EQS-News: Neuer Finanzchef bei der GKB: Urs Widmer wird CFO und Mitglied der Geschäftsleitung (deutsch)

Medienmitteilung vom 29. Juni 2023 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR)

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) optimiert ihre Struktur und bildet dafür

die zusätzliche Einheit "Finance & Risk". Geführt wird diese ab 1. September

2023 vom neu gewählten CFO Urs Widmer, der gleichzeitig in der

Geschäftsleitung Einsitz nimmt. Andreas Lötscher, langjähriger CFO der GKB,

geht im September 2023 in Teilpension und widmet sich künftig anderen GKB

nahen Aufgaben.

Urs Widmer startete seine berufliche Laufbahn im Consulting Business.

Anschliessend hat er über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen in der

Finanzbranche gearbeitet. Während dieser Zeit war Widmer unter anderem auch

als CEO sowie Mitglied der Geschäftsleitung tätig und konnte dadurch

umfangreiche Führungserfahrung sammeln. Seine Laufbahn bei der GKB begann er

im 2021 als Leiter Produktmanagement.

Der 55-jährige Urs Widmer hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität

Zürich studiert und sich laufend weitergebildet, unter anderem mit einem

INSEAD MBA. Er verfügt zudem über diverse Ausbildungen in den Bereichen

Finanzen und Digitalisierung. «Urs Widmer bringt die erforderlichen

Fähigkeiten und die Erfahrung mit, um die Bank im derzeitigen dynamischen

und kompetitiven Umfeld zu positionieren und die Geschäftseinheit Finance &

Risk zu führen», freut sich Bankpräsident Peter Fanconi über die Wahl. Urs

Widmer übernimmt die Funktion als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung per

1. September 2023. «Ich bin sehr motiviert, zusammen mit den erfolgreichen

und eingespielten Teams und Mitarbeitenden in der neuen Geschäftseinheit

Finance & Risk einen Beitrag zur Weiterentwicklung der GKB leisten zu

können», sagt Widmer.

Andreas Lötscher ist seit über 20 Jahren CFO der GKB. Im September 2023 geht

er in Teilpension und wird sich künftig anderen GKB nahen Aufgaben widmen.

Dazu gehören die Mandate als Präsident des Verwaltungsrats der BZ Bank sowie

der Diventa AG. «Wir freuen uns sehr, dass uns Andreas Lötscher erhalten

bleibt und die Graubündner Kantonalbank weiterhin von seiner Expertise und

seiner langjährigen Erfahrung profitieren kann», sagt CEO Daniel Fust.

Ab September 2023 setzt sich die GKB aus fünf Geschäftseinheiten zusammen:

* Corporate Center (CEO Daniel Fust)

* Märkte (Pascal Pernet)

* Marktleistungen (Dr. Martina Müller-Kamp)

* Digital Banking & Services (Enrico Lardelli)

* Finance & Risk (Urs Widmer)

Mit der Bündelung der vier Bereiche Finanzen & Controlling, Recht &

Compliance, Asset & Liability Management und Risk Controlling unter der

Leitung von Urs Widmer schafft die GKB die Voraussetzungen für weiterhin

nachhaltigen Geschäftserfolg.

[IMAGE]

Urs Widmer übernimmt die Funktion als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung

per 1. September 2023.

Kontakt:

Thomas Müller

thom.mueller@gkb.ch

Telefon +41 81 256 83 11

Graubündner Kantonalbank, Postfach, 7001 Chur | medien@gkb.ch /

gkb.ch/medien

Graubündner Kantonalbank.

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank

ausmacht - für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an über 40 Standorten in Graubünden

vertreten. Mit rund 1'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GKB eine

der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ihre Verbundenheit mit Graubünden

bringt sie auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Nebst ihren wirtschaftlichen

Aktivitäten engagiert sie sich über ihr Sponsoring, ihren Beitragsfonds

sowie über ihre Freiwilligenarbeit.

Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG,

der Albin Kistler AG und der BZ Bank Aktiengesellschaft sowie über eine

Minderheitsbeteiligung an der Twelve Capital Holding AG. Der GKB

Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert.

