EQS-News: New Work SE: Recruiting-Geschäft wächst in schwierigem Marktumfeld in den ersten neun Monaten 2023 um 7 Prozent (deutsch)

* Gesamtumsatz liegt mit 227,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau

* Rezession belastet B2B Neugeschäft

* CEO von Strombeck: "Transformation von XING ist in vollem Gange"

Hamburg, 9. November 2023 - Die New Work SE, Muttergesellschaft unter

anderem der Marken XING, kununu und onlyfy by XING, legt heute ihre

Geschäftszahlen für die ersten neun Monate dieses Jahres vor. Die Rezession

wirkt sich spürbar auf das Neugeschäft des Unternehmens und damit auf den

Gesamtumsatz aus. Gleichzeitig investiert die Gesellschaft konsequent in die

Repositionierung der Marke XING. So lag Der Umsatz lag in den ersten neun

Monaten dieses Jahres mit 227,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (231,3 Mio.

EUR). Das Pro-forma EBITDA reduzierte sich um 14 Prozent auf 68,9 Mio. EUR

(80,6 Mio. EUR). Der Pro-forma-Konzerngewinn lag mit 32,4 Mio. EUR um 18

Prozent unter dem Vorjahreswert (39,3 Mio. EUR).

HR Solutions & Talent Access, das größte Umsatzsegment der New Work SE,

konnte seinen Umsatz in einem schwierigem Marktumfeld um 7 Prozent auf 161,4

Mio. EUR steigern (151,5 Mio. EUR). Das B2C-Geschäft reduzierte sich

planmäßig um 17 Prozent auf 56,4 Mio. EUR (67,7 Mio. EUR). Hintergrund ist

der Umbau von XING von einem allgemeinen beruflichen Netzwerk zu einem

Jobs-Netzwerk und in Folge der strategische Fokus auf die B2B-Umsätze. Das

kleinste Segment, die Marketing Solutions, spürt die Reduzierung der XING

Ad-Impressions, die sich aus der Neupositionierung ergeben. Entsprechend

verringerte sich der Segmentumsatz um 21 Prozent auf 9,6 Mio. EUR (12,1 Mio.

EUR).

CEO Petra von Strombeck: "Wir erleben gerade zwei parallele Effekte:

Einerseits spüren wir nach wie vor stark die Auswirkungen der Rezession, in

der sich die deutsche Wirtschaft befindet. Dass praktisch alle Indikatoren

wie zum Beispiel das IWF-Konjunkturbarometer, der ifo Geschäftsklimaindex

oder das IAB-Arbeitsmarktbarometer nach unten zeigen, spüren wir deutlich in

unserem Neugeschäft. Der Wirtschaft geht es schlecht, dadurch werden in

vielen Unternehmen eigentlich notwendige Maßnahmen gegen den

Fachkräftemangel auf später verschoben. Gleichzeitig befindet sich XING,

unsere bekannteste Marke, mitten in der Transformation hin zu einem

Jobs-Netzwerk. Die Umsätze gehen planmäßig zurück, aber das B2B-Geschäft

kann diesen Effekt aus genannten Gründen momentan nicht kompensieren.

Natürlich sind wir mit dieser Entwicklung nicht zufrieden und haben bereits

früh im Jahr Kostenmaßnahmen gestartet, die bereits erste Früchte tragen. So

kann ich auch in diesem schwierigen Umfeld die im Mai angepasste Pro-forma

EBITDA-Guidance von 92-100 Mio. EUR bestätigen."

Die Mitgliederbasis des führenden Jobs-Netzwerks im deutschsprachigen Raum,

XING, wächst weiter und erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 22 Millionen.

Die Transformation zum Jobs-Netzwerk zeigt sich seit Oktober für alle

Mitglieder in einer neuen Startseite und Navigation, die den Fokus auf das

Suchen eines neuen Jobs und das Gefundenwerden durch Recruiter legt. Die

"Career-Interactions", ist eine neue Reporting-Kennzahl, die sich

zusammensetzt aus gestarteten Bewerbungsprozessen über Jobanzeigen im XING

Stellenmarkt, den sogenannten "Apply Intents" sowie Antworten auf

Recruiteranfragen ("Recruiter Replies"). Sie lag in den ersten neun Monaten

des Geschäftsjahres 2023 bei über 10 Millionen, was einem Wachstum von mehr

als 50 Prozent zum Vorjahr entspricht.

Die führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform in der DACH-Region, kununu, ist

ebenfalls weiterhin auf Wachstumskurs und verzeichnet das bisher

erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. In den ersten neun Monaten

ist die Zahl der sogenannten Workplace Insights um 1,7 Millionen auf 9,8

Millionen angestiegen. Dazu gehören rund 5,4 Millionen Erfahrungsberichte,

mehr als 3,3 Millionen Gehaltsangaben sowie rund 1,1 Millionen Informationen

zur Arbeitgeberkultur.

Die B2B-Marke onlyfy by XING hat sich im zurückliegenden Quartal vor allem

dem sogenannten Blue-Collar-Segment gewidmet. Zusammen mit den Marken kununu

und XING startete onlyfy im Sommer dieses Jahres eine Offensive mit

attraktiven neuen Angeboten für Personaler und Jobsuchende aus dem

Blue-Collar-Bereich. Die Mehrzahl der Erwerbstätigen in Deutschland arbeitet

in Berufen, in denen sie vorwiegend körperliche Arbeit leisten. Im

klassischen Recruiting werden sie jedoch oft vernachlässigt. Dabei fehlen in

vielen Branchen, in denen Menschen in Blue-Collar-Berufen tätig sind,

zahlreiche Fachkräfte. Das verdeutlicht auch die forsa-Studie im Auftrag von

onlyfy by XING, nach der 93 Prozent der Unternehmen in Industrie, Handel

oder Dienstleistung Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen haben.

Über die New Work SE

Die New Work SE engagiert sich für eine bessere Arbeitswelt. Mit starken

Marken wie XING, kununu und onlyfy by XING und dem größten Talente-Pool in

DACH tritt sie an, der wichtigste Recruiting-Partner im deutschsprachigen

Raum zu sein. Sie bringt Kandidaten und Unternehmen zusammen, damit

Berufstätige ein zufriedeneres Jobleben führen und Firmen durch die

richtigen Talente erfolgreicher werden. Das Unternehmen ist seit 2006

börsennotiert, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt seine

insgesamt rund 1.900 Mitarbeiter auch an weiteren Standorten von Berlin über

Wien bis Porto. Weitere Infos unter http://www.new-work.se und

https://nwx.new-work.se/.

