EQS-News: Neue Führung für die Digital Banking Division von Netcetera: Dominik Wurzer tritt als Managing Director an (deutsch)

Medienmitteilung

Zürich, 8. Januar 2024

Neue Führung für die Digital Banking Division von Netcetera: Dominik Wurzer

tritt als Managing Director an

Die führende Schweizer Softwarefirma Netcetera freut sich, Dominik Wurzer

als neuen Managing Director für ihre Digital Banking Division anzukünden.

Dominik Wurzer vereint eine ausserordentliche Software Produkt Management-

und Vertriebs-Erfahrung mit langjähriger Führungserfahrung im Schweizer

Markt. Er soll gemeinsam mit der Division Netceteras ganzheitliches Angebot

für die digitale Bank am Schweizer Markt weiter stärken und damit die

Digitalisierung der Finanzbranche mit einem end-to-end Digital Banking

Angebot vom Mobile und Web-Banking bis hin zur Beratung vorantreiben.

Netcetera beruft per Februar 2024 Dominik Wurzer als neuen Managing Director

ihrer Digital Banking Division ein. Die Besetzung fügt sich in die

langfristige Wachstumsstrategie und die laufenden Investitionen in ihr

Digital Banking Angebot ein. Dominik Wurzer bringt einen reichen

Erfahrungsschatz aus seinen vorherigen Positionen als CEO bei Contovista,

spezialisiert auf datenbasierte Digital Banking Lösungen, mit.

Mit seiner umfassenden Erfahrung in verschiedenen innovativen Schweizer und

internationalen Software-Unternehmen ist Dominik bestens gerüstet, um

gemeinsam mit dem Digital Banking Team das ganzheitliche Digital Banking

Angebot im Markt weiter zu stärken und positionieren.

Netcetera CEO Carsten Wengel über die Neubesetzung: "Ich freue mich, dass

wir Dominik Wurzer für unser Team gewinnen konnten. Seine Leidenschaft für

Produkt-Management und Führungskompetenz passen perfekt zu unserer Vision,

die Digital Banking Division als Vorreiter in der Branche zu stärken.

Dominik wird mit seiner Expertise und seinem Engagement unser Bestreben,

zukunftsweisende digitale Banking-Lösungen für unsere Kunden anzubieten,

weiter vorantreiben. Herzlich willkommen bei Netcetera!"

Dominik Wurzer übernimmt von Kurt Schmid, der sich nach über 16 Jahren bei

Netcetera und dem Vorgänger-Unternehmen in Österreich neu orientieren will.

Zur Mitteilung auf der Website:

https://www.netcetera.com/home/stories/news/new-leadership-for-digital-banking.html

Medienkontakt:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist ein führendes Schweizer Softwareunternehmen mit

zukunftsweisenden digitalen Lösungen in den Bereichen Banking, Payment,

Mobility, Healthcare und Publishing. Netcetera befähigt ihre Kunden,

Wachstumschancen zu ergreifen und öffnet neue Möglichkeiten in der digitalen

Welt. Mit ihren Fachkenntnissen und über 25 Jahren Erfolgsbilanz entwickelt

das Unternehmen nachhaltige und skalierbare Software, die echten Mehrwert

für ihre Kunden und die Verbraucher:innen bringen. Netcetera ist auf

geschäftskritische Anwendungen in hochsicherer und Datenschutz getriebenen

Umgebungen spezialisiert. 1996 gegründet, beschäftigt sie rund 800

Expert:innen an ihrem Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und den Standorten in

Europa, Asien und im Nahen Osten. Weitere Informationen auf netcetera.com

und LinkedIn.

