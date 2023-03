EQS-News: Newron gibt beeindruckende Topline-Ergebnisse von allen Patienten der klinischen Phase-II-Studie 014 mit Evenamide als Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie bekannt (deutsch)

Newron gibt beeindruckende Topline-Ergebnisse von allen Patienten der klinischen Phase-II-Studie 014 mit Evenamide als Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie bekannt

Newron gibt beeindruckende Topline-Ergebnisse von allen Patienten der

klinischen Phase-II-Studie 014 mit Evenamide als Zusatztherapie bei

behandlungsresistenter Schizophrenie bekannt

20.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Newron gibt beeindruckende Topline-Ergebnisse von allen Patienten der

klinischen Phase-II-Studie 014 mit Evenamide als Zusatztherapie bei

behandlungsresistenter Schizophrenie bekannt

Die Ergebnisse aller 161 Patienten zeigen zum primären Endpunkt nach 6

Wochen Behandlungsdauer eine statistisch signifikante Verbesserung gegenüber

dem Ausgangswert in allen Wirksamkeitsparametern

Ergebnisse sind konsistent mit den Zwischenergebnissen der ersten 100

Patienten zu diesem Zeitpunkt

Detaillierte Ergebnisse der Studie 014 werden auf dem 36. ECNP-Kongress

präsentiert

Mailand, Italien - 20. März 2023, 07:00 MEZ - Newron Pharmaceuticals S.p.A.

("Newron", SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen

des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, hat heute

vielversprechende Topline-Ergebnisse der Studie 014 bekanntgegeben. Dabei

handelt es sich um eine internationale, randomisierte, offene und

Auswerter-verblindete Phase-II-Studie, in der Evenamide als Zusatztherapie

zu einem Antipsychotikum (außer Clozapin) bei Patienten mit mittelschwerer

bis schwerer behandlungsresistenter Schizophrenie (treatment-resistant

schizophrenia, TRS) untersucht wurde, die nicht auf ihre aktuelle

antipsychotische Medikation ansprachen. Das primäre Ziel der Studie war die

Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments, aber auch die

Wirksamkeit wurde anhand der Veränderung gegenüber dem Ausgangswert

untersucht. Die Zwischenergebnisse der ersten 100 Patienten nach sechs

Wochen wurden bereits im Juni 2022 veröffentlicht.

Bemerkenswert ist, dass von den 161 randomisierten Patienten 153 (95%) die

sechswöchige Behandlung abgeschlossen haben. 144 (94% der Completer) nehmen

an der Erweiterungsstudie (Studie 015) teil. Ein Patient brach die

Behandlung aufgrund von grippeähnlichen Symptomen ab, und sieben Patienten

zogen ihre Einwilligung zurück.

Insgesamt sind die Ergebnisse der gesamten Studienpopulation absolut

konsistent mit den Ergebnissen der ersten 100 Patienten zu diesem

Datenschnitt. Der mittlere Gesamtscore der Positiv- und

Negativ-Syndrom-Skala (PANSS), die Bewertung des klinischen Gesamteindrucks

des Schweregrads (CGI-S) und der Gesamtscore der

Strauss-Carpenter-Level-of-Functioning-Skala (LOF) verbesserten sich

signifikant im Vergleich zum Ausgangswert (p<0,001). Der Anteil der

Patienten, die bei der PANSS, dem Clinical Global Impression of Change

(CGI-C) und dem Clinical Global Impression of Severity (CGI-S) ein "klinisch

bedeutsames Ansprechen" (Responder) gezeigt hatten, entsprach dem Anteil der

ersten 100 Patienten, die nach sechs Wochen im gleichen Ausmaß davon

profitierten. Die Verbesserung gegenüber dem Ausgangswert war im Mittel auch

beim Fragebogen zur Medikamentenzufriedenheit (MSQ) konsistent, verglichen

mit den Angaben der ersten 100 Patienten.

Nur wenige Patienten zeigten behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse

(TEAEs) (26%) und keines wurde als schwerwiegend eingestuft; die am

häufigsten gemeldeten TEAEs (>=3%) waren Schwindel, Fieber und ein erhöhter

CPK-Wert. Es wurden keine behandlungsbedingten oder klinisch bedeutsamen

Befunde hinsichtlich Gewichtszunahme, Metabolischem Syndrom, sexueller

Dysfunktion, neurologischer Befunde (basierend auf ESRS-A und neurologischer

Untersuchung), Standard-Laboruntersuchungen oder Elektrokardiogrammen (EKG)

gemeldet. Damit war das Nebenwirkungsprofil ebenfalls ähnlich dem der ersten

100 Patienten.

Dr. Ravi Anand, Chief Medical Officer von Newron, sagte: "Die finalen

Ergebnisse der Studie 014 sind aus mehreren Gründen sehr interessant.

Erstens zeigen sie, dass die letzten 61 Patienten, die in die Studie

aufgenommen wurden, dieselben demografischen Merkmale aufwiesen und sich

ihre Symptome nach 6 Wochen Behandlungsdauer im selben Ausmaß verbesserten

wie bei den ersten 100 Patienten. Dazu wurde die Behandlung mit Evenamide in

allen Dosierungen (7,5, 15 oder 30 mg bid) von den letzten 61 Patienten

ebenso gut vertragen, wie von der ersten Kohorte mit 100 Patienten, was die

Zuverlässigkeit der in dieser Studie erhobenen Daten bestätigt.

Die Verträglichkeit und Sicherheit der Evenamide-Dosierungen war bei den

letzten 61 Patienten ebenfalls größtenteils ähnlich wie zuvor beobachtet,

was den hohen Anteil der ,Completer', die geringe Abbruchrate aufgrund von

unerwünschten Ereignissen und die sehr geringe Inzidenz unerwünschter

Ereignisse betrifft.

Am wichtigsten ist, dass das Muster des klinischen Nutzens durch Evenamide

bei diesen 61 Patienten der Wirksamkeit, die wir bei den ersten 100

Patienten gesehen haben, vergleichbar war, es gab keine Hinweise auf

systematische Unterschiede zwischen den Dosierungen. Darüber hinaus glich

die Wirksamkeit von Evenamide bei der Analyse aller 161 Patienten nach sechs

Wochen insgesamt den Ergebnissen der ersten 100 Patienten.

Wir sind zuversichtlich, dass sich diese ermutigenden Ergebnisse aller 161

Patienten nach sechs Wochen in der Studie 014 auch nach sechs Monaten und

einem Jahr in der Studie 015 replizieren werden. Wenn sich diese Ergebnisse

durch die abschließenden Analysen weiter bestätigen, könnten Patienten mit

TRS neue Hoffnung schöpfen. Sie würden zugleich unsere Pläne für die Studie

003 untermauern, eine Phase-III-Studie mit TRS-Patienten, die wir später im

Jahr 2023 beginnen wollen."

Die detaillierten Ergebnisse der Studie 014 werden auf dem 36. ECNP-Kongress

(European College of Neuropsychopharmacology) präsentiert, der vom 7.-10.

Oktober 2023 in Barcelona, Spanien, stattfindet. Darüber hinaus wird Newron

die bereits bekanntgegebenen Ergebnisse der ersten 100 Patienten zum

Datenschnitt nach sechs Monaten auf dem 31. Europäischen

Psychiatrie-Kongress (European Congress of Psychiatry) vom 25.-28. Mai in

Paris (Frankreich) und die Ein-Jahres-Daten auf dem SIRS-Kongress (Congress

of the Schizophrenia International Research Society) vom 11.-15. Mai in

Toronto (Kanada) vorstellen.

Newron plant 2023 den Start einer potenziell zulassungsrelevanten,

multinationalen, randomisierten, placebo-kontrollierten Studie bei Patienten

mit TRS (Studie 003) als Teil seines laufenden

Phase-II/III-Entwicklungsprogramms für Evenamide. Die erste potenziell

zulassungsrelevante Studie dieses Entwicklungsprogramms, die Studie 008A mit

Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit chronischer Schizophrenie,

welche unzureichend auf ihre derzeitigen Antipsychotika ansprechen (die aber

nicht mit TRS diagnostiziert wurden), rekrutiert derzeit Patienten. Die

Ergebnisse werden für 2023 erwartet.

Newron ist weiterhin in Gesprächen mit Industriepartnern zu möglichen

zukünftigen Kooperationsmöglichkeiten für die Entwicklung von Evenamide.

Über behandlungsresistente Schizophrenie (TRS)

Ein erheblicher Teil der Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie

spricht trotz angemessener Behandlung praktisch nicht auf Antipsychotika

(AP) an, was zur Diagnose einer behandlungsresistenten Schizophrenie (TRS)

führt. TRS ist definiert als fehlende oder unzureichende Linderung der

Symptome trotz einer Behandlung mit therapeutischen Dosen von zwei AP aus

zwei verschiedenen chemischen Klassen über einen angemessenen Zeitraum. Etwa

15% der Patienten entwickeln eine TRS ab Krankheitsbeginn, und etwa ein

Drittel der Patienten insgesamt.

Es gibt zunehmende Belege für Anomalien in der Glutamat-Neurotransmission

bei TRS, die von den gängigen APs nicht adressiert werden und zusammen mit

einer normalen dopaminergen Synthese den fehlenden Nutzen der meisten

typischen und atypischen APs erklären.

Über Evenamide

Evenamide, eine oral verfügbare neue chemische Substanz, blockiert

spezifisch spannungsabhängige Natriumkanäle (VGSCs) und hat keine

biologische Aktivität an >130 anderen Zielstrukturen im ZNS. Durch die

Hemmung der VGSCs moduliert es die Freisetzung von Glutamat, die durch eine

abnorme Natriumkanal-Aktivität (Veratridin-stimuliert) ausgelöst wird, ohne

den normalen Glutamat-Level zu beeinflussen. Kombinationen aus unwirksamen

Dosen von Evenamide und anderen APs, einschließlich Clozapin, wurden in

Tiermodellen der Psychose mit einem Nutzen in Verbindung gebracht. Dies

könnte auf Synergien der Mechanismen hindeuten, und bei Patienten, die

schlecht auf die derzeitigen APs, einschließlich Clozapin, ansprechen, einen

klinischen Nutzen bringen.

Über Studie 014/015

Bei Studie 014 handelte es sich um eine sechswöchige, randomisierte,

Auswerter-verblindete Studie, die an mehreren Standorten in drei Ländern

(Indien, Italien und Sri Lanka) durchgeführt wurde. An der Studie nahmen 161

Patienten mit TRS teil, die eine stabile, therapeutische Dosis eines

einzelnen Antipsychotikums (außer Clozapin) erhielten. Hauptziel der Studie

war die Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit von Evenamide, das in

drei festen Dosierungen (7,5, 15 und 30 mg bid) oral verabreicht wurde. Die

Bewertung der vorläufigen Wirksamkeit basierte auf den Veränderungen

gegenüber dem Ausgangswert der Positiv- und Negativ-Syndrom-Skala (PANSS).

Die Veränderungen gegenüber dem Ausgangswert auf der Clinical Global

Impression of Change (CGI-C), der Severity of Illness (CGI-S) und der

Strauss-Carpenter Level of Functioning (LOF)-Skala waren sekundäre Ziele.

Studie 015 ist die Erweiterungsstudie zur Bestimmung des langfristigen

Nutzens der Hemmung der Glutamatfreisetzung.

Studie 014 umfasste die Daten aller 161 Patienten (69% männlich, 98%

asiatisch, Durchschnittsalter 37,8 Jahre, mittlerer BMI 25,3 kg/m2), die

sechs Wochen lang randomisiert mit 7,5 (n= 50), 15 (n= 60) und 30 mg (n= 51)

bid behandelt wurden. Die Patienten stammten aus Indien (88%), Sri Lanka

(10%) und Italien (2%), und die häufigsten Begleit-Antipsychotika waren

orales Risperidon (55%) und Olanzapin (26%). Die Schizophrenie war im

Durchschnitt 6,8 Jahre vor dem Screening diagnostiziert worden, die aktuelle

Episode hatte im Durchschnitt 7,9 Monate gedauert, und der Ausgangswert lag

im Mittel bei: PANSS-Gesamtscore von 79,5, mit einer CGI-S-Bewertung im

Mittel von 4,5 und einem LOF-Score von 17,6. Zwischen den drei

Behandlungsgruppen wurden keine bedeutsamen Unterschiede in Bezug auf

demografische Merkmale, Ausgangswerten und Krankheitsmerkmalen festgestellt.

Ein Patient brach die Behandlung aufgrund von grippeähnlichen Symptomen ab,

und sieben Patienten zogen ihre Einwilligung zurück.

77 der ersten 100 Patienten schlossen die einjährige Behandlung mit

Evenamide ab, 16 brachen die Studie vorzeitig ab, zwei davon wegen

unerwünschter Ereignisse (ein Patient wegen Fieber, Erbrechen und Übelkeit,

der andere wegen Schläfrigkeit, verminderter Konzentration und vermehrtem

Schwitzen), die anderen 14, weil sie ihre Einwilligung widerriefen oder weil

sie für eine Nachbeobachtung nicht erreichbar waren.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren

Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im

italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago® (Safinamide) ist in

der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada,

Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und

Südkorea für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von

Newrons Partner Zambon vertrieben. Supernus Pharmaceuticals besitzt die

Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und

Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Newron

entwickelt zudem Evenamide als mögliche erste Zusatztherapie zur Behandlung

von Patienten mit Symptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter

www.newron.com

Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber - CEO, +39 02 6103 46 26, pr@newron.com

Großbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting, +44

20 3727 1000, SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Valentin Handschin, IRF, +41 43 244 81 54, handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Caroline Bergmann, MC Services, +49 211 52925220,

newron@mc-services.eu

USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience, +1 617 374 8800, Ext. 112,

psagan@lavoiehealthscience.com

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die (auf nicht

erschöpfende Weise) folgende Themen betreffen: (1) die Fähigkeit von Newron,

ihre Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und auszubauen, die Entwicklung

ihrer aktuellen Produktkandidaten erfolgreich abzuschliessen, laufende und

zukünftige Kollaborationen zur Entwicklung und Vermarktung ihrer

Produktkandidaten mit Erfolg zu führen und die Kosten (einschliesslich

Personalkosten) zu senken, (2) den Markt für Arzneimittel zur Behandlung von

Erkrankungen des ZNS und von Schmerzen, (3) die erwarteten zukünftigen

Erträge, Investitionen und finanziellen Ressourcen von Newron und (4) diesen

Aussagen zugrundeliegende Hypothesen. In manchen Fällen können diese

Aussagen und Hypothesen anhand von Begriffen wie "werden", "voraussehen",

"schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen",

"vermuten", "abzielen" und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher

Bedeutung erkannt werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen

bezüglich der Strategie, den Zielen, den Plänen, der zukünftigen

finanziellen Position, den prognostizierten Erträgen und Kosten sowie den

Aussichten von Newron, mit Ausnahme historischer Fakten, sind

zukunftsbezogene Aussagen. Aufgrund ihrer Natur sind diese Aussagen und

Hypothesen mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Unwägbarkeiten

verbunden, wobei das Risiko besteht, dass explizit oder implizit in diesem

Dokument enthaltene Voraussagen, Prognosen, Hochrechnungen und andere

Ergebnisse nicht eintreffen. Zukünftige Ereignisse und tatsächliche

Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich

von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen

beschrieben oder in Erwägung gezogen werden oder die diesen zugrunde liegen.

Zu diesen Faktoren zählen (auf nicht erschöpfende Weise) die folgenden: (1)

Unwägbarkeiten bei der Entdeckung, Entwicklung oder Vermarktung von

Produkten, zu denen, ohne darauf beschränkt zu sein, negative Resultate von

klinischen Studien oder Forschungsprojekten oder unerwartete Nebenwirkungen

gehören, (2) Verzögerung bei der behördlichen Zulassung oder bei der

Markteinführung bzw. Unmöglichkeit des Erhalts der Zulassung oder der

Markteinführung, (3) die zukünftige Akzeptanz von Produkten auf dem Markt,

(4) der Verlust von geistigen Eigentumsrechten oder die Unmöglichkeit, einen

entsprechenden Schutz solcher Rechte zu erhalten, (5) die Unmöglichkeit,

zusätzliche Mittel aufzubringen, (6) der Erfolg bestehender sowie das

Zustandekommen zukünftiger Kollaborationen und Lizenzverträge, (7)

Rechtsstreitigkeiten, (8) Verlust von wichtigen leitenden oder anderen

Mitarbeitenden, (9) negative Publicity und Berichterstattung und (10)

wettbewerbsbezogene, regulatorische, gesetzliche und juristische

Entwicklungen oder Veränderungen des Marktes und/oder der allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen. Es ist möglich, dass Newron die in den

zukunftsbezogenen Aussagen geäusserten Pläne, Absichten oder Erwartungen

nicht verwirklicht, und dass sich die diesen Aussagen zu Grunde liegenden

Hypothesen als falsch erweisen. Anleger sollten daher kein unangemessenes

Vertrauen in diese Aussagen setzen. Es kann nicht garantiert werden, dass

sich die tatsächlichen Ergebnisse von Forschungsprogrammen,

Entwicklungsaktivitäten, Vermarktungsplänen, Kollaborationen und Geschäften

nicht erheblich von den Erwartungen unterscheiden, die in derartigen

zukunftsbezogenen Aussagen oder den zu Grunde liegenden Hypothesen zum

Ausdruck gebracht werden. Newron sieht sich nicht verpflichtet,

zukunftsbezogene Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es

sei denn, dies wird durch die geltenden Regelungen der SIX Swiss Exchange

verlangt, an der die Aktien von Newron notiert sind. Dieses Dokument ist

kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,

Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der ein

solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die hierin

erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne

Registrierung oder einer Befreiung von der Registrierung nach dem

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung verkauft

werden. Newron beabsichtigt nicht, seine Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot seiner Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten durchzuführen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot

noch eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Newron,

noch enthält sie ein derartiges Angebot oder eine derartige Einladung,

weshalb keinerlei Teil von diesem Dokument als Basis oder Berufungsgrundlage

eines Vertrages oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu sehen ist.

°