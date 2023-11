EQS-News: Neue Mieter in Zug und Rotkreuz und Eröffnung Restaurant aigu (deutsch)

Neue Mieter in Zug und Rotkreuz und Eröffnung Restaurant aigu

Neue Mieter in Zug und Rotkreuz und Eröffnung Restaurant aigu

07.11.2023 / 19:50 CET/CEST

Medienmitteilung

Zug, 7. November 2023

Sowohl auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz als auch in der Metalli in Zug

konnte die Zug Estates Gruppe mehrere langjährige Mietverträge abschliessen.

Das neu eröffnete aigu Restaurant & Bar im Park Hotel Zug bereichert das

Gastronomie- und Veranstaltungsangebot in der Stadt Zug.

Kanton Zug eröffnet neue Kantonsschule auf dem Suurstoffi-Areal

Der Kanton Zug übernimmt per 1. Januar 2024 die von Utopia Music AG

gemietete Liegenschaft Suurstoffi 6 mit rund 4'500m2 für eine feste

Mietdauer von zehn Jahren. Die Flächen werden bis zum Sommer 2025 ausgebaut,

sodass zum Beginn des Schuljahres 2025/26 der Betrieb des Lang- und

Kurzzeitgymnasiums aufgenommen werden kann.

Neuer Retailbrand und Kindertagesstätte in der Metalli

In der Einkaufs-Allee Metalli konnte die letzte, 190m2 umfassende Fläche aus

der Umnutzung der Ex-Zara-Fläche per 1. Februar 2024 an die Moem Retail GmbH

vermietet werden. Sie wird ab Frühjahr 2024 einen PME-Legend-Monobrand-Store

betreiben. Das Lifestyle-Label PME Legend ist ein führender Akteur für

Männermode auf dem Markt für Premium-Jeans und Freizeitkleidung.

Mit der futura Montessori Zug GmbH wurde ein fünfjähriger Mietvertrag

unterzeichnet. Sie mietet ab Mitte November 2023 rund 580m2 und wird eine

Kindertagesstätte betreiben.

Neues Restaurant im Park Hotel Zug und Umfirmierung der Hotelbusiness Zug AG

Das Erdgeschoss des Park Hotel Zug wurde in den vergangenen vier Monaten

grundlegend umgebaut. Entstanden ist mit dem aigu Restaurant & Bar (

www.restaurant-aigu.ch) ein neues Restaurant, das Schweizer Küche mit

südfranzösischem Flair vereint. Dank einer grossen Terrasse und einem neuen

Wintergarten wird das Restaurant zudem offener und einladender und bietet

auch Platz für Grossveranstaltungen.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde die Hotelbusiness Zug AG, zu der das

Park Hotel Zug mit dem aigu Restaurant & Bar sowie das City Garden Hotel,

die City Apartments und das Secret Garden Restaurant & Bar gehören, in die

Garden Park Zug AG ( www.gardenpark.ch) umfirmiert.

Bilder aigu Restaurant & Bar

https://zugestates.ch/downloads#pressefotos

Downloads:

Medienmitteilung (PDF)

Wichtige Daten:

21.02.2024 | Publikation Geschäftsbericht 2023

09.04.2024 | Ordentliche Generalversammlung

22.08.2024 | Publikation Halbjahresbericht 2024

Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, [1]ir@zugestates.ch

1. mailto:ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet

Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral

gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung

ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich im Wesentlichen aus den zwei

Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in

Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City

Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des

Portfolios betrug per 30. Juni 2023 CHF 1.83 Mrd. Die Zug Estates Holding AG

ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN,

Valorennummer: 14 805 212).

Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10

10 | www.zugestates.ch

Ende der Medienmitteilungen

