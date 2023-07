EQS-News: Neue Struktur der NFON AG: CEO Patrik Heider stellt Weichen für zukünftiges profitables Wachstum (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "NFON":

Neue Struktur der NFON AG: CEO Patrik Heider stellt Weichen für zukünftiges profitables Wachstum

Neue Struktur der NFON AG: CEO Patrik Heider stellt Weichen für zukünftiges

profitables Wachstum

05.07.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue Struktur der NFON AG: CEO Patrik Heider stellt Weichen für zukünftiges

profitables Wachstum

* Die Vorstandsposition des CTO wird neu besetzt

* Führungsteam wird erweitert

Neue Struktur für profitables Wachstum

München, 5. Juli 2023 - NFON, führender europäischer Anbieter für

integrierte Cloud-Businesskommunikation richtet die Unternehmensführung neu

aus. Die Umstrukturierung hat das Ziel, die NFON AG wieder auf Wachstumskurs

zu bringen, höhere Profitabilität zu erzielen und seiner Rolle als

innovativer Vorreiter der integrierten Cloud-Businesskommunikation im

europäischen Markt gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, wird das

Führungsteam an die künftige Unternehmensstruktur angepasst. Im Zuge dieser

Änderungen in der Organisation wird die Vorstandsposition des CTO neu

besetzt und Patrik Heider übernimmt die Positionen des CEO sowie des CFO in

Personalunion. Die Funktion des CMO wird in das Sales-Department integriert,

die Position wird nicht neu besetzt.

Innovativer in die Zukunft

"Es ist an der Zeit, die Unternehmensorganisation von NFON an die eines

modernen Software-Unternehmen anzupassen und sicherzustellen, dass die

Bereiche Sales & Marketing, Produktmanagement und Entwicklung, aber auch

People & Culture, jetzt eine entscheidende und zukunftsweisende Rolle in der

Organisation erhalten. Deshalb werden sie Teil des neuen, erweiterten

Führungsteams der NFON AG", sagt Patrik Heider, Chief Executive Officer der

NFON AG. "Nur mit der richtigen Struktur sind wir in der Lage die

Bedürfnisse unserer Kunden effizient umzusetzen und künftig der Customer

Centricity noch mehr Bedeutung beizumessen. Auf dieser Basis von operativer

Exzellenz werden wir eine nachhaltige Profitabilität erzielen und NFON

wieder in die Rolle des Innovators, der im schnelllebigen Markt für

Cloud-Kommunikation mit technologischen Innovationen Impulse setzt,

zurückführen."

Patrik Heider: "Der Aufsichtsrat der NFON AG hat beschlossen, den Vertrag

mit Jan-Peter Koopmann nicht zu verlängern. Um die Umsetzung geplanter

Änderungen bestmöglich zu unterstützen, hat Jan-Peter Koopmann die umgehende

Freistellung vorgeschlagen, was vom Aufsichtsrat der NFON AG akzeptiert

wurde. Der Aufsichtsrat dankt Jan-Peter Koopmann für seinen Einsatz und die

erbrachten Erfolge in den vergangenen 14 Jahren und wünscht ihm für die

Zukunft alles Gute."

Kontakt für Medien

NFON AG [1]Thorsten Wehner Vice Deutschland 100zehn GmbH

President Public Relations +49 89 45 [1]Timm Caspari +49 89 55 27

300 121 1. 06 20 1.

mailto:thorsten.wehner@nfon.com mailto:nfon@100zehn.de

Italia BPRESS [1]Mariateresa Faregna Österreich PRofessional

+39 02 72 585 304 1. [1]Ulrich Taller +43 1 524 97

mailto:nfon@bpress.com 07-0 1.

mailto:nfon-pr@professional.at

Portugal Young Network Group [1]Sara United Kingdom AxiCom [1]Mary

Vincente +351 217 506 047 1. Burtt +44 7917550774 1.

mailto:saravicente@youngnetworkgroup. mailto:mary.burtt@axicom.com

com

Polska Clue PR [1]Beata Cioczek +48

516 186 720 1.

mailto:beata.cioczek@cluepr.pl

Investor Relations

Friederike Thyssen

NFON AG

+49 89 45 300 449

friederike.thyssen@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für

integrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte

Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) über 3.000 Partnern in 15

europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt über 50.000

Unternehmen zu seinen Kunden. Mit dem Kernprodukt Cloudya, die smarte Cloud

Kommunikations-Plattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache

Videokonferenzen und nahtlose Integrationen von CRM- und Collaboration-Tools

für kleine und mittlere Unternehmen. Das NFON Portfolio besteht aus vier

Bereichen: Businesskommunikation mit Cloudya, Kundenkontakt, Integration und

Enablement. Sämtliche Cloud Services von NFON werden in zertifizierten

Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus

erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit

intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation.

http://www.nfon.com/

