals zusätzliche Ergebnisse

der Studie 014/015 vorgestellt, einer internationalen, randomisierten,

offenen und Auswerter-verblindeten Studie mit Evenamide als Zusatztherapie

zu einem Antipsychotikum (außer Clozapin) bei Patienten mit mittelschwerer

bis schwerer behandlungsresistenter Schizophrenie (treatment-resistant

schizophrenia, TRS), die nicht auf ihre aktuelle antipsychotische Medikation

ansprechen.

Die Ergebnisse bieten weitere Analysen der multidimensionalen Wirksamkeit

einer Modifikation der Glutamat-Freisetzung sowie der Charakteristika früher

und später Therapieansprache von TRS-Patienten. Sie vertiefen damit das

Verständnis des potenziellen langfristigen Nutzens, den eine innovative

Zusatztherapie, die die Glutamat-Freisetzung modifiziert, für TRS-Patienten

haben könnte.

Präsentationen beim CINP: (sämtliche Zeitangaben in Ortszeit)

Montag, 08. Mai 2023

* 12:15 - 13:15 Uhr

"Evenamide Added On To Antipsychotics In Patients With TRS Is Associated

With Significant Efficacy: Results From A Pilot, 6-week, Phase 2 Study"

(Die zusätzliche Gabe von Evenamide zu Antipsychotika bei TRS-Patienten

ist mit einer signifikanten Wirksamkeit verbunden: Ergebnisse einer

6-wöchigen Phase-2-Pilotstudie)

Kurze mündliche Zusammenfassung

Session 2

Foyer Theatre

* 17:30 - 18:20 Uhr

"Characteristics Of Early And Late Responders To Evenamide Add-on In TRS

Patients Not Responding To An Antipsychotic: Results From A Phase 2

Study" (Charakteristika früher und später Therapieansprache auf die

zusätzliche Gabe von Evenamide bei TRS-Patienten, die nicht auf ein

Antipsychotikum ansprechen: Ergebnisse einer Phase-2-Studie)

Gedrucktes Poster, Q&A, digitale Slides

Moderierte 'Featured' Poster Session: FP01

Foyer Theatre

Dienstag, 09. Mai 2023

* 10:15 - 10:45 Uhr

"Significant and Clinically Important Efficacy of Evenamide Add-on to an

Antipsychotic in TRS Patients Treated for 1-year in a Phase 2 Study"

(Signifikante und klinisch bedeutsame Wirksamkeit von Evenamide als

Zusatztherapie zu einem Antipsychotikum bei TRS-Patienten, die in einer

Phase-2-Studie ein Jahr lang behandelt wurden)

Gedrucktes Poster, digitale Slides

Poster Session Nummer: P2

Level 2, Foyer

Präsentationen beim SIRS, Toronto: (sämtliche Zeitangaben in Ortszeit)

Freitag, 12. Mai 2023

* 11:00 - 11:20 Uhr

"Addition of evenamide, a Glutamate Release inhibitor, to Patients with

Treatment Resistant Schizophrenia Already on an Antipsychotic is

Effective and Associated with Long-Term efficacy: Results of a Phase 2

Study" (Die zusätzliche Gabe von Evenamide, einem

Glutamatfreisetzungshemmer, bei Patienten mit behandlungsresistenter

Schizophrenie, die bereits ein Antipsychotikum erhalten, zeigt

langfristige Wirksamkeit: Ergebnisse einer Phase-2-Studie)

Pharmaceutical Pipeline Presentation, Q&A & Poster

Raum Harbour B

* 12:00 - 14:00 Uhr

"Evenamide, as an Add-On to antipsychotics, Benefits Patients with

Treatment-Resistant schizophrenia: 1-Year Interim Results from the First

100 Patients in an Ongoing International Randomized Study" (Evenamide

als Zusatztherapie zu Antipsychotika zeigt Nutzen bei Patienten mit

behandlungsresistenter Schizophrenie: 1-Jahres-Zwischenergebnisse der

ersten 100 Patienten einer laufenden internationalen randomisierten

Studie)

Poster

Metropolitan Centre / Raum East

Samstag, 13. Mai 2023

* 12:30 - 14:30 Uhr

"Evenamide, a New Chemical entity, Benefits Patients with

Treatment-Resistant Schizophrenia when Used as an Add-On to

antipsychotics: Final Results from a Phase II, international, Randomized

Study" (Evenamide, eine neue chemische Substanz, zeigt Nutzen bei

Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie, wenn es als

Zusatztherapie zu Antipsychotika eingesetzt wird: Finale Ergebnisse

einer internationalen randomisierten Phase-II-Studie)

Poster

Metropolitan Centre / Raum East

Die beiden renommierten internationalen Kongresse sind wichtige Foren des

wissenschaftlichen Dialogs führender medizinischer Meinungsbildner. Newron

veranstaltet in diesem Kontext ein Treffen eines Beraterkomitees klinischer

Experten für behandlungsresistente Schizophrenie. Die Erkenntnisse dieses

Ausschusses werden in das Design einer potenziell zulassungsrelevanten,

multinationalen, randomisierten, placebo-kontrollierten Studie mit Evenamide

bei TRS-Patienten einfließen.

Über behandlungsresistente Schizophrenie (TRS)

Ein erheblicher Teil der Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie

spricht trotz angemessener Behandlung praktisch nicht auf Antipsychotika

(AP) an, was zur Diagnose einer behandlungsresistenten Schizophrenie (TRS)

führt. TRS ist definiert als fehlende oder unzureichende Linderung der

Symptome trotz einer Behandlung mit therapeutischen Dosen von zwei AP aus

zwei verschiedenen chemischen Klassen über einen angemessenen Zeitraum. Etwa

15% der Patienten entwickeln eine TRS ab Krankheitsbeginn, und etwa ein

Drittel der Patienten insgesamt. Es gibt zunehmende Belege für Anomalien in

der Glutamat-Neurotransmission bei TRS, die von den gängigen APs nicht

adressiert werden und zusammen mit einer normalen dopaminergen Synthese den

fehlenden Nutzen der meisten typischen und atypischen APs erklären.

Über Studie 014/015

Bei Studie 014 handelte es sich um eine sechswöchige, randomisierte,

Auswerter-verblindete Studie, die an mehreren Standorten in drei Ländern

(Indien, Italien und Sri Lanka) durchgeführt wurde. An der Studie nahmen 161

Patienten mit TRS teil, die eine stabile, therapeutische Dosis eines

einzelnen Antipsychotikums (außer Clozapin) erhielten. Hauptziel der Studie

war die Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit von Evenamide, das in

drei festen Dosierungen (7,5, 15 und 30 mg bid) oral verabreicht wurde. Die

Bewertung der vorläufigen Wirksamkeit basierte auf den Veränderungen

gegenüber dem Ausgangswert der Positiv- und NegativSyndrom-Skala (PANSS).

Die Veränderungen gegenüber dem Ausgangswert auf der Clinical Global

Impression of Change (CGI-C), der Severity of Illness (CGI-S) und der

Strauss-Carpenter Level of Functioning (LOF)-Skala waren sekundäre Ziele.

Studie 015 ist die Erweiterungsstudie zur Bestimmung des langfristigen

Nutzens der Hemmung der Glutamat-Freisetzung. 77 der ersten 100 Patienten

schlossen die einjährige Behandlung mit Evenamide ab, 16 brachen die Studie

vorzeitig ab, zwei davon wegen unerwünschter Ereignisse (ein Patient wegen

Fieber, Erbrechen und Übelkeit, der andere wegen Schläfrigkeit, verminderter

Konzentration und vermehrtem Schwitzen), die anderen 14, weil sie ihre

Einwilligung widerriefen oder weil sie für eine Nachbeobachtung nicht

erreichbar waren.

Über Evenamide

Evenamide, eine oral verfügbare neue chemische Substanz, blockiert

spezifisch spannungsabhängige Natriumkanäle (VGSCs) und hat keine

biologische Aktivität an >130 anderen Zielstrukturen im ZNS. Durch die

Hemmung der VGSCs normalisiert es die Freisetzung von Glutamat, die durch

eine abnorme Natriumkanal-Aktivität (Veratridin-stimuliert) ausgelöst wird,

ohne den normalen Glutamat-Level zu beeinflussen. Kombinationen aus

unwirksamen Dosen von Evenamide und anderen APs, einschließlich Clozapin,

wurden in Tiermodellen der Psychose mit einem Nutzen in Verbindung gebracht.

Dies könnte auf Synergien der Mechanismen hindeuten, und bei Patienten, die

schlecht auf die derzeitigen APs, einschließlich Clozapin, ansprechen, einen

klinischen Nutzen bringen.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren

Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im

italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago® (Safinamide) ist in

der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada,

Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und

Südkorea für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von

Newrons Partner Zambon vertrieben. Supernus Pharmaceuticals besitzt die

Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und

Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Newron

entwickelt zudem Evenamide als mögliche erste Zusatztherapie zur Behandlung

von Patienten mit Symptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter

www.newron.com

Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber - CEO

+39 02 6103 46 26

pr@newron.com

Großbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting

+44 20 3727 1000

SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Valentin Handschin, IRF

+41 43 244 81 54

handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Caroline Bergmann, MC Services

+49 211 52925222

newron@mc-services.eu

USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience

+1 617 374 8800, Ext. 112

psagan@lavoiehealthscience.com

---------------------------------------------------------------------------

03.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1622475 03.05.2023 CET/CEST

°